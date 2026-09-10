ثنائي فنربخشه صنع اللقطة الأجمل ضد روما ولكن!.. نجولو كانتي يستعيد "نسخة الاتحاد" وعفوًا يا موريتشي "بدلاء برشلونة أفضل منك"

ومن جانبه.. الكوسوفي فيدات موريكي، مهاجم العملاق التركي فنربخشه، لم يظهر بشكلٍ جيد ضد نادي روما الإيطالي، في الجولة الأولى من مسابقة دوري أبطال أوروبا 2026-2027؛ إلا أنه يجب الإشادة به رغم ذلك، لسببين هما:
* أولًا: العودة إلى الخلف في كثير من اللقطات؛ للمشاركة في بناء اللعب.
* ثانيًا: تحركاته الذكية؛ التي ساهمت في خلق المساحات لنفسه وزملائه.
نعم عزيزي القارئ؛ نحن شاهدنا في أكثر من لقطة موريكي يتحرك لسحب المدافعين، ما فتح المساحة إلى الظهير الأيسر الإنجليزي أرشي براون.
ومن إحدى هذه اللعبات؛ سجل براون الذي كان أفضل نجوم فنربخشه مع زميله الإنجليزي الآخر ماسون جرينوود، هدف فريقه الوحيد.
وبصفةٍ عامة.. أثبت موريتشي بتحركاته الذكية، وفتحه المساحات لنفسه وزملائه؛ لماذا وضعه العملاق الكتالوني برشلونة ضمن خياراته الهجومية، في صيف العام الحالي.
برشلونة فكر في التعاقد مع موريتشي، عندما كان لاعبًا في صفوف نادي ريال مايوركا الإسباني، لأداء دور المهاجم البديل "الكلاسيكي" أو "التقليدي"؛ الذي ينهي الهجمات ويحول العرضيات لأهداف، مع جودة أيضًا في خلق المساحات.
إلا أن العملاق الكتالوني لم يتخذ خطوة فعلية، للتعاقد مع موريتشي في الميركاتو الصيفي؛ للأسباب التالية:
* أولًا: عدم الرغبة في دفع 15 مليون يورو، في لاعب هجومي بديل.
* ثانيًا: المراهنة على أسماء واعدة للعب دور "المهاجم التقليدي البديل"، مثل المصري حمزة عبدالكريم.
بعدها.. انتقل موريتشي إلى فنربخشه، بينما ذهب برشلونة إلى خيار البرازيلي جابرييل جيسوس بـ10 ملايين يورو، كمهاجم بديل "متحرك"؛ وهو الأمر الذي يبدو قرارًا سليمًا للغاية، بالنسبة للعملاق الكتالوني.
ونعم، نحن قمنا بالإشادة بتحركات موريتشي ضد روما؛ ولكنه أثبت بصفةٍ عامة أن بدلاء برشلونة الحاليين في الخط الهجومي - وليس حتى الأساسيين -، أفضل منه بكثير.