كشف البرازيلي فريد؛ لاعب وسط فنربخشه السابق وأتلتيكو مينيرو الحالي، عن الجانب الآخر من شخصية الكولومبي جون دوران؛ مهاجم النصر المعار إلى بنفيكا، مؤكدًا أنه لا يهمه أي شيء على الإطلاق.
"أنا غني ولست في حاجة إلى الركض" .. لاعب فنربخشه السابق يتحدث عن "لا مبالاة" جون دوران خلال فترة إعارته من النصر
زمالة دوران وفريد
لاعب الوسط البرازيلي كان قد لعب لفنربخشه التركي موسمين؛ من صيف 2023 إلى صيف 2026، قبل العودة لبلاده من بوابة أتلتيكو مينيرو.
خلال الموسمين، تزامل فريد مع جون دوران لمدة ستة أشهر فقط، حيث انتقل الكولومبي معارًا من النصر إلى فنربخشه في صيف 2025 إلى شتاء 2026.
رحيل دوران عن النادي التركي جاء بعد افتعاله عدة أزمات وتمرده عن المشاركة في المباريات، ليتم الاتفاق مع النصر على قطع إعارته قبل استكمال الموسم.
شخصية جون دوران "المجنونة"
فريد ظهر مؤخرًا عبر بودكاست "Charla"، وعندما سُئل عن أكثر لاعب مجنون زامله طوال مسيرته، رد البرازيلي على الفور بذكر جون دوران.
وقال فريد بينما لم يتمالك نفسه من الضحك وهو يتحدث: "جون دوران! هذا الفتى لا يهمه أي شيء!، إنه شخص مرح وفكاهي وطيب القلب أيضًا".
وأضاف: "كنا نمزح مع دوران فقلت له (هيا نتمرن ونركض!)، لكنه كان يجيب (يا رجل، أنا غني بالفعل، لا أحتاج للركض)، وعندما انتقل إلى زينت قلت له (ستكسب الكثير من المال هناك)، فرد (كلما كان المال أكثر، كان الوضع أفضل)".
البرازيلي تابع: "عندما كان في أستون فيلا، قدموا له في السعودية عرضًا خياليًا جدًا، هذا الرجل يملك مالًا يكفي لشراء كولومبيا بأكملها، لذا كان يرد عليّ (أنا غني بالفعل، بالأمور ممتازة) عندما كنت أطالبه بالركض".
واختتم: "دوران شخص رائع جدًا ويملك قلبًا طيبًا، بجانب أنه فكاهي ومرح".
ماذا قدم جون دوران مع فنربخشه؟
على مدار فترة إعارة لمدة ستة أشهر، شارك الكولومبي في 21 مباراة مع فنربخشه، سجل خلالها خمسة أهداف وصنع ثلاثة آخرين.
لكنه دخل في عديد الأزمات مع مسؤولي النادي، وسط مزاعم بأنه كان يشترط عدم المشاركة في بعض المباريات كيفما شاء، دون عذر.
- Abdullah Ahmed
وماذا بعد؟
بعد قطع إعارته لفنربخشه في شتاء 2026، أعاره النصر إلى زينت الروسي حتى صيف العام ذاته، ثم أُعير بعد ذلك إلى بنفيكا حتى نهاية الموسم الجاري.
وكان دوران قد انضم للنصر في يناير 2025 قادمًا من أستون فيلا، مقابل 77 مليون يورو، لكنه لم ينجح في تقديم أوراق اعتماده رغم الآمال الكبيرة التي عُلقت عليه.
وخاض صاحب الـ22 عامًا 18 مباراة فقط مع النصر، سجل خلالها 12 هدفًا.
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