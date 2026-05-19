FC Barcelona v Real Madrid CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport
Falko Blöding و علي رفعت

فليك معجب به للغاية.. برشلونة يبحث في دفاتره لضم لاعبه السابق!

برشلونة ضد ريال بيتيس
برشلونة
ريال بيتيس
هانسي فليك
عبدالصمد الزلزولي

يفكر نادي برشلونة في التعاقد مع الجناح المغربي عبد الصمد الزلزولي، لاعب ريال بيتيس المنافس في الدوري الإسباني، في إطار بحثه عن خيار جديد في الجناح الأيسر.

وفقًا لمحطة "كادينا سير" الإذاعية الإسبانية، فإن مدرب برشلونة هانسي فليك معجب جدًّا بالمهاجم.

  • تؤكد التقارير أن فليك راقب عبد الصمد الزلزولي عن كثب خلال الفوز 3-1 الذي حققه الفريق على أرضه يوم الأحد على بيتيس في كامب نو، وقد أعجب بأدائه.

    أبهر اللاعب البالغ من العمر 24 عامًا الجميع في الشوط الأول، حيث تسبب مرارًا وتكرارًا في مشاكل للظهير الأيمن لبرشلونة جول كوندي. كما سجل هدفًا، لكن تم إلغاؤه بداعي التسلل. بشكل عام، يمر اللاعب بموسم قوي.

  Real Sociedad v Real Betis Balompie - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    انتقل الزلزولي من نادي برشلونة إلى ريال بيتيس في عام 2023.

    لدى الزلزولي تاريخ مع برشلونة. فقد كان مرتبطًا بعقد مع بطل إسبانيا في الفترة من 2021 إلى 2023، لكنه لم ينجح في فرض نفسه هناك. وتم إعارته لاحقًا إلى أوساسونا قبل أن يبيعه برشلونة إلى النادي الأندلسي مقابل 7.5 مليون يورو. تشير التقارير إلى أن النادي الكتالوني احتفظ بنسبة مئوية من أي رسوم انتقال مستقبلية وأدرج بندًا لإعادة الشراء، مما قد يسهل انتقاله في الصيف على الرغم من أن عقده مع إشبيلية يمتد حتى عام 2029.

    لكن التقارير الأخيرة متباينة، مع وجود شكوك حول ما إذا كان عبدي سيقبل بدور احتياطي في كامب نو. كما تراقب عدة أندية في الدوري الإنجليزي الممتاز وضعه.

    ومن المتوقع أن يوقع برشلونة مع جناح ومهاجم، مع بقاء مستقبل اللاعب المعار ماركوس راشفورد - الذي يقدر مانشستر يونايتد قيمته بـ 30 مليون يورو - غير محسوم.

  • إحصائيات أداء الزلزولي هذا الموسم

    المبارياتالأهدافتمريرات حاسمةالبطاقات الصفراء
    4214134
