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علي رفعت

فليك قرر استمراره مع الفريق الأول.. مكافأة كبيرة من المدرب الألماني لحمزة عبد الكريم!

حمزة عبد الكريم
هانسي فليك
برشلونة
برشلونة ضد الأهلي
الأهلي
وديات الأندية
الدوري الإسباني

قرار هام من فليك!

قرر المدير الفني الألماني هانزي فليك استمرار الاستعانة بالمهاجم الموهوب حمزة عبد الكريم في تدريبات الفريق الأول لنادي برشلونة، في خطوة تعكس الثقة الكبيرة التي يوليها الجهاز الفني للقدرات الهجومية الواعدة التي يمتلكها اللاعب الشاب.

وشهدت الجلسة التدريبية صباح اليوم تقليص عدد عناصر فريق الرديف المتاحين، حيث تواجد المهاجم الشاب رفقة المدافع ألفارو كورتيس فقط من صفوف برشلونة أتلتيك للتدرب إلى جانب نجوم الفريق الأول بحسب ما ذكرت "موندو ديبورتيفو"، مما يمنح عبد الكريم فرصة ثمينة لإثبات ذاته وحجز مكان دائم ضمن خيارات المدرب الألماني.

  • تحضيرات جادة وانطلاقة مرتقبة

    وجاءت مشاركة حمزة عبد الكريم في الحصة التدريبية عقب منح المدرب راحة للاعبين يوم الأحد، بعد المشاركة في البطولة الودية الثلاثية التي أقيمت في أوديني، حيث يعكف الجهاز الفني على رفع الجاهزية البدنية والتكتيكية قبل ضربة البداية في الدوري الإسباني يوم 23 أغسطس الجاري أمام إلتشي.

    ولم تقتصر العناصر الشابة في المران على ثنائي الميدان فقط، بل اكتمل حضور الواعدين بمشاركة حارسي المرمى ياكوبيشفيلي وإيكر رودريجيز، إلى جانب استمرار الثلاثي خوان جارسيا وإريك وجوردون في خوض التدريبات الجماعية مع المجموعة.


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  • استكمال القوام قبل ضربة البداية


    ومن المنتظر أن يكتمل نصاب الفريق الكتالوني خلال الأيام القليلة القادمة مع عودة بقية اللاعبين الدوليين تدريجيًا بحلول يوم الأربعاء، ليكون المران الجماعي بكامل عناصره تحت قيادة فليك، وسط ترقب لما ستسفر عنه الأيام المقبلة على صعيد حسم ملفات التعاقدات والراحلين قبل انطلاق المنافسات الرسمية.


  • تحركات سوق الانتقالات وإعلان رحيل أراوخو


    وعلى صعيد حركة المغادرين في القلعة الكتالونية، يستعد برشلونة للإعلان رسمياً اليوم عن رحيل المدافع الأوروجوياني رونالد أراوخو إلى ليفربول الإنجليزي، بعدما وافقت الإدارة على العرض المقدم لحسم الصفقة في الميركاتو الصيفي الجاري.


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  • تورنتس إلى هولندا 


    وفي الوقت نفسه، يتجه النادي للإنهاء الرسمي لصفقة رحيل الظهير الأيسر الشاب جوفري تورنتس البالغ 19 عامًا إلى أياكس أمستردام الهولندي مع إدراج بند يتيح لبرشلونة إعادة شرائه مستقبلاً.


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