فليك: حمزة عبد الكريم يمكنه أن يكون خيارًا لنا.. ولن ابقى لعشر سنوات مثل جوارديولا!

وفيما يتعلق بالتخطيط للموسم المقبل والبحث عن مهاجم ليكون بديلًا للمهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، تطرق فليك إلى إمكانية الاستعانة بالمهاجم المصري الشاب حمزة عبد الكريم، الذي يقدم مستويات مميزة مع فريق الشباب والمستدعى لتمثيل منتخب بلاده في كأس العالم.
وعلق فليك قائلًا: "نحن نخطط حاليًا للفترة التحضيرية للموسم الجديد، وسنرى من هم اللاعبين الذين سأصعدهم من 'لاماسيا' للمشاركة معنا، تمامًا كما فعلنا هذا الموسم، حمزة عبد الكريم يمكنه بالتأكيد أن يكون خيارًا متاحًا لنا".
وفي سياق متصل بسوق الانتقالات، أكد فليك بحسم أنه لم يطلب أي لاعب الرحيل عن صفوف الفريق باستثناء روبرت ليفاندوفسكي.
وعن مستقبل فيران توريس الذي يتبقى في عقده عام واحد، أوضح: "لم نتحدث عن مستقبله بعد، لا يزال هناك متسع من الوقت، ما أراه هو أنه قدم عملًا رائعًا في الأسابيع الأخيرة وموقفه كان إيجابيًا للغاية".