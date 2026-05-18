Getty Images Sport
فليك أبلغ برشلونة برفضه.. المدرب الألماني يطلب بديلًا لنجم إنتر!
رفض فليك التكتيكي لضم باستوني
ورغم أن باستوني لطالما اعتُبر تعزيزًا ذا أولوية، إلا أن فليك أبدى شكوكًا فنية كبيرة بشأنه. فالمدرب الألماني لا يشكك في المستوى العالمي للاعب الإيطالي، بل في مدى ملاءمته لنظام تكتيكي عدواني عالي الكثافة يتطلب من المدافعين التحرك في مساحات مفتوحة واسعة.
وفقًا لتقارير ماتيو موريتو، يكمن جوهر المشكلة في إصرار فليك على خط دفاعي يلعب في أعلى الملعب. في مثل هذا التشكيل، يجب أن يتمتع قلب الدفاع بسرعة استرجاع فائقة والقدرة على الركض للخلف بفعالية أثناء التحولات. في حين يُعتبر باستوني على نطاق واسع أحد أفضل المدافعين في أوروبا في التعامل مع الكرة، فإن افتقاره للسرعة الخام في الطرف العلوي يُنظر إليه من قبل فليك على أنه خطر هيكلي قد يؤدي إلى هشاشة دفاعية.
- AFP
عامل «كوبارسي» في التوظيف
لقد أدى ظهور باو كوبارسي كركيزة أساسية لمستقبل برشلونة إلى تغيير جذري في نوعية اللاعب الذي يبحث عنه النادي. تعتمد طريقة لعب كوبارسي على التمركز المتميز وقراءة المباراة وتوزيع الكرة، لكنه ليس لاعباً "سريعاً للغاية". يعتقد فليك أنه لتحقيق أقصى استفادة من إمكانات هذا الشاب، يجب أن يشاركه في الملعب لاعب قوي البنية وسريع قادر على تغطية المساحة خلفه عندما يشن الخصم هجمات سريعة.
إن إقران كوبارسي مع باستوني — وهما لاعبان يتفوقان في التعامل مع الكرة ولكنهما يفتقران إلى السرعة الانفجارية في العودة — هو سيناريو يصر فليك على تجنبه. فالمدرب حريص على عدم تكرار الأخطاء التكتيكية السابقة التي تركت الدفاع مكشوفاً بسبب الافتقار إلى التوازن. ويأخذ هذا "المرشح التكتيكي" الآن الأسبقية على الفرص المتاحة في سوق الانتقالات أو سمعة اللاعب وحدها، مما يبرد فعلياً الاهتمام بقائد إنتر الذي تقدر قيمته بـ 70 مليون يورو.
معضلة ديكو والبدائل المتاحة في السوق
يضع هذا التدخل المدير الرياضي ديكو في موقف صعب، بعد أن أمضى وقتًا طويلاً في تمهيد الطريق لصفقة باستوني. وفي حين لا يزال ديكو يقدّر هذه الصفقة من الناحيتين الفنية والسمعة، فإن كلمة فليك هي القانون حاليًا في دكة البدلاء. ويتجه النادي الآن نحو البحث عن مدافعين مركزيين يتمتعون بملامح أكثر ملاءمة لتوازن أسلوب لعب كوبارسي الذهني.
يعكس هذا القرار تحولاً أوسع نطاقاً في برشلونة، حيث يجب الآن على كل لاعب محتمل أن يجتاز اختباراً صارماً للتأكد من ملاءمته للمتطلبات المحددة لأسلوب فليك. يسعى النادي إلى الابتعاد عن التعاقدات "الفوضوية"، لضمان أن تكون الوحدة الدفاعية متماسكة بما يكفي للتعامل مع متطلبات الضغط العالي.
- Getty Images Sport
سيبقى فليك حتى عام 2028
أكد نادي برشلونة رسمياً استمرار المدرب الألماني فليك مع الفريق لفترة طويلة، حيث وقع المدرب الألماني على تمديد لعقده يبقيه في النادي حتى يونيو 2028. وقد نجح المدرب السابق لبايرن ميونخ في إعادة العملاق الكتالوني إلى الصدارة، حيث حصد خمسة ألقاب خلال فترة عمله المثيرة للإعجاب التي استمرت عامين حتى الآن.