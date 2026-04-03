"فليشاهدوا!" - مدير بايرن ميونيخ يطلق تحذيرًا بشأن مستقبل فينسنت كومباني
إيبرل ينفي الشائعات حول رحيل كومباني
على الرغم من أن كومباني لا يزال في المراحل الأولى من مسيرته التدريبية على أعلى المستويات، إلا أنه قد لفت بالفعل أنظار الأندية الكبرى الأخرى في القارة. ومع ذلك، لا يبدو إيبرل منزعجًا على الإطلاق من القائمة المتزايدة من المعجبين الذين يراقبون مقاعد البدلاء في ملعب أليانز أرينا. ويؤكد رئيس بايرن ميونيخ أن النادي محمي تمامًا من أي محاولات خارجية للتعاقد معه.
في مقابلة أجراها مؤخرًا مع صحيفة TZ Munchen، سُئل إيبرل عن الأندية الكبرى التي تراقب تطور كومباني. "دعهم يراقبون. لديه عقد حتى عام 2029. على الرغم من أنه سيبلغ الأربعين من عمره فقط، إلا أنه ينتمي بالفعل إلى نخبة المدربين. لأنه شخص ذكي للغاية. وأعني ذكي حقًا. لطالما حظي باحترام كبير أيضًا"، صرح إيبرل.
سمعة متميزة في مجال التدريب
كان انتقال كومباني من مدافع أسطوري في الدوري الإنجليزي الممتاز إلى أحد أبرز العقول التكتيكية في عالم كرة القدم سريعًا للغاية. بعد توليه مسؤولية تدريب فريق بيرنلي في عام 2022 وقيادته إلى الصعود إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، واجه موسمًا صعبًا انتهى به الفريق بالهبوط في الموسم التالي. ورغم ذلك، عُيّن مدربًا لبايرن ميونيخ في صيف عام 2024، حيث أخرس أصوات المنتقدين بفوزه بلقب الدوري الألماني الموسم الماضي.
والآن، مع تنافس بايرن على جميع الألقاب الكبرى هذا الموسم، أصبح تأثيره على بطل ألمانيا التاريخي أمراً لا يمكن إنكاره. يعتقد إيبرل أن مرونة البلجيكي وشخصيته تظلان أكبر أصوله في غرفة الملابس.
وفي معرض حديثه عن تطور المدرب، أشار المدير إلى أن كومباني لا يحتاج إلى صنع سلطة. "لكنه يجعل هذا الاحترام [له] ينمو كل يوم، بمجرد كونه على طبيعته"، أوضح إيبرل.
مستقبله الشخصي في ملعب أليانز أرينا
وانتقل الحديث أيضًا إلى فترة عمل إيبرل في النادي. ومع عقد يمتد حتى يونيو 2027، يظل المدير الرياضي هادئًا بشأن منصبه على الرغم من أجواء الضغط الشديد التي تميز نادي بايرن ميونيخ. ويشير إلى أن تركيزه يظل منصبًا بالكامل على النتائج التاريخية بدلاً من الاستقرار الإداري.
وقال إيبرل عن وضعه: "لقد تعلمت كيف تسير الأمور في بايرن. إذا قمت بعملي على أكمل وجه، فإن الأشخاص الذين أتحدث معهم وأتناقش معهم بشكل متكرر سيتخذون قراراتهم أيضًا".
التركيز على الملعب
في الوقت الذي يستعد فيه بايرن ميونيخ لمواجهة حاسمة في دوري أبطال أوروبا ضد ريال مدريد، يؤكد إيبرل أن الإدارة العليا للنادي لا تزال تدعم مشروع كومباني بشكل كامل. وفي معرض حديثه عن تطوره الشخصي، شدد إيبرل على نهجه الهادئ تجاه السياسات الداخلية للنادي، قائلاً: "سأقوم بواجبي – وبعد ذلك سيخبرني الناس ما إذا كانوا راضين أم لا. هذا ما يمكنني فعله؛ لا يمكنني التأثير على أي شيء آخر... أنا هادئ [بشأن الوضع] ومركز على ما يحدث على أرض الملعب."