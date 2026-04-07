فلوريان فيرتز يختلف مع فيرجيل فان ديك، حيث يؤكد المهاجم أن ليفربول لم «يستسلم» في الهزيمة الساحقة أمام مانشستر سيتي
أثارت تداعيات الهزيمة الساحقة التي مني بها ليفربول في كأس الاتحاد الإنجليزي خلافًا علنيًا نادرًا داخل غرفة الملابس. في أعقاب الهزيمة بأربعة أهداف، أبدى قائد الفريق فان ديك تقييمًا لاذعًا، ملمحًا إلى أن زملاءه ربما فقدوا التركيز الذهني مع تفاقم الأوضاع خلال المباراة. ومع ذلك، سارع فيرتز إلى توضيح وجهة نظر اللاعبين قبل مباراة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا ضد باريس سان جيرمان.
وفي حديثه للصحفيين في العاصمة الفرنسية، اعترف فيرتز بأنه لم يكن على علم بالتعليقات المحددة التي أدلى بها القائد، لكنه شعر أنها لا تعكس موقف الفريق بدقة. وقال المهاجم في مؤتمر صحفي: "لم أكن على علم بما قاله [فان ديك]، لكنني أعتقد أنني لن أتفق معه بشكل مباشر لأننا ما زلنا نحاول خلق فرص لقلب نتيجة المباراة".
فان ديك ينتقد زملاءه في ليفربول
ينبع التوتر من المقابلة الصريحة التي أجراها فان ديك بعد المباراة، والتي شكك فيها في قدرة الفريق على الصمود. وقد تصدرت أخبار المدافع الهولندي عناوين الصحف عندما أشار القائد المحبط إلى أن زملاءه ربما توقفوا فعليًا عن القتال خلال الشوط الثاني. واعترف قلب الدفاع بعد المباراة قائلاً: «لا ينبغي أن تستسلم، وربما هذا ما حدث في مرحلة معينة».
ورد فيرتز، الذي انضم إلى النادي في صفقة بلغت قيمتها 116 مليون جنيه إسترليني (154 مليون دولار) قادمًا من باير ليفركوزن الصيف الماضي، على ذلك بتسليط الضوء على الدقائق الأخيرة من المباراة. وقال: "عندما كانت النتيجة 3-0 أو 4-0، كانت لدينا بعض الفرص، لكن الخسارة 4-0 أمام مانشستر سيتي لا تتماشى مع معاييرنا".
فرصة أخيرة للفوز باللقب
بعد أن تلاشت آمالهم في الفوز بالكأس المحلية، وانتهت منذ فترة طويلة محاولتهم للدفاع عن لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، تمثل دوري أبطال أوروبا الفرصة الأخيرة لليفربول لضمان الفوز بلقب هذا الموسم.
يعتقد فيرتز أن الفريق يجب أن يصل إلى مستوى جديد من الثبات ليتغلب على حامل لقب دوري أبطال أوروبا، باريس سان جيرمان، في مباراتي الذهاب والإياب. وشدد على أن أي أداء أقل من الكمال طوال 90 دقيقة في باريس سيجعلهم "بلا فرصة".
وأضاف ويرتز: "نحن نؤمن بأنفسنا، لدينا مجموعة جيدة ذات شخصيات مميزة ولاعبين رائعين، بالإضافة إلى مدرب جيد يحاول إعدادنا جيدًا للمباراة".
وأشار أيضًا إلى أن إقامة مباراة الإياب في أنفيلد قد تكون ميزة حاسمة للريدز.
تزايد الضغوط على آرني سلوت
يواجه المدرب آرني سلوت انتقادات متزايدة مع استمرار تقلب أداء الفريق. وعلى الرغم من النتائج المتفاوتة، لا يزال المدرب متفائلاً بأن الإرث التاريخي للنادي قادر على إحداث تحول إيجابي.
وأشار سلوت إلى سمعة ليفربول الطويلة الأمد في تحقيق انتصارات غير متوقعة في المسابقات الأوروبية، قائلاً إن "الجواب يكمن في تاريخ ليفربول".
وفي خبر يبعث على التفاؤل للمدرب الذي يتعرض لانتقادات شديدة، من المقرر أن يعود المهاجم ألكسندر إيساك إلى تشكيلة المباراة كبديل بعد غياب دام أربعة أشهر بسبب كسر في الساق. ويأمل سلوت أن يؤدي عودة السويدي إلى إضفاء الحسم الذي كان مفقودًا في ملعب الاتحاد.