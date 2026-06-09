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أحمد فرهود

عرض فلورنتينو بيريز لشراء خوليان ألفاريز.. "خدعة" لتدمير خطة برشلونة وجماهير ريال مدريد تخشى الأسوأ!

فقرات ومقالات
ريال مدريد
برشلونة
أتلتيكو مدريد
خوليان ألفاريز
الدوري الإسباني

خوليان ألفاريز خطف بطولة صيف 2026..

بعد 4 أو 5 أيام من التشويق؛ أسدل العملاق الإسباني ريال مدريد الستار بشكلٍ رسمي، على صفقة رئيس النادي فلورنتينو بيريز الكبرى.

بيريز خرج قبل 4 أو 5 أيام من الآن، عبر برنامج "Horizonte" الإسباني الشهير؛ ليؤكد أنه سيقدّم عرضًا يوم الثلاثاء إلى أحد الأندية الأوروبية الكبيرة - ليس إنجليزيًا -، لضم نجم عالمي رائع مقابل 150 مليون يورو.

وبعد هذا التصريح؛ أخذ العالم أجمع يتوقع اسم اللاعب الذي يقصده رئيس الميرينجي، حتى تم الكشف عن هويته رسميًا مساء الثلاثاء.

وأعلن ريال مدريد في بيانٍ رسمي، أنه قدّم عرضًا بقيمة 150 مليون يورو إلى نادي أتلتيكو مدريد الإسباني؛ من أجل التعاقد مع المهاجم الأرجنتيني خوليان ألفاريز، في صيف العام الحالي.

وأشار البيان إلى أن أتلتيكو، شكر الريال على هذا العرض؛ ولكنه تمسك ببقاء ألفاريز في صفوفه، إلا إذا تم دفع قيمة الشرط الجزائي "500 مليون يورو".

ونحن سنحاول أن نستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة؛ أبرز النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها، بعد بيان ريال مدريد المثير..

  • Real Madrid PerezGetty Images

    هل رغبة ريال مدريد حقيقية أم مجرد خدعة؟

    أول سؤال يتبادر إلى ذهننا؛ بعد بيان العملاق الإسباني ريال مدريد بخصوص عرض التعاقد مع المهاجم الأرجنتيني خوليان ألفاريز، هو: "هل هُناك رغبة حقيقية لضم اللاعب.. أم الأمر مجرد خدعة؟".

    العالم أجمع يعلم رغبة العملاق الكتالوني برشلونة، في التعاقد مع ألفاريز، خلال صيف العام الحالي؛ حيث قدّم عرضًا إلى نادي أتلتيكو مدريد في الأيام الماضية، للتعاقد مع اللاعب مقابل 100 مليون يورو.

    أتلتيكو تجاهل الرد على هذا العرض؛ بل أخذ يسخر من برشلونة، عبر حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي.

    ورغم ذلك.. ظل برشلونة يتمسك بضم اللاعب؛ قبل أن يظهر ريال مدريد بعرضه المفاجئ، الذي يُقدر بـ150 مليون يورو.

    هُنا.. تضاربت الآراء بشأن دخول الميرينجي، صفقة النجم الأرجنتيني البالغ من العمر 26 سنة؛ وذلك على النحو التالي:

    * الرأي الأول: يعتقد أن العرض حقيقيًا؛ نظرًا لإعجاب رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز، بإمكانات اللاعب بالفعل.

    * الرأي الثاني: يعتقد أن العرض مجرد خدعه؛ من أجل تعقيد الصفقة على برشلونة، ليس أكثر.

    والرأي الثاني تحديدًا، يبدو أنه الأقرب للحقيقة؛ وهو ما اتضح في ردود الأفعال الإسبانية، بعد بيان ريال مدريد المثير.

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  • Julian AlvarezGetty Images

    دلائل على خدعة عرض ريال مدريد للتعاقد مع ألفاريز!

    استكمالًا للنقطة سالفة الذكر.. دعونا نؤكد أن العلاقات بين عملاقي إسبانيا أتلتيكو مدريد وريال مدريد، ليست في أفضل مراحلها؛ لذا فإن رفض عرض الـ150 مليون يورو للتعاقد مع المهاجم الأرجنتيني خوليان ألفاريز، يُمكن اعتباره متوقعًا للرئيس فلورنتينو بيريز.

    وما يؤكد العلاقات السيئة بين الناديين، هي الكلمات التي ذكرها أتلتيكو مدريد في رده على بيان الريال، بخصوص صفقة ألفاريز؛ وذلك على النحو التالي:

    * أولًا: نشر رموزًا تعبيرية ضاحكة؛ في سخرية من بيان ريال مدريد.

    * ثانيًا: الاستهزاء بريال مدريد؛ والتأكيد على أنه نادٍ يضحكهم أكثر من برشلونة حتى.

    * ثالثًا: تكذيب ريال مدريد بشأن شكره على عرض الـ150 مليون؛ مع القول إن أتلتيكو غير مُمتن للميرينجي في أي شيء.

    * رابعًا: اتهام ريال مدريد بالاقتصاص من تصريحات بابا الفاتيكان؛ وذلك بإزالة الجزء الذي ذكر فيه أنه مشجع لأتلتيكو أيضًا - بالإضافة للميرينجي -.

    كذلك.. نقل الصحفي الرياضي كارلوس مونفورت، المقرب من العملاق الكتالوني برشلونة، تصريحات من مصادر مسؤولة في النادي؛ بعد دخول ريال مدريد في صفقة ألفاريز، خلال الساعات الماضية.

    المصادر البرشلونية قالت؛ حسب ما ذكره مونفورت عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس": "نحن غير مُتفاجئين إطلاقًا، بعرض ريال مدريد للتعاقد مع ألفاريز.. نعتقد أنها مجرد محاولة لزعزعة الاستقرار"؛ في إشارة عرقلة صفقة المهاجم الأرجنتيني.

    أيضًَا.. أعلن الصحفي الرياضي المدريدي بيبي ألفاريز، بعد دقائق من بيان الميرينجي؛ أن هُناك خطة "ب" جاهزة، في تأكيد على تعاقد بيريز مع لاعب عالمي آخر بـ150 مليون يورو.

    وكل ذلك يؤكد أن الرأي الثاني الذي تحدثنا عنه، والذي يعتقد أن عرض ريال مدريد للتعاقد مع خوليان ألفاريز مجرد خدعة فقط؛ هو الأقرب للواقع.

  • Florentino PerezGetty Images

    فلورنتينو بيريز.. حقق مكسب أولي ولكن!

    السؤال الذي يطرح نفسه الآن، بعد كل ما ذكرناه في السطور الماضية؛ هو: "هل نجح رئيس نادي ريال مدريد فلورنتينو بيريز في خطته ضد العملاق الكتالوني برشلونة، إذا كان عرض التعاقد مع المهاجم الأرجنتيني خوليان ألفاريز مجرد خدعة بالفعل؟!".

    للإجابة على هذا السؤال المثير؛ دعونا نقف عند حقيقتين بخصوص جهود برشلونة للتعاقد مع ألفاريز أساسًا، وهما:

    * أولًا: برشلونة خصص حد أقصى لقيمة صفقة المهاجم؛ وهي 120 مليون يورو.

    * ثانيًا: برشلونة يعتمد كليًا على رغبة ألفاريز؛ وهي الانتقال إلى العملاق الكتالوني.

    نعم.. ألفاريز له فيديو وهو في عمر الـ11 سنة، أعلن فيه أنه مشجع لبرشلونة؛ كما أن الكثير من المصادر تؤكد على أن اللاعب يحلم بتمثّيل العملاق الكتالوني في صيف العام الحالي، ويرى أنها فرصة قد لا تتكرر.

    لذا.. برشلونة ينتظر من ألفاريز، أن يقوم بالضغط على نادي أتلتيكو مدريد، بعد نهاية مشاركته مع منتخب الأرجنتين في بطولة كأس العالم 2026؛ لتركه ينتقل إلى البلوجرانا، في صيف العام الحالي.

    وكان برشلونة يأمل أن ينجح ضغط المهاجم الأرجنتيني، مع رفع العرض إلى الحد الأقصى 120 مليون يورو؛ لحسم الصفقة بشكلٍ رسمي.

    لكن الآن وبعد بيان ريال مدريد، وحديثه عن عرض الـ150 مليون يورو؛ يبقى السؤال: "هل سيقبل أتلتيكو بمبلغ أقل من برشلونة لو نجح ألفاريز في ضغطته؟".

    أي أن أتلتيكو إذا تراجع عن موقفه الرافض لبيع ألفاريز، في صيف العام الحالي، ووافق على رغبة اللاعب بالتفاوض مع برشلونة؛ سيكون النادي مضطرًا على البيع، بمبلغ لا يقل عن 150 مليونًا.

    وهُنا.. سيكون برشلونة أمام حلين؛ إما قبول دفع هذا المبلغ والتورط اقتصاديًا، أو أن ينسحب من الصفقة بشكلٍ رسمي.

    وبخصوص إدارة أتلتيكو نفسها؛ إذا وافقت على بيع ألفاريز إلى برشلونة بمبلغ أقل من 150 مليون يورو، فإنها ستظهر أمام الجماهير بصورة الذي يهدر حقوق النادي ماليًا.

    ونستنتج من هذا كله؛ أن بيريز حقق مكسب أولي - إذا كان العرض مجرد خدعة بالفعل -، في انتظار ما ستسفر عنه الأيام القادمة بخصوص مستقبل خوليان ألفاريز.

  • Real Madrid FansGetty Images

    كلمة أخيرة.. هناك ما يخشاه جمهور ريال مدريد حقًا

    أخيرًا.. هُناك جزئية لا يُمكن التغافل عنها، بعد عرض العملاق الإسباني ريال مدريد للتعاقد مع المهاجم الأرجنتيني خوليان ألفاريز؛ وهي في الحقيقة "أكثر ما يخشاه جمهور هذا الكيان الرياضي الكبير".

    ونحن نعلم أن "وعد" رئيس فلورنتينو بيريز، بتقديم عرض بقيمة 150 مليون يورو إلى أحد النجوم العالميين؛ قد أطلقه خلال الحملة الانتخابية للفوز برئاسة ريال مدريد، ضد رجل الأعمال إنريكي ريكيلمي.

    وما يخشاه الجمهور المدريدي، في هذا الصدد؛ يُمكن تلخصيه من ناحيتنا في مجموعة من النقاط، على النحو التالي:

    * أولًا: أن يكون بيريز قد علم من البداية؛ استحالة التعاقد مع ألفاريز.

    * ثانيًا: أن يكون عرض بيريز "وهمي"؛ من أجل أن يقول للجماهير: "ها أنا نفذت وعدي الانتخابي".

    * ثالثًا: أن لا تكون هُناك نية من بيريز أساسًا؛ لإنفاق مبلغ 150 مليون يورو على لاعب بعينه أو أكثر.

    ولا ننسى أن بيريز قال إنه سيقدّم عرض بـ150 مليون يورو، لا أن يشتري لاعبًا بهذا المبلغ؛ وهو تصريح انتخابي بامتياز، أكثر من تحرك فعلي على أرض الواقع.

    وليس أمامنا الآن سوى الانتظار؛ لرؤية كيف سيتحرك فلورنتينو بيريز في الميركاتو الصيفي، لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم.