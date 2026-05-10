فلتكونوا رجالًا.. جماهير ميلان تتظاهر ضد النادي!

يُنتقد مشجعو ميلان المتشددون النادي، ولا سيما فورلاني، بسبب النتائج الأخيرة، لكنهم يوجهون انتقاداتهم أيضًا للاعبين الذين لم يتوجهوا إلى المنصة بعد الهزيمة أمام ساسولو.

يواجه ميلان خطرًا حقيقيًا بتعريض الموسم للخطر، و«كورفا سود» ترفع صوتها، فقد نظم مشجعو الروسونيري المتشددون، قبل المباراة على أرضهم ضد أتالانتا، احتجاجاً قوياً.

لكن غضب المنصة الجنوبية لم يقتصر على النادي، وبالتحديد المدير التنفيذي جورجيو فورلاني، بل امتد ليشمل اللاعبين الذين يطالبهم المشجعون المتطرفون بأن "يكونوا رجالاً".

  • لا سود ضد فورلاني

    يستهدف المشجعون بشكل خاص جورجيو فورلاني والنادي، كما ورد في البيان الذي تم توزيعه خارج ملعب «سان سيرو» قبل مباراة ميلان وأتالانتا: «قبل أربع سنوات بالضبط، كنا نحتفل بالفوز بأحد أجمل ألقاب الدوري في تاريخ ميلان...واليوم، بعد 4 سنوات، إلى أين وصلنا؟ ذلك الفريق الفائز، الذي كان يكفيه بضعة تعزيزات ذات مستوى دولي ليطمح إلى إنجازات كبيرة، تم تفكيكه بالكامل من قبل إدارة عاجزة وغير كفؤة تمامًا، بقيادة جورجيو فورلاني الذي يظل يقف بعناد على أنقاض فشله الرياضي الذي هو أمام أعين الجميع، باستثناء أولئك الذين ليس لديهم مصلحة في طرده، وأولئك الذين يركزون رؤيتهم لميلان من منظور مالي ومضارب بحت، قائم على المصلحة الاقتصادية وحدها، داسوا بشكل منتظم ومخزي على تاريخ ميلان، وشعاره، وتقاليده، وتلك الطموحات التي لطالما رافقت مشجعي الروسونيري. جورجيو فورلاني، الذي يقود اثنين من الملاك المتواطئين، قد قضى فعليًا على ذلك الفريق الفائز والإدارة التي بنته، مدمرًا كل ما تم إنجازه من خير حتى ذلك الحين.

    ويشمل الهجوم أيضًا بعض الخيارات في سوق الانتقالات: "لقد رأينا وصول لاعبين محرجين، نتيجة لفترات انتقالات أدارها أشخاص عاجزون، وفي الوقت الذي كنا نأمل أن يكون هذا النادي قد استفاد من أخطاء الماضي، باختياره شخصيات مختصة مثل إيجلي تاري وماكس أليجري، شهدنا تدخلات مستمرة في اختيار اللاعبين الجدد وإدارة الفريق. كان من واجب نادٍ طموح أن يحاول في يناير، وتلبية طلبات المدرب والمدير الرياضي، ولكن بدلاً من ذلك، وللمرة الألف، قرر المحاسب فورلاني النظر إلى المصالح الاقتصادية حصراً".

    وأضاف: "المسألة هي أنه يمكن خسارة البطولات، لكن لا يمكن قبول أن يكون أكبر هدف يسعى إليه جورجيو فورلاني وجيري كاردينالي وباولو سكاروني هو التأهل إلى دوري أبطال أوروبا من أجل جني العائدات الناتجة عن التأهل".

  • الهجوم على اللاعبين

    لكن كما ذُكر، فقد شمل البيان القاسي الصادر عن «كورفا سود» اللاعبين أيضًا، لا سيما بعد ما حدث عقب مباراة ساسوولو وميلان، عندما دعا القائد ماينيان زملاءه إلى عدم التوجه إلى منطقة «كورفا».

    "لقد كنا دائماً هنا وسنبقى دائماً في السراء والضراء،ونتوقع من اللاعبين، كما أنهم مستعدون للذهاب إلى المنصة لتلقي التصفيق في لحظات الاحتفال، أن يكونوا في الوقت نفسه رجالاً قادرين على تحمل الصافرات (في المقام الأول القائد)، بعد أداء سيئ مثل الذي قدموه يوم الأحد الماضي، لأنه سيكون من السهل جدًا اللجوء إلى "الانسحاب" كما حدث في ريجيو إيميليا".


