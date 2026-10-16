"فكر كثيرًا في الصفقة" .. وكيل بنزيما السابق يكشف عن "سبب سعودي" منعه من الانتقال لهذا الفريق!

فكّر بنزيما في العودة العاطفية إلى نادي ليون الذي نشأ فيه بعد إنهاء عقده مع الهلال في صيف هذا العام، ودرس النادي الفرنسي إمكانية التعاقد مع ابن أكاديميته السابق، وفقًا لما أكده المدير العام ماتيو لوي-جان.

وقد تدرّج المهاجم صاحب الـ38 عامًا في فئات ليون السنية قبل أن يرحل إلى ريال مدريد في عام 2009. وكانت عودة مدوّية إلى نادي ضفاف الرون ستمنح مسيرته الحافلة فصلًا أخيرًا لا يمكن نسيانه.

ولكن التزامات تعاقدية معقّدة منعت إتمام أي اتفاق خلال فترة الانتقالات الصيفية. وقد كشف وكيله السابق، الجزيري، الآن أسباب فشل هذه الصفقة.