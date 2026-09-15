عاش مالديني هذا الأسبوع الطبيعة المتقلبة لكرة القدم الاحترافية، إذ تحوّل من صانع للانتصار إلى محور تحقيق تجريه الشرطة في غضون ساعات قليلة. وكان لاعب الوسط الهجومي، المُعار حاليًا من أتالانتا، قد قاد كالياري إلى فوز حيوي بنتيجة 2-1 على ناديه الأم.

وقع الحادث في الساعات الأولى من صباح الأحد في ميلانو، حين اصطدمت سيارة مالديني من طراز بورش كاريرا 4 بمركبة أخرى. وأسفر الاصطدام عن إصابات طفيفة لستة أشخاص، بينهم اللاعب نفسه، الذي نُقل بعد ذلك إلى مستشفى محلي لإجراء فحوصات احترازية قبل أن يُغادره.