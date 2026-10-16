AFP
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فقدنا التوازن وبيب دومًا موجود.. ماريسكا يكشف رد فعل جوارديولا عقب الخسارة من باريس سان جيرمان!
جوارديولا يعود إلى موطنه الروحي
كان حضور جوارديولا في مدرجات ملعب الاتحاد مصدر دفعة من الحنين لجماهير مانشستر سيتي، حتى وإن لم تكن النتيجة على أرض الملعب على مستوى المناسبة. وبعد الخسارة 4-2 أمام باريس سان جيرمان، أكد ماريسكا أنه أمضى وقتًا مع سلفه لتحليل الأداء.
وأوضح ماريسكا: «رأيته بعد المباراة، وتحدثنا عن اللقاء، وعن الشوط الأول والشوط الثاني. كان في البداية سعيدًا جدًا بوجوده في الملعب، ثم كان أيضًا إيجابيًا جدًا بشأن الأمور التي رآها خلال المباراة. وكان أمرًا رائعًا أيضًا للجماهير أن تراه في الملعب، وهذا سيبقى دائمًا بيته!».
ورغم وجوده داخل الملعب، حافظ جوارديولا على مسافة مهنية مع الفريق الحالي لضمان بقاء سلطة ماريسكا كاملة خلال مجريات يوم المباراة. وأكد المدرب الإيطالي أن الفائز بالدوري الإنجليزي في عدة مناسبات لم يدخل إلى حرم غرفة تغيير الملابس ليتحدث إلى اللاعبين مباشرة. ويقول إنزو ماريسكا إن جوارديولا لم يتحدث مع لاعبي مانشستر سيتي خلال زيارته لملعب الاتحاد هذا الأسبوع.
- Getty Images Sport
سيتي فقد توازنه أمام باريس سان جيرمان
وفي معرض حديثه عن الانهيار التكتيكي الذي جعل سيتي يستقبل هدفين في وقت قصير، اعترف ماريسكا بأن الضغط النفسي الناتج عن مواجهة فريق من الطراز الرفيع قد أثّر على تمركز لاعبيه. وقال المدرب: "راجعت مباراة باريس سان جيرمان أمس في الصباح الباكر جدًا، ولديّ الشعور ذاته: أعتقد أننا قبل أن نستقبل الهدف الأول، كانت لدينا مطالبة بضربة جزاء من ريان شرقي، والركلة الحرة لـ إنزو، والركلة الركنية التي انتهت على العارضة، وكل ذلك قبل هدفهم".
"ثم استقبلنا الهدف الأول، وبعد دقيقة واحدة استقبلنا الثاني. أعتقد أننا في تلك اللحظة فقدنا المسافات بين اللاعبين، وفقدنا التوازن. هذا قد يحدث عندما تفكر في أن الفريق الآخر هو أفضل فريق في أوروبا، وفي غضون دقيقتين تجد نفسك متأخرًا 0-2".
عودة فودين وسياسة التدوير
مع اقتراب جدول مباريات مزدحم، يدرس ماريسكا كيفية إعادة دمج فيل فودين في التشكيلة الأساسية بعد الغياب الأخير لصانع الألعاب. الدولي الإنجليزي عاد ليكون أحد الخيارات المتاحة، لكن المدرب يخشى التعجّل في إعادته نظرًا لكثافة المباريات المقبلة. وقال ماريسكا بشأن لاعب الوسط: «نحاول فقط العمل معه يومًا بيوم».
«كانت الفترة طويلة نوعًا ما خلال التوقف الدولي ومنذ البطاقة الحمراء ضد مانشستر يونايتد، لكنه يتدرب جيدًا ويقدم أداءً جيدًا منذ أن بدأنا، إيجابي جدًا وجيد جدًا. وسنرى بالنسبة إلى الغد، فهو متاح لكن لدينا الكثير من المباريات، لذا سنقرر ما إذا كان سيبدأ أساسيًا أم لا. لكن لا شك في أنه سيمنحنا شيئًا ما!»
- Getty Images Sport
تقاليد الموز
وأخيرًا، تعامل المدرب بروح الدعابة مع أحد جوانب ثقافة مانشستر سيتي عندما تحدّث عن التقليد الشهير لدى الجماهير بإحضار الموز القابل للنفخ إلى المباريات. وبعد أن سمع بتاريخ هذا الملحق الغريب، اعترف ماريسكا بأن عائلته نفسها انجذبت إلى هذه الظاهرة.
"رائع جدًا! لم أكن أعرف التاريخ وراء الموز، وآمل أن أرى الكثير من الموز في الملعب غدًا! أعتقد أنه خلق جوًا جميلًا للجماهير ولكل من في الملعب! لديّ أربعة أطفال، وقد طلبوا مني واحدة بالفعل! سيكونون في الملعب غدًا، وسنرى!"
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