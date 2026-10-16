فقدنا التوازن وبيب دومًا موجود.. ماريسكا يكشف رد فعل جوارديولا عقب الخسارة من باريس سان جيرمان!

كان حضور جوارديولا في مدرجات ملعب الاتحاد مصدر دفعة من الحنين لجماهير مانشستر سيتي، حتى وإن لم تكن النتيجة على أرض الملعب على مستوى المناسبة. وبعد الخسارة 4-2 أمام باريس سان جيرمان، أكد ماريسكا أنه أمضى وقتًا مع سلفه لتحليل الأداء.

وأوضح ماريسكا: «رأيته بعد المباراة، وتحدثنا عن اللقاء، وعن الشوط الأول والشوط الثاني. كان في البداية سعيدًا جدًا بوجوده في الملعب، ثم كان أيضًا إيجابيًا جدًا بشأن الأمور التي رآها خلال المباراة. وكان أمرًا رائعًا أيضًا للجماهير أن تراه في الملعب، وهذا سيبقى دائمًا بيته!».

ورغم وجوده داخل الملعب، حافظ جوارديولا على مسافة مهنية مع الفريق الحالي لضمان بقاء سلطة ماريسكا كاملة خلال مجريات يوم المباراة. وأكد المدرب الإيطالي أن الفائز بالدوري الإنجليزي في عدة مناسبات لم يدخل إلى حرم غرفة تغيير الملابس ليتحدث إلى اللاعبين مباشرة. ويقول إنزو ماريسكا إن جوارديولا لم يتحدث مع لاعبي مانشستر سيتي خلال زيارته لملعب الاتحاد هذا الأسبوع.