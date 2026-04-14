فعلوها مع الهلال.. قرار نهائي بالمنع يُغضب جماهير الاتحاد قبل مواجهة الوحدة!





أوضح الفراج أن النادي بذل جهودًا كبيرة لتجهيز دخلة جماهيرية تليق بالحدث إلا أن الجهات المنظمة كان لها رأي آخر.

وأشار إلى أن التنسيق كان جاريًا منذ فترة طويلة لتجنب أي معوقات تنظيمية لكن الرد جاء مخيبًا للآمال في اللحظات الأخيرة دون تقديم مبررات واضحة ومقنعة لإدارة النادي أو المركز الإعلامي.

وقال الفراج : "كشفت مصادر في نادي الاتحاد اليوم لنا، أن النادي قام بتجهيز تيفو خاصًّا لمباراة الوحدة الإماراتي لكن تفاجأ النادي بتلقي الرفض من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، يفيد برفض التيفو من قِبل وزارة الرياضة، دون ذكر أي تفاصيل بمسببات الرفض".

وأضاف : "هذا ما أفادونا به في نادي الاتحاد، وجدير بالذكر أن النادي تقدم بمقترح التيفو قبل عشرة أيام من المباراة، وفي حالة مثل هذه، فالإتحاد الآسيوي يقوم باتباع التعليمات المحلية فيما يخص تيفو الجماهير".

وتابع الفراج حديثه : "الحقيقة طلبنا إن يتم الاطلاع على صورة للتيفو المقترح، يجوز هناك سبب، فمن المؤكد أنه هناك مبرر ما، غير معقول يكون الأمر بالمزاج".



