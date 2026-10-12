"فعلت مثل إنزاجي" .. اعتراف مثير من فابريجاس عقب تعادل كومو مع روما

مدرب كومو، سيسك فابريجاس، قدّم تحليلاً تكتيكياً واضحاً بعد التعادل السلبي 0-0 أمام روما على ملعب جوزيبي سينيجاليا. وعلى الرغم من طبيعة المنافس، وهو أحد أكثر الفرق هجومية في الدوري الإيطالي بقيادة جيان بييرو جاسبيريني، فقد دفع فابريجاس أصحاب الأرض إلى اللعب في نصف ملعب روما.

وكشف المدرب الإسباني أنه حلّل المباريات السابقة لإنتر بقيادة سيموني إنزاجي لوضع خطة مبارياته: «في رأيي، الفريق الذي أربك جاسبيريني أكثر من غيره كان إنتر بقيادة سيموني إنزاجي»، كما قال فابريجاس لشبكة DAZN إيطاليا: «من هناك بدأت أدرس بعض الجوانب وأستخلص منها أفكاراً».