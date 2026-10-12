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ترجمه

"فعلت مثل إنزاجي" .. اعتراف مثير من فابريجاس عقب تعادل كومو مع روما

كومو
سيسك فابريجاس
كومو ضد روما
روما
الدوري الإيطالي
إنتر
سيموني إنزاجي

تعادل سلبي في قمة الجولة بإيطاليا

انتهت قمة الدوري الإيطالي دون أهداف. كومو وروما لم يتجاوزا التعادل 0-0، رغم طرد دونيل مالين.

وفي أعقاب المباراة، كشف مدرب أصحاب الأرض، سيسك فابريجاس، أنه درس إنتر سيموني إنزاجي للتحضير لمواجهة جيان بييرو جاسبيريني، وأبدى فخره بالأداء التكتيكي لفريقه.

  • كشف فابريجاس عن مصدر الإلهام التكتيكي الذي بُني عليه أداء روما

    مدرب كومو، سيسك فابريجاس، قدّم تحليلاً تكتيكياً واضحاً بعد التعادل السلبي 0-0 أمام روما على ملعب جوزيبي سينيجاليا. وعلى الرغم من طبيعة المنافس، وهو أحد أكثر الفرق هجومية في الدوري الإيطالي بقيادة جيان بييرو جاسبيريني، فقد دفع فابريجاس أصحاب الأرض إلى اللعب في نصف ملعب روما.

    وكشف المدرب الإسباني أنه حلّل المباريات السابقة لإنتر بقيادة سيموني إنزاجي لوضع خطة مبارياته: «في رأيي، الفريق الذي أربك جاسبيريني أكثر من غيره كان إنتر بقيادة سيموني إنزاجي»، كما قال فابريجاس لشبكة DAZN إيطاليا: «من هناك بدأت أدرس بعض الجوانب وأستخلص منها أفكاراً».

  • imago-sport-1084381003.jpgItaly Photo Press

    جرأة لمواجهة نظام جاسبيريني

    أشاد فابريجاس بلاعبيه على الضغط الجسور، مؤكدًا أن التكتيك وحده لا يكفي دون الشجاعة البدنية. "عندما كنا لا نزال 11 ضد 11، كان ذلك أحد أفضل عروضي ضد روما".

    وأكمل: «يتطلب الأمر الكثير من الشخصية لمواجهتهم: إذا كنت تفكر في التكتيك فقط ولا تتحلى بالجرأة على لعب الكرة، فلن تحصد النقاط. أحيانًا تكون كرة القدم فعلًا غير قابلة للتفسير. من غير المعتاد أن ترى فريقين بهذا القدر من الإيجابية والهجومية ينهيان المباراة بالتعادل 0-0».

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  • الخيارات المفاجئة

    علّق فابريجاس على اختياراته المفاجئة في التشكيلة الأساسية، بعد أن أشرك مكسنس كاكريه بدلاً من مارتن باتورينا في وسط الملعب. وقد ردّ كاكريه ثقة المدرب بأداء لا يعرف الكلل:"في بعض الأحيان يستحق اللاعبون أكثر من ذلك، لذا، وبغض النظر عن الدور التكتيكي، كان يستحق أن يكون في التشكيلة الأساسية، لقد لعبنا بطريقة تهدف إلى تحييد الفريق الآخر؛ كاكريه ليس مدرجاً في قائمتنا بدوري أبطال أوروبا، لكنه تدرّب بشكل جيد، لذلك رأيت أنه من العدل إشراكه".

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  • imago-sport-1084388943.jpgBuzzi

    كيفية الحفاظ على الزخم في الدوري الإيطالي

    لم يفز كومو، لكن فابريجاس راضٍ عن التطور التكتيكي. التعادل مع روما يؤكد المسار الإيجابي لفريق كومو. والآن يريد كومو تأكيد هذا المستوى في المباريات المقبلة في الدوري الإيطالي وفي رحلة روتردام لمواجهة فينورد في الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا.