فضيحة شهادات كورونا المزورة.. إمبولو خارج تشكيلة سويسرا وينضم لجاكا!

دخل فترة التوقف الدولي للمنتخب السويسري في مزيد من الفوضى عقب رحيل إمبولو. فلن يسافر مهاجم أتلانتا يونايتد لخوض مباراة الثلاثاء أمام اسكتلندا كما كان مقرراً في الأصل، بعدما أكد الاتحاد السويسري لكرة القدم مغادرته يوم الجمعة، إثر تقارير إعلامية جديدة تتعلق بتورطه في الحصول على شهادات مزورة لفحص كوفيد-19 عام 2021.

وفي بيان رسمي تناول المغادرة المفاجئة للاعب، أوضح الاتحاد الأسباب الكامنة وراء هذه الخطوة. وأشارت الهيئة الحاكمة إلى ما يلي: «يهدف هذا القرار إلى السماح للفريق بالبقاء مركزاً بالكامل على المباريات المقبلة.» ويمثل هذا ضربة كبيرة لتحضيرات المنتخب، الساعي لتجاوز جدول حافل يتضمن رحلتي خارج الديار إلى مقدونيا الشمالية واسكتلندا، تليهما مباراتان على أرضه في لوسيرن أمام سلوفينيا ومقدونيا الشمالية. ويترك فقدان مثل هذا السلاح الهجومي الأساسي الجهاز الفني أمام خيارات محدودة في خط المقدمة.