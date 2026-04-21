"فضيحة تحكيمية" تجمع الأهلي بماتشيدا في نهائي النخبة الآسيوية .. و"السيناريو المكرر" يهدد كتيبة ماتياس يايسله

إن بحث عن عامل مشترك آخر بين مواجهتي الاتحاد وشباب الأهلي أمام ماتشيدا في ربع النهائي ونصف نهائي النخبة الآسيوية 2025-2026، فستكون "الاستفاقة المتأخرة"..
كلاهما استفاق في الثلث ساعة الأخيرة من المباراة، لكن أمام الدفاع الياباني المنظم، لم تفلح العودة، فإن لم يكن لسبب تحكيمي سليم كما في موقف الاتحاد، فإن القدر يتدخل بثوانٍ معدودة ترجح كفة ماتشيدا.
وهنا تحديدًا ما يحتاج الأهلي السعودي؛ خصم ماتشيدا في النهائي، الوقوف أمامه..
كتيبة المدرب الألماني ماتياس يايسله تعتمد هذا الأسلوب في غالبية مبارياتها بالنخبة الآسيوية منذ الموسم الماضي، حيث شوط أول ممل للغاية بدنيًا وفنيًا وسط أخطاء غير مفهومة من مختلف الخطوط ثم استفاقة في النصف ساعة الأخيرة من الشوط الثاني.
آخر مرة نفذ بها الأهلي هذا السيناريو كان بالأمس أمام فيسيل كوبي في نصف النهائي، حيث عاد بهدفين في الشوط الثاني بعد التأخر بهدف.
لكن الفارق البدني وتنظيم الدفاعي بين ماتشيدا وفيسيل يلعب لصالح الأول، لذا إما أن يقدم الأهلي 90 دقيقة على مستوى النهائي أو سيترك نفسه رهينة لحسابات الفريق الياباني.