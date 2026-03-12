تسلل بيب جوارديولا إلى غرفة الملابس ورأسه منخفضة، فقد أثرت الهزيمة القاسية أمام ريال مدريد بشكل واضح على مدرب فريق مانشستر سيتي النجم. وكأن النتيجة 0:3 (0:3) بعد ثلاثية فيديريكو فالفيردي لم تكن عقابًا كافيًا، لم تقتصد الصحافة في وطنه من انتقاد الأداء الضعيف لفريق سيتي.
ترجمه
"فضحه كلاعب تكتيكي مبتدئ": الصحافة الإنجليزية تنتقد ريال مدريد الذي "سحق" مانشستر سيتي وتنتقد بيب جوارديولا
وكتبت صحيفة "ذا تيليغراف" أن غوارديولا وزملاؤه تعرضوا لـ"هزيمة ساحقة" على يد ريال مدريد. ورأت صحيفة "ذا غارديان" أن نادي الدوري الإنجليزي تعرض لـ"هزيمة ساحقة" على يد ريال مدريد، وأن غوارديولا "فضح كمدرب مبتدئ من الناحية التكتيكية" بسبب أسلوبه الهجومي.
ووفقًا لصحيفة "ذا صن"، فإن مانشستر سيتي يواجه "هاوية" قبل مباراة الإياب الأسبوع المقبل في مانشستر (الثلاثاء، الساعة 21:00/DAZN). ويهدد صاحب المركز الثاني في الدوري الإنجليزي الممتاز بالفشل أمام ريال مدريد للمرة الثالثة على التوالي في دوري أبطال أوروبا.
- Getty
مانشستر سيتي على وشك الخروج بعد الهزيمة أمام ريال مدريد: "الوضع يبدو قاتماً للغاية"
"الوضع يبدو قاتماً حقاً الآن"، قال برناردو سيلفا في TNT Sports، على الرغم من أن الحارس جانلويجي دوناروما منع حدوث أسوأ من ذلك بتصديه لركلة جزاء من فينيسيوس جونيور (58).
في الوقت نفسه، لم يرغب جوارديولا في التخلي تمامًا عن الأمل في العودة. "الأمور كما هي. شعرت أننا كنا أفضل من النتيجة. حان الوقت الآن للتعافي"، قال الإسباني: "في كرة القدم، لا أحد يعرف ما سيحدث. سنحاول".
المباريات القادمة لمانشستر سيتي
التاريخ المسابقة المباراة السبت، 14 مارس الدوري الإنجليزي وست هام يونايتد ضد مانشستر سيتي الثلاثاء، 17 مارس دوري أبطال أوروبا مانشستر سيتي ضد ريال مدريد الأحد، 22 مارس كأس EFL أرسنال ضد مانشستر سيتي الأحد، 12 أبريل الدوري الإنجليزي تشيلسي ضد مانشستر سيتي