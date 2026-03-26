فضائح كبيرة، ووضع ناجلسمان تحت الاختبار، ومع ذلك "قدوة للجميع"؟ لماذا يقع أنطونيو روديجر في بؤرة الاهتمام خلال مباريات المنتخب

تعود آخر مباراة خاضها روديغر بقميص المنتخب الألماني حتى الآن إلى 7 سبتمبر، عندما فاز المنتخب 3-1 على أيرلندا الشمالية. قبل ذلك بأيام قليلة فقط، قدم اللاعب المولود في برلين ما يمكن اعتباره أضعف أداء له من بين 81 مباراة دولية خاضها، وذلك خلال الهزيمة المخزية 0-2 أمام سلوفاكيا في تصفيات كأس العالم: لعب نجم ريال مدريد دوراً حاسماً في كلا الهدفين اللذين سجلهما الخصم، وتبين أنه الحلقة الأضعف في خط الدفاع المكون من أربعة لاعبين، والذي كان أداءه كارثياً بشكل عام.

أداء من المرجح أن يكون قد بقي في ذاكرة ناجلسمان، لأن مدرب المنتخب الألماني يبدو أنه قد وجد بالفعل ثنائي آخر في قلب الدفاع لكأس العالم. في مقابلته الكبيرة مع مجلة كيكر في أوائل مارس، ألمح إلى أنه معجب بشكل خاص بالثنائي شلوتيربيك/تاه: "أعتقد أنهما قدما أداءً جيدًا للغاية وهما مستقران جدًا في الدوري أيضًا. مر يونا بفترة انطلاقة صعبة مع بايرن، لكنه أصبح مستقرًا للغاية منذ ذلك الحين. وشلوتي، كما قلت من قبل، لاعب مهم للغاية بالنسبة لنا."

في هذا الصدد، يستفيد شلوتربيك من تفرده في تشكيلة المنتخب الألماني، كما أكد ناجلسمان نفسه: "إنه حالياً لاعبنا الوحيد الذي يستخدم قدمه اليسرى، وقد واجهنا مشاكل كبيرة في بناء الهجمات عندما لم يلعب." وهذا يعني: في الواقع، يتنافس روديجر الآن مع تاه فقط على مكان أساسي في كأس العالم - وتاه هو، على أي حال، شخصية قيادية وعمود أساسي في أحد أفضل الفرق الأوروبية حاليًا.

أشاد ناجلسمان بروديجر لقدرته في المواجهات الفردية وفي المساحات الضيقة: "إنه ممتاز في ذلك، لاعب جيد جدًا في المواجهات الثنائية." لكنه أوضح في الوقت نفسه أنه يحتاج إلى روديجر وهو في كامل لياقته: "يجب أن يكون أنطونيو لائقًا وصحيًا بنسبة 100 في المائة. إذا كان يعاني من آلام بسيطة، كما كان يحدث أحيانًا معنا، فلن يصل إلى أقصى حدود أدائه، وهذا لا معنى له. لكنه يسير على الطريق الصحيح."

على الأقل، أكد روديجر هذا الأخير بأداء قوي للغاية في مباراة دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا ضد مانشستر سيتي. في مباراة الذهاب، واجه مرة أخرى "لاعبه المفضل" إرلينغ هالاند، الذي لم يسجل أي تسديدة في النهاية.

في الماضي، كان روديجر يشغل دور قائد الدفاع في المنتخب الوطني أيضًا. لكن ناجلسمان لا يريد أن يضمن له ذلك حاليًا: "الأمر ليس محددًا بشكل نهائي ويعتمد كثيرًا على أدائه." ناجلسمان بعيد كل البعد عن "تعيين قائد دفاع كلاسيكي دائمًا، إنها مسألة تتعلق بالبنية".