معتز الجمال

"فشل عالمي في اختبار آسيا" | "رجل الفرص الضائعة".. رونالدو يُسقط "النصر" في أسبوع الحسم!

121 هدفًا في 3 مواسم دون لقب!

في ليلة حزينة احتضنها ملعب "الأول بارك" بالرياض، تبخرت أحلام جماهير النصر في معانقة المجد القاري والتتويج بلقب دوري أبطال آسيا 2، عقب خسارة قاسية أمام ضيفه جامبا أوساكا الياباني بهدف دون رد.

سقط "العالمي" في معركته النهائية بتسديدة متقنة من دينيز هوميت، رغم سيطرته المطلقة على مجريات اللقاء، ليدفع ثمن غياب الحسم الهجومي ويخسر اللقب بمرارة أمام جماهيره.

  • جيسوس يبتلع الطعم الياباني

    امتلك النصر كل شيء على أرض الملعب، لكنه خسر الأهم. في الشوط الأول، فرض الفريق أسلوبه باستحواذ بلغ 63% وأمطر مرمى أوساكا بـ 12 تسديدة، لكن الرعونة أدت لإهدار فرصتين محققتين للتسجيل، ليعاقبهم اللاعب "دينيز هوميت" بهدف مباغت في الدقيقة 30 من التسديدة الوحيدة لأوساكا على المرمى.

    وفي الشوط الثاني، تحولت المباراة إلى هجوم نصراوي في اتجاه واحد. رفع فريق جيسوس نسبة الاستحواذ إلى 72%، وتفوقوا في المواجهات الأرضية بنسبة كاسحة بلغت 80%. لكن تفاصيل هذا الشوط تفضح عجز جيسوس عن إيجاد حلول هجومية مبتكرة؛ إذ تُرجم هذا الاستحواذ إلى ضغط سلبي اتسم بالعشوائية، وهو ما يظهر جلياً في الاعتماد المبالغ فيه على الكرات العرضية التي لم ينجح منها سوى عرضيتين من أصل 19 محاولة (بنسبة نجاح 11% فقط).

    لقد ابتلع جيسوس الطعم، وسقط في فخ الاستدراج الياباني. اكتفى أوساكا بالدفاع المستميت في الشوط الثاني (21 تشتيت للكرة)، بينما استمر النصر في إهدار الفرص المحققة (فرصتان ضائعتان إضافيتان)، ليتأكد فشل الجهاز الفني في تنويع اللعب أو استغلال العمق، وليخطف الفريق الياباني الكأس بأقل مجهود هجومي ممكن، تاركاً للنصر إحصاءات استحواذ لا تحسم النهائيات.

    وتجلى فشل جيسوس في اختراق دفاعات أوساكا حين ألقى بـ"لوحة الخطط" على الأرض أمام المنطقة الفنية، في تعبير واضح عن الغضب والعجز.

    رونالدو.. ليلة للنسيان

    قدم الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو واحدة من أسوأ مبارياته تكتيكيًا ورقميًا، ليفشل في قيادة "العالمي" وقتما كان الفريق بأمس الحاجة إلى شخصيته القيادية وحسمه التهديفي.

    "الدون" الذي خاض الدقائق التسعين كاملة، ظهر معزولاً ومستسلماً للرقابة الدفاعية اليابانية الصارمة، حيث سدد 5 تسديدات طوال اللقاء، لم تكن من بينها أي تسديدة على المرمى، بعدما تم اعتراض 3 تسديدات له، وغاب التركيز عنه تمامًا بإهداره فرصتين خطيرتين محققتين للتسجيل كانت كفيلة بتغيير مسار البطولة.

    ولم يقتصر غياب الفاعلية على الجانب الهجومي فحسب، بل امتد لضعف مساهمته في بناء اللعب والمحطات الهجومية؛ إذ لمس الكرة 31 مرة فقط طوال المباراة، وفقد الاستحواذ عليها في 10 مناسبات، كما فشل في تقديم أي مراوغة ناجحة من أصل محاولتين. وعلى مستوى الصراعات الثنائية، انهار القائد البرتغالي تمامًا أمام مدافعي أوساكا، حيث خسر جميع مواجهاته الأرضية والهوائية (0 من 4).

    هذا العجز الهجومي والبدني التام جعل من رونالدو عبئاً على المنظومة في وقتٍ كان النصر ينتظر منه اللقطة التي تصنع الفارق، ليخرج "الدون" من الباب الضيق في ليلة السقوط القاري.

  • أين رونالدو في أسبوع الحسم؟

    يبدو أن لعنة المباريات الحاسمة باتت تطارد كريستيانو رونالدو مع النصر، ليثبت مجدداً أنه "يختفي وقت الحاجة". في أهم أسبوع في موسم الفريق، غاب "الدون" عن المشهد تماماً وكأنه الحاضر الغائب؛ فقبل أيام قليلة، تعثر النصر في قمة الدوري الحاسمة أمام الهلال، في مباراة كان الانتصار بها كفيلاً بوضع يد "العالمي" على اللقب، لكن الفريق سقط في فخ تعادل مخيب في الثواني الأخيرة وسط مردود باهت من قائده. واليوم، تكرر السيناريو ذاته بسقوط مؤلم في نهائي دوري أبطال آسيا 2، ليفقد الفريق حلم التتويج القاري.

    المفارقة المؤلمة لجماهير النصر هي أن رونالدو يمتلك حصيلة فردية مذهلة هذا الموسم، بتسجيله 28 هدفاً وصناعته لـ 5 أهداف أخرى، إلا أن هذه الأرقام الفردية باتت مهددة بالضياع تماماً دون أي قيمة فعلية على منصات التتويج. فقد فشل النجم البرتغالي حتى الآن في قيادة النصر لتحقيق أي لقب رسمي، وما يزيد من قسوة المشهد أن هذه ليست المرة الأولى التي يخذل فيها فريقه؛ فقد بات اختفاء رونالدو في المواعيد الكبرى والمواجهات الإقصائية المعقدة نمطاً متكرراً، ليطرح تساؤلات جدية حول جدوى الأهداف الغزيرة إذا لم تكن حاضرة في الأوقات التي تصنع التاريخ وتجلب البطولات.

    خلاصة القول

    عقب إطلاق صفارة نهاية الحلم الآسيوي، اجتاحت وسائل التواصل الاجتماعي موجة غضب عارمة، حيث نال كريستيانو رونالدو النصيب الأكبر من الانتقادات اللاذعة. وذهب قطاع عريض من المشجعين والمتابعين إلى وصف النجم البرتغالي بأنه بات "عبئاً" تكتيكياً على منظومة الفريق، بل ووصفه البعض باللاعب "المنتهي" بعد عجزه المتكرر عن صناعة الفارق وغيابه التام عن المشهد في المواعيد الكبرى التي تعاقد معه النصر من أجلها.

    ورغم هذه الأجواء المشحونة والإحباط القاري، لا يمتلك النصر وقائده رفاهية الاستسلام؛ إذ تتبقى للفريق محطة واحدة وأخيرة لإنقاذ الموسم وتجنب الخروج الكارثي دون بطولات. تتجه الأنظار يوم 21 مايو نحو مواجهة الجولة الـ 34 والختامية من دوري روشن السعودي، حين يستضيف النصر المتصدر نظيره ضمك.

    الانتصار في هذه المواجهة المصيرية بات الخيار الأوحد والأمل الأخير لكتيبة "العالمي" لحسم لقب الدوري رسمياً، لتكون بمنزلة طوق النجاة الأخير لرونالدو لمصالحة الجماهير الغاضبة، والرد على منتقديه في الملعب، وإثبات قدرته أخيرًا على ملامسة الذهب بقميص النصر قبل إسدال الستار على الموسم الحافل بالتقلبات.


