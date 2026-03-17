Goal.com
مباشر
Live Scores, Stats, and the Latest News
Chelsea huddle GFXGetty/GOAL

ترجمه

فشل تجمع لاعبي تشيلسي يسلط الضوء على أن «البلوز» المتعثرين لم يعودوا ناديًا جادًا

يمكن تقسيم تاريخ نادي تشيلسي لكرة القدم إلى ثلاث حقب منفصلة. فهناك كل ما حدث قبل استحواذ رومان أبراموفيتش على النادي في عام 2003، وكل ما حدث تحت إدارة هذا الملياردير الروسي، وكل ما حدث بعد أن اضطر إلى تسليم مقاليد النادي إلى اتحاد «بلو-كليارليك» في عام 2022.

هذه ثلاث فترات مختلفة تمامًا. تأسس نادي تشيلسي الأصلي ليشغل ملعب ستامفورد بريدج عندما تم تحويله من ملعب لألعاب القوى إلى ملعب لكرة القدم في عام 1905، ومنذ ذلك الحين، أصبح «البلوز» أحد أحدث الأندية في لندن. فاز النادي بلقب الدوري مرة واحدة في القرن العشرين، لكنه كان يتمتع بهوية مميزة، مما أدى إلى تكوين جيل قديم من المشجعين الذين ما زالوا يحبون النادي ويتابعونه حتى اليوم. خلال 19 عاماً من حكم أبراموفيتش، حصد تشيلسي كل الألقاب في عالم الأندية. كان الفوز هو كل شيء.

والآن؟ تشيلسي هو المكافئ الكروي لصندوق التحوط، ويبدو أن هدفه هو أن يكون نسخة باهظة الثمن من برايتون أو برينتفورد. وهذا يتعارض بشكل كبير مع العصور السابقة. ولعل أسوأ ما في الأمر هو أنه يفقد مكانته كمؤسسة رياضية جادة بسبب سلسلة من الأخطاء في العلاقات العامة وعلى أرض الملعب.

  • Chelsea v Newcastle United - Premier LeagueGetty Images Sport

    "احترم الكرة"

    في موسم الدوري الإنجليزي الممتاز الذي شابته التفاهات الاستعراضية أكثر من أي موسم آخر، يبذل تشيلسي قصارى جهده ليتصدر هذه المنافسة. ففي النهاية، تحقيق ذلك أسهل بكثير من الفوز باللقب.

    تتعلق آخر مخالفة تافهة ارتكبها "البلوز" بتجمع اللاعبين في بداية كل شوط، حيث أخذوا على عاتقهم القيام بذلك حول الكرة في الدائرة المركزية قبل انطلاق المباراة. قبل خسارة السبت 1-0 على أرضه أمام نيوكاسل، وقع الحكم بول تيرني بشكل كوميدي في وسط ذلك التجمع.

    "هناك تركيز وتأكيد أكبر على الأمور التي لا تهم"، كما أعرب المدير الفني ليام روزينيور عن أسفه. "سأوضح الأمر تمامًا. أريد حماية لاعبي فريقي. أنا أحترم اللعبة. اتخذ لاعبي فريقي قرارًا بأنهم يريدون التجمع حول الكرة، احترام الكرة وإظهار الوحدة والقيادة. هذا ليس قراري. كان ذلك قرارًا بين مجموعة القيادة والفريق.

    "اتخذ لاعبي قرارًا بأنهم يريدون التجمع حول الكرة لإظهار الوحدة؛ هذا ليس قراري. لا يوجد أي شيء غير محترم في ذلك. لو كان بول قد ركز أكثر على وظيفته، وهي اتخاذ القرار الصحيح، لكنا حصلنا على ركلة جزاء اليوم. دعونا نركز على الأمور المهمة.

    "سأكون صريحاً، لم أتحدث اليوم إلى بول أو إلى مسؤوليه، لكنني سأتحدث إلى PGMOL والحكام لمحاولة فهم سبب حدوث ذلك اليوم. قيل لنا، في كتاب القواعد، أن الأمر يتعلق بالتوقيت. أريد فقط إيجاد حل لهذا. نحن نتحدث عن شيء لا يقترب بأي شكل من الأهمية مما حدث."

    • إعلان
  • Aston Villa v Sheffield United - Premier LeagueGetty Images Sport

    "هراء طائفي"

    من الواضح أن خروج روزينيور بمثل هذه التفاهات أمر سخيف. وفي أحسن الأحوال، إنها مجرد تكتيك للتضليل لحماية لاعبيه من التدقيق وتلقي اللوم على عاتقه هو. لكن عندما تكون في المركز السادس في الدوري الإنجليزي الممتاز بدلاً من المنافسة على اللقب، يصعب تجاهل هذا الهراء.

    وفي حديثه في بودكاست "سكاي سبورتس"، قال غاري نيفيل عن تجمع لاعبي تشيلسي "الذي يكاد يكون طائفيًا": "اعتقدت أنه أمر غريب للغاية. غريب حقًا. لم أكن أبدًا من محبي التجمعات.

    "إذا كنت قد استعددت لمدة سبعة أشهر من الموسم، قبل أربعة أيام من المباراة، ثم احتجت إلى تجمع قبل 10 ثوانٍ من انطلاق المباراة للتحدث وتحفيز بعضكم البعض، فهذا يعني أنك أخطأت في استعداداتك. لا توجد كلمات يمكن أن تساعدك، في رأيي. لا ينبغي أن تساعدك أي كلمات قبل ثوانٍ من مباراة كرة القدم. لقد قمت بكل استعداداتك. لقد حللت اللاعب الذي ستواجهه. أنت تعرف كيف تخلق الفرص إذا كنت لاعبًا هجوميًا.

    "أنت في غرفة تغيير الملابس قبل 10 دقائق من الخروج. لقد قلت كل شيء. ما الذي يمكن قوله أكثر في تجمع على أرض الملعب؟ إنه مجرد استعراض. لن ينخدع المشجعون بذلك. سيحكمون عليك بناءً على أدائك.

    "لن يخيف ذلك فريقًا جيدًا. لم يخف نيوكاسل. من الغريب القيام بذلك في وسط الملعب. الأمر أشبه بـ "ما هو أكثر شيء استعراضي يمكننا القيام به لجعل الناس يصدقون أن لدينا روح الفريق؟" أعتقد أن هذا هراء. الأمر برمته هراء. توقفوا عن فعل ذلك."

  • Paris Saint-Germain FC v Chelsea FC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 First LegGetty Images Sport

    فوضى في مركز حراسة المرمى

    إن ما دار في اجتماع اللاعبين ليس القرار الوحيد المثير للجدل الذي اتخذه تشيلسي وروزينيور مؤخرًا. بل هو، بالأحرى، تتويج لجميع الحوادث الغريبة التي سبقته.

    روبرت سانشيز ليس حارس مرمى من الطراز العالمي. هذا ليس سراً بالضبط، لكنه تمكن من تحقيق تقدم كبير هذا الموسم. يمكنك حتى أن تذهب إلى حد القول إنه كان أحد أفضل لاعبي تشيلسي على مدار العام. ومع ذلك، بعد أن فشل في التصدي لبعض العرضيات في الهزيمة التي تعرض لها الفريق أمام أرسنال الشهر الماضي، قرر روزينيور منح فيليب يورجنسن بعض الفرص للعب أساسياً.

    ويا للعجب، عاد هذا الأمر ليؤذي البلوز. تم التعاقد مع يورجنسن جزئياً ليكون بديلاً لسانشيز في التعامل مع الكرة، لكن الدنماركي ليس تحسيناً واضحاً على الإطلاق. كانت تمريراته وركلاته غير الدقيقة هي السبب الرئيسي في هزيمة تشيلسي أمام باريس سان جيرمان في مباراة الذهاب من دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا، حيث فاز حامل لقب الدوري الأوروبي بنتيجة 5-2 في الوقت الذي بدا فيه أن تشيلسي كان بإمكانه العودة إلى ستامفورد بريدج بنتيجة التعادل.

    "الطريقة التي أعمل بها مع حراس المرمى - ليس لدي حارس مرمى أساسي واحد"، أعلن روزينيور بعد استبعاد سانشيز من التشكيلة الأساسية. لسوء الحظ، علمتنا تاريخ كرة القدم أنه لا يمكن معاملة حراس المرمى بنفس الطريقة التي يعامل بها لاعبو الميدان في هذا الصدد. فأنت بحاجة إلى حارس أساسي وحارس احتياطي. ولن تصبح عبقرياً تكتيكياً لمجرد أنك الشخص رقم لا أعرف كم الذي يحاول إثبات العكس ويفشل. يجب أن يكون هناك تسلسل هرمي، خاصة في فريق يفتقر إلى القيادة في خط الدفاع.

  • Paris Saint-Germain FC v Chelsea FC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 First LegGetty Images Sport

    ملاحظة لاحقة بشأن كوبهام

    بعد أن وقع ريس جيمس عقدًا جديدًا طويل الأمد الأسبوع الماضي، احتفل تشيلسي احتفالًا كبيرًا بقرار خريج أكاديمية كوبهام ربط مستقبله بالنادي. ولم يقرر المسؤولون إلا الآن أن خريجي الأكاديمية يمثلون قيمة إيجابية على أرض الملعب، وليس فقط في الميزانية العمومية.

    منذ وصول BlueCo وتعيين لورانس ستيوارت وبول وينستانلي كمديرين رياضيين مشاركين، باع تشيلسي العديد من نجوم الفريق الأول الموثوق بهم الذين كانوا في النادي منذ طفولتهم. غادر معظمهم بحجة احتياجات PSR، حيث تُعتبر مبيعات الأكاديمية "ربحًا خالصًا".

    يمكنك إلقاء نظرة على عدد قليل من الأسماء لتدرك خطأ نهج تشيلسي. ربما يكون الظهيران الأيسران لويس هول وإيان ماتسن هما الأبرز بين اللاعبين الذين ما زالوا يلعبون في الدوري الإنجليزي الممتاز، لكن هناك حالتين تثيران الاستياء أكثر من غيرهما.

    كان رحيل ماسون ماونت المرير في عام 2023 معقدًا، وللإنصاف، لا يمكن إلقاء اللوم بالكامل على بلو كو. النقطة الأساسية هي أن ماونت كان لاعبًا في تشيلسي بكل معنى الكلمة، وهو أحد الأسباب الرئيسية لفوزهم بدوري أبطال أوروبا للمرة الثانية، وبدا أنه مقدر له أن يلعب معهم حتى يوم تقاعده. إن كونه لاعبًا في مانشستر يونايتد هو أمر مؤسف أكثر منه مثير للغضب.

    ولكن هناك أيضًا كونور غالاغر. أراد توتنهام، المنافس، ضمه في عام 2023، على الرغم من أنه لم يرغب في المغادرة، ولم يرغب المدرب الجديد ماوريسيو بوكيتينو في بيعه، على الرغم من انفتاح تشيلسي على الصفقة لأسباب تتعلق بقواعد الصرف الخاص. بقي غالاغر لمدة عام آخر، وعينه بوكيتينو نائبًا لقائد الفريق، ثم عُرض للبيع.

    كان غالاغر قد وافق على الانضمام إلى أتلتيكو مدريد، لكن النادي أراد بيع لاعب إلى تشيلسي كجزء من الاتفاق. كان المهاجم سامو أغيهوا هو المرشح الأول، لكن الصفقة لم تتم. بدلاً من ذلك، أعاد البلوز جواو فيليكس بعد فترة إعارة مخيبة للآمال في عام 2023. للإعلان عن توقيع فيليكس، نشر تشيلسي مقطعًا له في كوبهام على وسائل التواصل الاجتماعي مع تعليق: "العودة إلى المنزل مرة أخرى". والصفعة الإضافية هي أن اللاعب الدولي البرتغالي تم استبعاده من التشكيلة بعد خمسة أشهر.

  • Hull City v Chelsea - Emirates FA Cup Fourth RoundGetty Images Sport

    هل تشعر بالضغط بالفعل؟

    اعتُبر قرار تشيلسي بإقالة إنزو ماريسكا من منصبه - في أول يوم من العام الجديد، لا أقل ولا أكثر - قرارًا مفاجئًا ومثيرًا للجدل في ذلك الوقت. فقد قاد الفريق للعودة إلى دوري أبطال أوروبا خلال موسمه الأول كمدرب رئيسي في الدوري الإنجليزي الممتاز، كما قاد «البلوز» للفوز بلقب دوري المؤتمرات وكأس العالم للأندية. لم يكن الفريق في أفضل حالاته وقت رحيله، لكنه قدم بعض العروض القوية، لا سيما ضد برشلونة وأرسنال، خلال الأسابيع الأخيرة من فترة توليه.

    تم استقدام روزينيور من النادي الشقيق ستراسبورغ كجزء من استراتيجية BlueCo المفترضة طويلة الأمد. وللإنصاف، فقد حقق بداية جيدة، حيث فاز في سبع من مبارياته التسع الأولى. وحتى نهاية الأسبوع الماضي، كانت هزائمه الوحيدة أمام أرسنال (ثلاث مرات) وباريس سان جيرمان، على الرغم من وجود وصمة عار الآن باسم نيوكاسل على تلك القائمة.

    تفيد قناة سكاي سبورتس في سويسرا الآن أن مستقبل روزينيور أصبح غير مؤكد بالفعل بعد أول تعثر في فترة توليه المنصب، وستكون المباريات القليلة المقبلة "حاسمة" في تحديد ما إذا كان سيستمر لفترة أطول في عقده الذي يمتد لست سنوات ونصف.

    المفارقة الكبرى هنا هي أن إقالة وتعيين المدربين سعياً وراء النجاح كان أمراً أساسياً في عهد أبراموفيتش، لكن لا يمكن لمجموعة الملاك هذه أن تدعو إلى الاستقرار على المدى الطويل إذا كانت تفعل الشيء نفسه دون أن تحقق أي نجاح يذكر. إذا رحل روزينيور قبل نهاية هذا العام، فيجب أن يرحل معه المديران الرياضيان المشاركان ستيوارت ووينستانلي.

  • FBL-EUR-C1-PSG-CHELSEAAFP

    مواجهة الكبار

    إذن، ها هو تشيلسي. يواجه خطر الإقصاء من دوري أبطال أوروبا في مباراة كان فيها منافساً قوياً في أسوأ الأحوال، ومتفوقاً في أفضل الأحوال، طوال 70 دقيقة في ملعب «بارك دي برانس». وقد تغيرت معالم مباراة الإياب بشكل كبير الآن بعد أن تغلبت عليهم حماستهم الشابة.

    لا يزال هناك عنصر مفقود في مشروع تشيلسي، وهو الافتقار إلى الخبرة في الفريق لتوجيه المسار. كان النادي يأمل في تنمية لاعبيه الشباب ليقوموا بهذه الأدوار، ولكن عندما يكون كل ما يعرفونه هو انعدام الانضباط ويعيشون في ثقافة خالية من المساءلة، فسيظلون صغاراً في قلوبهم.

    سيتمكن باريس سان جيرمان من اللعب بحرية في مباراة الدوري الفرنسي يوم الثلاثاء. لا يحتاجون حتى إلى الفوز بالمباراة، بل مجرد عدم الخسارة بثلاثة أهداف. العزاء الوحيد لتشيلسي، إذا كان هذا النادي من بين جميع الأندية لا يعرف ذلك بالفعل، هو أنه إذا أنفقت أموالاً كافية، فسيبقى ما يكفي لتشكيل فريق كرة قدم كفء. عليهم فقط البدء في تحديد أولويات إنفاق تلك الأوراق النقدية.

دوري أبطال أوروبا
تشيلسي crest
تشيلسي
تشيلسي
باريس سان جيرمان crest
باريس سان جيرمان
بي إس جي
0