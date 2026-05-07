"سأذهب بدراجتي لإحضاره إلى مانشستر يونايتد" .. ستام يعرض خدمة خاصة لخطف لاعب برشلونة "المثالي"!

وفي حديثه إلى موقع «ComeOn»، قال ستام إن اللاعب الدولي الهولندي يتمتع بالصفات المطلوبة لمساعدة مانشستر يونايتد على السيطرة على المباريات، حتى أنه مازح بأنه مستعد بالسفر شخصيًا إلى إسبانيا لضمان إتمام الصفقة.

وأوضح قائلاً: "أعتقد أن فرينكي دي يونج سيكون اللاعب المثالي لمانشستر يونايتد لمساعدتهم لأنه بارع جدًا في التعامل مع الكرة، ربما يمكننا مناقشة لياقته البدنية في الدوري الإنجليزي الممتاز".

وأضاف: "إذا تحدثنا عن المواجهات الفردية أو التصدّي والجانب البدني، فمن الواضح أنه ليس الأضخم، لكنه لاعب ممتاز. وأعتقد أنه بالنظر إلى مايكل كاريك وطريقة لعبه، فإنه يريد أيضاً لاعبين قادرين على التحكم في المباراة بالكرة عند أقدامهم ويكونون مسيطرين للغاية. عندها لن تكون هناك حاجة للدفاع كثيرًا".

وتابع ستام: "لكن فرينكي، نعم، إنه لاعب من الطراز العالمي. إنه أحد أفضل لاعبي خط الوسط الموجودين، وهو مرتاح جدًا مع الكرة، خاصةً في اللعب من الخلف والتحكم في ذلك ومساعدة الفريق على التقدم والوصول إلى الثلث الأخير لتسجيل الأهداف. لذا، إذا أتيحت الفرصة لمانشستر يونايتد، سأساعدهم. سأذهب بدراجتي إلى برشلونة وأحضره إلى مانشستر يونايتد، لا مشكلة في ذلك".