فريق وحيد قد يعيده إلى التدريب .. كلوب يرفض ريال مدريد

يتجه كلوب وريال مدريد في اتجاهين مختلفين مع بدء العملاق الإسباني البحث عن مدرب رئيسي جديد. ورغم التقدير الكبير للألماني، إلا أنه ليس مرشحاً لشغل المنصب الشاغر في سانتياجو برنابيو.

ووفقاً لصحيفة «آس»، فإن إدارة النادي تقيّم ملفات مرشحين آخرين لتولي قيادة الفريق الأول، مما يضع حداً فعلياً لموجة الشائعات التي انتشرت في العاصمة بشأن احتمال انتقال المدرب البالغ من العمر 58 عاماً.

أدت الحاجة الملحة لإيجاد خليفة لألفارو أربيلوا - الذي تولى المنصب خلفاً لخافي ألونسو في يناير لكنه عانى من صعوبة في تحقيق النتائج - إلى انتشار أسماء عديدة مرتبطة بالمنصب. ومع ذلك، تشير التقارير إلى أن العديد من هؤلاء المرشحين لم يتم مناقشتهم رسمياً أبداً. في بعض الحالات، ورد أن الوسطاء يستخدمون اسم ريال مدريد لإثارة الاهتمام بعملائهم في أماكن أخرى، بينما يتبع النادي عملية توظيف أكثر حذراً.