"فريق لا يُصدق": تييري هنري لديه فريق مفضل جديد في دوري أبطال أوروبا

في قناة CBS Sports، أشاد هنري بـ"ليلة ستدخل التاريخ". وقال: "تهانينا، برشلونة. بدأت أوروبا تشعر بالخطر. عندما يكون فريق في مثل هذه الحالة، فلا شيء مضمون. لم يكن هذا مجرد انتصار، بل كان زلزالاً عالمياً".

ما أثار إعجاب هنري بشكل خاص هو الطريقة التي لعب بها برشلونة الشوط الثاني بعد تقدمه المتعثر 3-2 في الشوط الأول. "يا لها من شوط ثانٍ!"، تساءل المهاجم السابق للبلوغرانا: "كان ذلك تحولاً كاملاً، لعبت الفريق بشخصية مختلفة. كان ذلك برشلونة الحقيقي. إذا أرادوا، يمكنهم فعل أي شيء. إنها فريق لا يصدق."

أحس هنري، عند رؤية الهجوم المذهل الذي قاده لامين يامال وروبرت ليفاندوفسكي وزملاؤهم، وكأنه يعود إلى فريق الأحلام الأسطوري الذي قاده يوهان كرويف في أوائل التسعينيات، وشعر بالشفقة على منافسه نيوكاسل: "لقد انهار نيوكاسل أمام هذا الهجوم الساحق. عندما يلعب برشلونة بهذه الطريقة، يكاد يكون من المستحيل إيقافه."