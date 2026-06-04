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أحمد فرهود

فرنسا "بطل من ورق" بقيادة كيليان مبابي.. وكوت ديفوار بين "أخطاء فرانك كيسييه المضحكة ولقطة شقيق دوي"

فقرات ومقالات
فرنسا ضد كوت ديفوار
فرنسا
كوت ديفوار
المباريات الودية
كيليان مبابي
ديسير دو
ديدييه ديشان
فرانك كيسييه
جويلا دوي

ودية بطابع رسمي..

دائمًا ما يُقال إن الوديات ليست مقياس؛ لكنها على الرغم من ذلك تقدّم لنا الكثير من المؤشرات، قبل البطولات الرسمية الكبيرة.

ولذا.. من حق عشاق منتخب فرنسا الأول لكرة القدم، أن يشعروا بـ"القلق" على مصير الديوك؛ بعد الأداء غير الجيد والنتيجة المُخيبة ضد كوتِ ديفوار، مساء يوم الخميس.

الفرنسيون خسروا (1-2) وديًا؛ وذلك في ليلة إفريقية خالصة، أثبت فيها الإيفواريون أنهم جاهزين تمامًا للمونديال.

ويُشارك منتخبا فرنسا وكوت ديفوار، في بطولة كأس العالم 2026؛ التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية على أراضيها، بالاشتراك مع المكسيك وكندا.

وافتتح منتخب فرنسا النتيجة، بهدف سجله ريان شرقي في الدقيقة 45؛ قبل أن يرد نظيره الإيفواري بثنائية في الدقيقتين 53 و84، بواسطة كل من جويلا دوي وأماد ديالو.

ونحن سنستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة، أبرز النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها؛ بعد "ودية" فرنسا وكوتِ ديفوار، استعدادًا لبطولة كأس العالم 2026..

  • كوت ديفوار يفضح عيوب منتخب فرنسا

    على الورق.. عندما يُشاهد أي عاشق لكرة القدم، التشكيل الأساسي لمنتخب فرنسا الأول لكرة القدم، أو حتى هؤلاء اللاعبين الذين كانوا يجلسون على دكة البدلاء، خلال الودية ضد كوت ديفوار؛ يستطيع القول: "هذا الفريق هو المرشح الأول للتتويج ببطولة كأس العالم 2026".

    لكن حقيقة كرة القدم مغايّرة تمامًا؛ حيث لاحظنا خلال هذه الودية بعض العيوب الواضحة في صفوف الديوك الفرنسية، على النحو التالي:

    * أولًا: لامركزية عشوائية في الهجوم

    الجميع يعلم أن أقوى مركز في صفوف المنتخب الفرنسي، هو خط الهجوم؛ الذي يضم نجومًا عالميين، أمثال "كيليان مبابي، عثمان ديمبيلي، ريان شرقي، مايكل أوليسي، ديزيري دوي، ماركوس تورام وغيرهم الكثير".

    وأراح ديدييه ديشان، المدير الفني لمنتخب فرنسا، نجوم نادي باريس سان جيرمان في ودية كوتِ ديفوار، بسبب خوضهم نهائي دوري أبطال أوروبا مؤخرًا؛ ورغم ذلك وجدنا الهجوم الأساسي، مكوّن من "مبابي، شرقي، أوليسي وتورام".

    وأعطى ديشان حرية كبيرة في التحرك، لهذا الرباعي الهجومي، ومعهم متوسط الميدان المتقدم أدريان رابيو؛ ولكننا وجدنا في أحيانٍ كثيرة هذه "اللامركزية" في اللعب، تتحوّل إلى عشوائية.

    وبسبب ذلك؛ لم نشعر بتواجد مبابي فوق أرضية المستطيل الأخضر مثلًا، حتى تم استبداله.

    * ثانيًا: ضعف في مركز الارتكاز

    بخصوص مركز وسط الميدان "الارتكاز"، وجدنا ديشان يعطي هذه المهمة للاعب واحد فقط؛ سواء أوريليان تشواميني في الشوط الأول أو نجولو كانتي في النصف الثاني من المباراة، من أجل منح زيادة عددية في الهجوم.

    هذا جعلنا نُشاهد منتخب كوت ديفوار يشكل خطورة كبيرة، في كل مرة يضغط فيها بشكل متقدم على لاعب الارتكاز؛ حيث يجبره على ارتكاب الأخطاء، ومن ثم شن الهجمات.

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  • من كوناتي لشقيق دوي.. رسائل عديدة في ودية فرنسا وكوت ديفوار!

    الآن.. لننتقل إلى بعض النقاط المثيرة الأخرى، في ودية منتخب فرنسا ضد نظيره كوت ديفوار؛ ضمن الاستعدادات لبطولة كأس العالم 2026، التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا.

    هذه النقاط التي نقصدها، تتعلق ببعض نجوم المنتخبين الفرنسي والإيفواري؛ وذلك على النحو التالي:

    * إبراهيما كوناتي

    مدافع نادي ليفربول الإنجليزي، الذي أعلن فلورنتينو بيريز التعاقد معه رسميًا، حال فوزه في انتخابات رئاسة نادي ريال مدريد؛ أثبت أنه سيضيف القوة للميرينجي في الخط الخلفي، ولكنه أيضًا يُعاني بشكل واضح على مستوى التمركز.

    بمعنى.. كوناتي لن يكون الحل لكل مشاكل ريال مدريد "الدفاعية"؛ حيث يحتاج الفريق الأبيض إلى لاعب آخر، بمواصفات تكتيكية محددة.

    * جول كوندي

    لم يظهر ظهير أيمن منتخب فرنسا، بمستوى كبير في ودية كوتِ ديفوار؛ في استكمال لأدائه المتواضع مع العملاق الكتالوني برشلونة، موسم 2025-2026

    * جويلا دوي

    شقيق الفرنسي ديزيري دوي، الذي يلعب مع منتخب كوتِ ديفوار، ويجيد في مركز الظهير الأيمن؛ خطف لقطة الليلة الودية، بامتياز.

    جويلا الذي ينشط في صفوف نادي ستراسبورج الفرنسي، سجل هدف التعادل (1-1) للإيفواريين وقتها؛ وذلك تحت أنظار شقيقه، الذي كان يتواجد على الدكة الفرنسية.

    وبخلاف هذا الهدف.. قدّم جويلا مستوى مبهر هجوميًا ودفاعيًا؛ وكأنه أراد توجيه رسالة إلى ديزيري، بأن "الولاء" للأصول هو الأولوية.

  • فرانك كيسييه.. أخطاء فادحة قد يدفع ثمنها منتخب كوت ديفوار غاليًا

    بعد استعراض اللقطات سالفة الذكر؛ سنركز الآن على لاعب بعينه في ودية منتخب فرنسا ونظيره كوت ديفوار، التي أُقيمت مساء يوم الخميس.

    اللاعب الذي نقصده هُنا؛ ليس إلا النجم الإيفواري فرانك كيسييه، متوسط ميدان عملاق جدة الأهلي.

    كيسييه لم يكن ذلك اللاعب، الذي قاد الأهلي للتتويج بلقب دوري أبطال آسيا "مرتين متتاليتين"؛ بل ارتكب بعض الأخطاء الفادحة التي قد تكلف منتخب بلاده غاليًا إذا تكررت، وذلك على النحو التالي:

    * أولًا: في لقطة الهدف الفرنسي؛ بدأت اللعبة بتشيت سيئ للكرة من كيسييه، حيث أبعدها في منتصف الملعب وبشكل ضعيف.

    * ثانيًا: كاد كيسييه أن يتحصل على كارت أحمر "مضحك"؛ بعد تدخله على حكم المباراة، بكتف في صدره.

    نعم.. كيسييه يبدو أنه فقد تركيزه، وظن أن الحكم أحد لاعبي فرنسا؛ لذا قام بضربة كتف على صدره، من أجل إبعاده عنه.

    وعاد الحكم إلى مساعديه في تقنية الفيديو "فار"، لبحث إمكانية طرد نجم الفريق الأهلاوي؛ ولكنه قرر في النهاية، عدم اتخاذ أي قرار إداري ضده.

    إلا أن ذلك أثبت لنا، أن كييسيه لا يزال بعيدًا عن تركيزه المعهود؛ حيث يجب أن يستعد بشكلٍ أفضل، مع اقتراب بطولة كأس العالم.

  • الخلاصة.. فرنسا "بطل من ورق" وجاهزية كوت ديفوار

    الخلاصة من كل ما ذكرناه؛ هو أن الودية ضد كوتِ ديفوار أطلقت "صافرات الإنذار" في منتخب فرنسا الأول لكرة القدم، قبل بطولة كأس العالم 2026.

    ونحن نعرف أن الوديات ليست مقياس؛ لكن الفرنسيون ظهروا كـ"أبطال من ورق" حرفيًا، مع كثير من العيوب الدفاعية والهجومية.

    الضعف الدفاعي تمثّل في الأطراف والعمق؛ أما من الناحية الهجومية تبقى العشوائية، هي أخطر ما يُهدد الديوك.

    لذلك.. أمام ديدييه ديشان، المدير الفني لمنتخب فرنسا، الكثير من العمل؛ إذا أراد تحقيق إنجاز ما، في مونديال القارة الأمريكية.

    ومن ناحيته.. منتخب كوت ديفوار طمأن جماهيره بشكلٍ كبير، حتى ولو فقد السيطرة لمصلحة الفرنسيين.

    سيطرة الخصم لا تعني شيء، أمام التمساك الإيفواري في خط الدفاع والوسط؛ بالإضافة إلى الهجمات السريعة من الأطراف، التي ستكون كالسم للخصوم.

    وليس علينا الآن سوى الانتظار؛ لمعرفة هل سينجح منتخب كوت ديفوار بالظهور بنفس الشكل في كأس العالم، أم لا.

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