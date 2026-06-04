فرنسا "بطل من ورق" بقيادة كيليان مبابي.. وكوت ديفوار بين "أخطاء فرانك كيسييه المضحكة ولقطة شقيق دوي"

دائمًا ما يُقال إن الوديات ليست مقياس؛ لكنها على الرغم من ذلك تقدّم لنا الكثير من المؤشرات، قبل البطولات الرسمية الكبيرة.

ولذا.. من حق عشاق منتخب فرنسا الأول لكرة القدم، أن يشعروا بـ"القلق" على مصير الديوك؛ بعد الأداء غير الجيد والنتيجة المُخيبة ضد كوتِ ديفوار، مساء يوم الخميس.

الفرنسيون خسروا (1-2) وديًا؛ وذلك في ليلة إفريقية خالصة، أثبت فيها الإيفواريون أنهم جاهزين تمامًا للمونديال.

ويُشارك منتخبا فرنسا وكوت ديفوار، في بطولة كأس العالم 2026؛ التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية على أراضيها، بالاشتراك مع المكسيك وكندا.

وافتتح منتخب فرنسا النتيجة، بهدف سجله ريان شرقي في الدقيقة 45؛ قبل أن يرد نظيره الإيفواري بثنائية في الدقيقتين 53 و84، بواسطة كل من جويلا دوي وأماد ديالو.

ونحن سنستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة، أبرز النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها؛ بعد "ودية" فرنسا وكوتِ ديفوار، استعدادًا لبطولة كأس العالم 2026..