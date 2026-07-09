من انتقام فرنسا إلى مواطن كريستيانو رونالدو.. عندما ركز الأرجنتينيين على "نظرية المؤامرة" أكثر من عبث منتخبهم!

يبدو أن منتخب الأرجنتين و"نظرية المؤامرة"، أصبحا وجهين لعملة واحدة؛ وذلك في بطولة كأس العالم 2026، التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا.
نعم.. في النسخة الحالية من بطولة كأس العالم؛ بات من المستحيل ذكر اسم الأرجنتين إلا ومعه "نظرية المؤامرة"، سواء لمساعدة المنتخب الوطني أو القضاء عليه.
والبعض يرى أن هُناك مساعدات تُقدّم للمنتخب الأرجنتيني، من أجل عيون الأسطورة ليونيل ميسي تحديدًا؛ بينما عشاق التانجو يزعمون بوجود "مؤامرة"، لحرمان البولجا وزملائه من التتويج بكأس العالم - للمرة الثانية تواليًا -.
وحقق منتخب الأرجنتين بطولة كأس العالم 2022، التي استضافتها الدوحة القطرية على أراضيها - لأول مرة في تاريخ الشرق الأوسط -؛ بعدما فاز على فرنسا بـ"ركلات الجزاء"، عقب انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي (3-3).
ونحن سنحاول أن نستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة؛ قصة منتخب الأرجنتين مع "نظرية المؤامرة"، في بطولة كأس العالم 2026..