هيثم محمد

لوكاس هيرنانديز لم يخطئ يا ديشان .. منتخبا فرنسا مرشحان للقب كأس العالم!

الديوك في مباراتين أثبتوا أحقيتهم بالترشيح

"فرنسا أقوى هجوم في كأس العالم؟ هل قال لوكاس ذلك؟ سأتحدث معه فورًا"، كانت تلك كلمات الناخب الوطني الفرنسي ديديه ديشان تعليقًا على تصريحات لاعبه لوكاس هيرنانديز عقب انتصار ودي ثان للديوك في الولايات المتحدة هذا الأسبوع تحضيرًا للمونديال الأمريكي بعد سبعين يومًا.

كلمات لوكاس كانت ردًا على سؤال بخصوص ترشيح بلاده كالفريق الأوفر حظًا في كأس العالم المقبلة لتحقيق اللقب، رأي يتفق معه عديد النقاد والمحللين والمتابعين، ليرد مدافع بي إس جي: "من الحارس إلى الهجوم، نملك فريقًا رائعًا واستثنائيًا، أفضل هجوم بالعالم؟ أتفق مع هذا الرأي"

كلمات لوكاس فسرها مدربه في نطاق الثقة الزائدة وربما التعالي في فترة مهمة للإعداد والتجهيز للمحفل العالمي، ولكن لغة الميدان يا سيد ديشان تقول إن فريقك حقًا هو المرشح الأبرز وما فعلته ضد البرازيل وكولومبيا أكبر دليل.

  • فريقان مختلفان!

    وكأنه استعراضًا للقوة دون قصد، دفع ديشان بتشكيل مختلف تمامًا في لقاء كولومبيا الأحد عن الذي واجه البرازيل قبل أيام قليلة، تخيل عزيزي القاريء أن تملك رفاهية الدفع ب11 لاعبًا مغايرين ولا يتأثر فريقك بتاتًا!

    أمام البرازيل كان الديوك بالتشكيل الذي يعد هو الأساسي، مينيان حارس للمرمى، رباعي دفاعي تيو هيرنانديز وجوستو الذي يعوض الأساسي كوندي المصاب، أوباميكانو وكوناتي، تشواميني ورابيو للارتكاز، وثلاثي هجومي مرعب في صورة ديمبيلي، مبابي، وأوليس.

    فرنسا اكتسحت راقصي السامبا فنيًا حتى لو كان الفوز بنتيجة هدفين لواحد فقط، ولكن لا ننسى أن هذا الفريق لعب نصف ساعة أو أكثر بعشرة لاعبين عقب طرد دايو أوباميكانو ونجح بتسجيل الهدف الثاني في حالة نقص.



    مدرب البرازيل كارلو أنشيلوتي نفسه لم يبخل في الاعتراف بتفوق فرنسا، وقال إنه كان فخورًا إن فريقه لعب بهذا المستوى أمام أفضل فرق العالم وأحد المرشحين للقب العالمي

  • كولومبيا ضحة "البدلاء"

    كما أسلفنا، اختار ديشان تغيير الفريق بأكمله ضد كولومبيا للقاء الثاني، سامبا لحراسة المرمى، لوكا دين وكالولو ولاكروا ولوكاس في الدفاع، كانتي وزائير إيمري في الوسط، عكليوش، شرقي، دوي، وتورام للهجوم.

    النتيجة؟ تلاعبت فرنسا بكولومبيا وكأنها فريق ناشئين، ثلاثية مع الرأفة، وتألق كبير لدوي الذي سجل مرتين واحتفل بهدفه الأول مع فرنسا، وعودة تورام بعد ثلاث سنوات لهز الشباك مع المنتخب واستعادته لمستواه عقب فترة تراجع في إنتر، والأهم عرض قوي من مجموعة توصف بالبدلاء لمن لعبوا ضد البرازيل، رفاهية لا تملكها فرق بحجم وإمكانيات إسبانيا والبرازيل والأرجنتين!



  • اعتراف بتفوق فرنسا الكاسح

    اتفق أو اختلف ديشان، فرنسا هي المرشح الأول والأبرز للمونديال في أمريكا. نعم إسبانيا حامل لقب أوروبا تقدم عروضًا مميزة بقيادة يامال والبقية، والأرجنتين مع ميسي كحامل للقب تبحث عن تكرار الإنجاز، ولكن ما تملكه فرنسا مستوى آخر.

    "ليكيب" وصفت ساخرة الفريق "البديل" لفرنسا بأنه "مُذهب للعقل"، صحف كولومبيا التي خسرت أمام الديوك اعترفت بالفارق الهائل، وقالت "إل إسبيكتاتور" إن خصوم كولومبيا أكدوا نفسهم كمرشح للقب بأفضلية شاسعة، أما الاعتراف الأكبر فكان من إسبانيا، إذ وصفت "آس" ما حدث بأن "قليل من الفرق حول العالم يمكن أن يختار دوي، تورام، وشرقي ويقال إنه يلعب بالاحتياطي"، ومواطنتها "ماركا" عنونت: "فرنسا تملك فريقين عظيمين".



    لا يمكن لوم ديشان على حثه لاعبيه على التواضع ورغبته في عدم الظهور بمظهر المدرب والفريق المغرور قبل البطولة، والتاريخ علمنا ماذا يحدث لهؤلاء وقت الجد، ولكن لا يضر أن يعترف بطل العالم في 2018 ووصيفه في النسخة التالية أن بيده مجموعة ذهبية جديدة قادرة على إضافة نجمة ثالثة لقميص الديوك، ورقصته الأخيرة قبل ختام مشواره الحافل مع فرنسا بيده هو أن يكتب فصله الختامي بتحويل تلك المجموعة حقًا من فريقين مرشحين للقب إلى "البطل".