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أحمد فرهود

لم يخضع لـ"جدل التبغ" ولا تؤثر ضغوطات ريال مدريد عليه!.. مايكل أوليسي يفضح ضعف خوليان ألفاريز أمام العالم

فقرات ومقالات
مايكل أوليسي
فرنسا
ريال مدريد
برشلونة
بايرن ميونخ
أتلتيكو مدريد
الأرجنتين
خوليان ألفاريز
الدوري الإسباني
كأس العالم
الدوري الألماني

أوليسي.. واحد من أمتع نجوم كرة القدم حاليًا

بينما تنفجر العواصم الأوروبية بصفقات المليارات، وتتحوّل ردهات الفنادق في أمريكا الشمالية إلى قاعات مفاوضات مفتوحة؛ يقف النجم الفرنسي الشاب مايكل أوليسي، في بؤرة الإعصار.

نعم.. أوليسي وجد نفسه في بطولة كأس العالم 2026؛ محاصرًا بين ضغوطات ربط اسمه بالانتقال إلى العملاق الإسباني ريال مدريد، وصورة التبغ التي أثارت جدلًا واسعًا للغاية.

ورغم ذلك؛ جلس النجم الفرنسي الشاب "هادئًا" في معسكره، مع نثر سحره في مباريات كأس العالم 2026.

هدوء أوليسي البالغ من العمر 24 سنة، وسط ضغوطات ريال مدريد وجدل التبغ؛ فضح "الهشاشة الذهنية" لبعض النجوم، الذين لا يقدّمون أفضل مستوياتهم وسط الأزمات.

ونحن سنحاول أن نستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة؛ كيف أبدع مايكل أوليسي في بطولة كأس العالم 2026، وسط الضغوطات..

  • France v Sweden: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    مايكل أوليسي.. إبداع متواصل في بطولة كأس العالم 2026

    يقدّم النجم الفرنسي مايكل أوليسي، مستويات أكثر من رائعة؛ وذلك في بطولة كأس العالم 2026، التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا.

    أوليسي صنع 5 تمريرات حاسمة "أسيست"، إلى زملائه في منتخب فرنسا الأول لكرة القدم، خلال النسخة المونديالية الحالية - حتى الآن -؛ على النحو التالي:

    * الجولة الأولى "دور المجموعات": تمريرة حاسمة ضد السنغال.

    * الجولة الثانية "دور المجموعات": تمريرتان حاسمتان ضد العراق.

    * دور الـ32 "المرحلة الإقصائية": تمريرتان حاسمتان ضد السويد.

    لكن.. تألُق أوليسي لا يقتصر على التمريرات الحاسمة فقط؛ بل يُعتبر هذا النجم الشاب هو "المحرك الرئيس" للعب فرنسا الهجومي، في بطولة كأس العالم 2026.

    وحسب آخر الإحصائيات؛ شارك أوليسي في 38 لقطة هجومية من اللعب المفتوح للمنتخب الفرنسي، خلال النسخة المونديالية الحالية.

    ويتحرك هذا اللاعب الذي ينشط في صفوف العملاق الألماني بايرن ميونخ، بين الجناح الأيمن وعمق الملعب؛ ما يُساهم في خلخلة دفاعات الخصوم، وفتح المساحات لزملائه فوق أرضية المستطيل الأخضر.

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    ريال مدريد.. أوليسي لا يتأثر بضغوطات "الصفقة الأغلى في التاريخ"

    المثير في الأمر أن تألُق النجم الفرنسي الشاب مايكل أوليسي، في بطولة كأس العالم 2026؛ يأتي رغم الضغوطات الكبيرة التي يتعرض لها، في الوقت الحالي.

    أبرز هذه الضغوطات؛ تتمثّل في مستقبله مع العملاق الألماني بايرن ميونخ، الذي يرتبط بعقدٍ معه حتى 30 يونيو 2029.

    ومنذ بداية المونديال أو قبل أيام من انطلاقته حتى؛ قيل إن العملاق الإسباني ريال مدريد يتفاوض مع اللاعب وبيئته، من أجل ضمه إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم.

    ونفى ريال مدريد في بيانٍ رسمي، التفاوض مع أوليسي؛ إلا أنه حسب وسائل الإعلام العالمية، جاء ذلك للحفاظ على العلاقات مع بايرن ميونخ.

    ووفقًا لنفس التقارير؛ فإن ريال مدريد مُستعد لجعل مايكل أوليسي أغلى صفقة في تاريخ كرة القدم، بشرائه مقابل 223 مليون يورو تقريبًا.

    ولا يزال مجلس إدارة بايرن ميونخ، متمسكًا ببقاء النجم الفرنسي الشاب؛ وسط تأكيدات على ترحيب اللاعب نفسه، بخطوة الانتقال إلى ريال مدريد.

    وعلى الرغم من ترحيب أوليسي بالانتقال إلى ريال مدريد، وتمسُك بايرن ميونخ به - حتى الآن -، لم يسقط اللاعب ضحية لهذه الضغوطات؛ بل أصبح أحد أبرز نجوم كأس العالم 2026، بفضل إبداعاته المتواصلة.

  • FBL-WC-2026-MATCH42-FRA-IRQAFP

    جدل التبغ.. مايكل أوليسي لم يخضع لـ"صورة غرفة الملابس"

    لم تقتصر الضغوطات التي تعرض لها النجم الشاب مايكل أوليسي، في بطولة كأس العالم 2026، على عرض العملاق الإسباني ريال مدريد فقط؛ بل تمثّلت في الجدل الذي أثارته إحدى الصور، من داخل غرفة ملابس منتخب فرنسا.

    القصة بدأت عندما انتشرت "صورة روتينية"، من داخل غرفة ملابس منتخب فرنسا؛ وذلك قبل مواجهة السنغال، في الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2026.

    الصورة أظهرت "علبة بيضاء صغيرة"؛ موضوعة في خزانة أوليسي، بجانب قميصه وحقيبته وحذائه.

    وتبين أن العلبة تعود لمنتج "أكياس النيكوتين الفموية"؛ وهي تختلف عن تبغ "السنوس" التقليدي، الذي زعم البعض أن اللاعب يتناوله.

    Michael OliseSocial media

    المهم.. هذه الأكياس تحتوي على ألياف نباتية، ونكهات معززة بـ"النيكوتين"؛ دون وجود لأوراق التبغ أو الاحتراق الإشعالي.

    ولا تُعد هذه الأكياس محظورة من قِبل الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات؛ حيث تقع ضمن برنامج "المراقبة"، فقط لا غير.

    وسلطت هذه الواقعة، الضوء على "ثقافة النيكوتين" المتغلغلة بين لاعبي النخبة في أوروبا؛ حيث يلجأ إليها النجوم في كثير من الأحيان، لتقليل التوتر قبل المباريات.

    ورغم عدم مخالفة مايكل أوليسي للقانون؛ إلا أن الصورة أثارت الجدل بشأن شخصية هذا اللاعب، المطلوب بقوة من ريال مدريد.

    وحتى هُنا.. لم يهتم أوليسي كثيرًا بالجدل الذي صاحب شخصيته؛ لينزل إلى أرضية الملعب وينثر سحره، في مباريات كأس العالم 2026.

  • Jordan v Argentina: Group J - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    خوليان ألفاريز.. عندما فضح مايكل أوليسي "ضعف" مهاجم الأرجنتين

    أخيرًا.. لا يُمكن أن نختم تقريرنا، دون مقارنة النجم الفرنسي الشاب مايكل أوليسي، مع حالة المهاجم الأرجنتيني خوليان ألفاريز؛ الذي يُعيش واحدة من أصعب الفترات، في مسيرته الكروية.

    وكما ذكرنا.. أوليسي نجح في التعامل مع الضغوطات، خلال بطولة كأس العالم 2026؛ سواء كانت المتعلقة بمفاوضات العملاق الإسباني ريال مدريد، أو جدل التبغ وما أثاره من التشكيك في شخصيته.

    إلا أنه في المقابل؛ يبدو ألفاريز يُعاني ذهنيًا، بسبب الضغوطات المتعلقة بمستقبله في عالم الساحرة المستديرة.

    ويرغب ألفاريز في الانتقال إلى العملاق الكتالوني برشلونة؛ لكن ناديه الإسباني أتلتيكو مدريد يرفض هذا الأمر تمامًا، معلنًا عدم السماح للاعب بالرحيل.

    ووسط ذلك.. ظهر المهاجم الأرجنتيني تائهًا، في النسخة المونديالية الحالية، مع تقديم مستويات مخيبة للآمال؛ رغم أنه كان أحد أفضل نجوم كأس العالم 2022، الذي شهد تتويجه باللقب مع منتخب الأرجنتين.

    والحقيقة أن الإصابة التي عاني منها اللاعب، في نهاية الموسم الرياضي الماضي 2025-2026، ربما أثرت على مستواه في المونديال أيضًا؛ إلا أن المشكلة الأكبر تبدو "ذهنية"، في ظل جدل مستقبله.

    وبالتالي.. نحن أمام نموذجين مختلفين؛ أحدهما أوليسي الذي تعامل مع الضغوط بمثالية، والآخر ألفاريز الذي أثبت "ضعفًا نسبيًا" في هذا الجانب.