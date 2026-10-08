"لا تنسوا ديشان" .. أسطورة فرنسا يهاجم "ضجة زيدان" واستخدامه للتقليل من بطل العالم!

وفي حديثه خلال حفل تكريمه الأخير في مدينة ميتز، شدّد أسطورة فرنسا على أنّ الجمهور يجب ألا يتغاضى عمّا حققه ديشامب خلال فترة توليه الطويلة. وأكّد نجم أرسنال السابق أنّ ديشامب لعب دورًا محوريًا في ترسيخ المكانة النخبوية الحالية للمنتخب.

وقال بيريس بحسب ما نقل عنه موقع Foot01: «نحن نتحدث عن زيدان، أحد أعظم اللاعبين الذين أنجبتهم كرة القدم على الإطلاق. وقد أثبت الآن نفسه مدربًا، بعدما فاز بعدة ألقاب مع ريال مدريد.

ومع ذلك، يجب ألا ننسى ما حققه ديدييه ديشان طوال تلك السنوات. إذًا، هذا يمثل فصلًا جديدًا. كرة القدم ممتعة للغاية. اللاعبون رائعون، وهو أمرٌ أعتقد أنّ الجميع رآه ولاحظه».