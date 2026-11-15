رغم صدارة فرنسا: مبابي كاد يفسد عودة زيدان للديار أمام تركيا .. صفة لم يذكرها في نجم ليفربول و"حظ سعيد" يا نجم إنتر!

هدف خاطئ من إميرهان توبتشو منح الديوك التقدم في الدقيقة 49، ثم أضاف إيلي جونيور كروبي الهدف الثاني بالدقيقة 80، فيما وقع عبد الكريم بردكجي على تقليص الفارق في الدقيقة 90.
انتصار منح الفرنسيين صدارة المجموعة الأولى، برصيد 13 نقطة، ليحسم التأهل إلى ربع نهائي دوري الأمم الأوروبية، وبرفقته منتخب بلجيكا في الوصافة، بينما جاء الأتراك في ذيل المجموعة بلا نقاط، ليهبط رسميًا إلى المستوى الثاني.
وفيما يلي، يستعرض موقع GOAL، أبرز النقاط حول أداء المنتخبين في ليلة تأهل الديوك إلى إقصائيات دوري الأمم ووداع الأتراك..