بعد خسارة فرنسا أمام إنجلترا .. مبابي يشعل وسائل التواصل الاجتماعي بصورة محذوفة

في منتصف ليل اليوم الأحد، كان الأمل الأخير للمنتخب الفرنسي للخروج برأس مرفوع من كأس العالم 2026، بعدما فشل في الوصول للنهائي.

القى الديوك بالمنتخب الإنجليزي الجريح هو الآخر، في صراع على المركز الثالث بالحدث العالمي، في مباراة انتهت بنتيجة 6-4، لصالح الأسود الثلاثة.

كتيبة توماس توخيل أحرزت رباعية في الشوط الأول من المباراة، فيما بدأت عودة الديوك في الشوط الثاني، حيث سجل مبابي هدفين من الرباعية، لكن الإنجليز كانوا قد تشبثوا بالمركز الثالث بالفعل وسط تألق بوكايو ساكا، الذي سجل ثلاثية "هاتريك".



