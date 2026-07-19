بعد ساعات من واحدة من أفضل مباريات كأس العالم 2026، إن لم تكن الأفضل على الإطلاق بين فرنسا وإنجلترا، أثار قائد الديوك كيليان مبابي الجدل بصورة لصديقته الإسبانية إيستر إسبوسيتو، نشرها عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".
بعد خسارة فرنسا أمام إنجلترا .. مبابي يشعل وسائل التواصل الاجتماعي بصورة محذوفة
مبابي يفشل في إنقاذ فرنسا
في منتصف ليل اليوم الأحد، كان الأمل الأخير للمنتخب الفرنسي للخروج برأس مرفوع من كأس العالم 2026، بعدما فشل في الوصول للنهائي.
القى الديوك بالمنتخب الإنجليزي الجريح هو الآخر، في صراع على المركز الثالث بالحدث العالمي، في مباراة انتهت بنتيجة 6-4، لصالح الأسود الثلاثة.
كتيبة توماس توخيل أحرزت رباعية في الشوط الأول من المباراة، فيما بدأت عودة الديوك في الشوط الثاني، حيث سجل مبابي هدفين من الرباعية، لكن الإنجليز كانوا قد تشبثوا بالمركز الثالث بالفعل وسط تألق بوكايو ساكا، الذي سجل ثلاثية "هاتريك".
صورة مبابي المثيرة للجدل
وما بين الحديث عن المباراة الأكثر من رائعة بين الفرنسيين والإنجليز، وانتظار نهائي كأس العالم 2026 بين الأرجنتين وإسبانيا اليوم الأحد، خطف مبابي الأنظار بصورة صديقته..
الفرنسي نشر صورة إيستر إسبوسيتو؛ الإسبانية التي دخل في علاقة عاطفية معها مؤخرًا، بقميص المنتخب الفرنسي مع حملها شارة القيادة الخاصة به على ذراعها، عبر خاصية "ستوري" على منصة "إنستجرام".
الصورة لم تحمل أي تعليق، ويبدو في الأساس أن مبابي قد نشرها عن طريق الخطأ، ليقرر حذفها بعد دقائق معدودة، لكن قد التقطها الأعين بالفعل، لتثير الجدل حول هدفه من هذا التصرف في هذا التوقيت.
أمل مبابي في المونديال قائم
على جانب آخر وبعيدًا عن صديقة مبابي الإسبانية، فإن كان أمل المنتخب الفرنسي في كأس العالم 2026 قد انتهى باحتلال المركز الرابع خلف إنجلترا، فهناك أمل يعيش عليه قائد الديوك..
بالثنائية التي أحرزها مبابي في شباك الأسود الثلاثة، يعتلي حاليًا صدارة قائمة هدافي مونديال 2026 برصيد عشرة أهداف، متفوقًا على القائد الأرجنتيني ليونيل ميسي؛ صاحب الثمانية أهداف.
وعلى كيليان أن ينتظر نهائي الليلة، لمعرفة مصيره في الفوز بالحذاء الذهبي لكأس العالم 2026، على أمل أن يصوم ميسي عن التهديف كما فعل في دوري ربع النهائي ونصف النهائي مكتفيًا بصناعة هدف أمام سويسرا واثنتين أمام إنجلترا.
- Icon Sportswire
ماذا قدم مبابي في كأس العالم 2026؟
الفرنسي كان في الموعد في الحدث العالمي على المستوى الفردي، حيث نفض عن كاهله غبار موسم ريال مدريد السلبي بنجاح، وإن كان المنتخب الفرنسي قد فشل بشكل جماعي في العبور للنهائي.
بخلاف العشرة أهداف التي سجلها مبابي خلال مشوار الديوك بالحدث العالمي، فقد صنع أربعة أهداف أخرى لزملائه، إذ لم يصم عن المساهمة سوى في مواجهة إسبانيا بنصف النهائي، والتي خسرتها فرنسا بثنائية نظيفة.
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