Goal.com
مباشر

لا تفوت أي لحظة من كأس العالم

بطاقتك الشاملة للوصول إلى النتائج والتحديثات المباشرة والتحليلات
استكشف
Ayyoub Bouaddi Morocco France WC 2026 GFX GOAL ONLYGOAL AR
زهيرة عادل

فرنسا تحمد الله الآن .. لكن لا تضعوا أيوب بوعدي بين المطرقة والسندان

فقرات ومقالات
أيوب بوعدي
فرنسا ضد المغرب
فرنسا
المغرب
كأس العالم

وكأنه كان صعودًا إلى الهاوية..

من أعلى مرتبة إلى أقلها، شيء أشبه بهبوط الصواريخ .. هذا هو حال أيوب بوعدي؛ لاعب وسط المنتخب المغربي، خلال كأس العالم 2026!

صاحب الـ18 عامًا ساهم الليلة في وداع أسود الأطلس لكأس العالم 2026 بالهزيمة أمام المنتخب الفرنسي بثنائية نظيفة، ضمن دور ربع النهائي، ليفشلوا في تكرار إنجاز قطر 2022، حينما وصل للمربع الذهبي.

وبكل أسف، انتهى الحلم العربي في الحدث العالمي، إذ كانت كتيبة محمد وهبي الأمل الأخير لنا بعدما ودع المنتخب المصري المنافسات بهزيمة مثيرة للجدل أمام الأرجنتين (3-2) بدور الـ16.

لكن لنضع أحزاننا على ضياع الحلم العربي في المونديال جانبًا، ونناقش حالة أيوب بوعدي الفردية، فخلال مواجهة الليلة أمام المنتخب الفرنسي، الوسط الجماهيري لا ينتقد أي من اللاعبين بقدر انتقاده لصاحب الـ18 عامًا، وكأن أزمات أسود الأطلس كلها اقتصرت عليه.. دعونا في السطور التالية نناقش تلك الحالة..




  • وصيف بيليه .. لكنه ليس "على الخُطى"

    لنبدأ بالجانب المضيء في ليلة أيوب بوعدي أمام فرنسا، حيث دخل التاريخ بجوار الأسطورة البرازيلية بيليه..

    المغربي أصبح ثاني أصغر لاعب يشارك في ربع النهائي بتاريخ كأس العالم بعمر 18 عامًا و280 يومًا، بينما يحتل بيليه المركز الأول بعدما شارك أمام ويلز في ربع نهائي مونديال 1958 بعمر 17 عامًا و239 يومًا.

    تلك النقطة أرفقتها شبكة "أوبتا" بعبارة "على الخُطى"، لكن ما قدمه بوعدي أمام فرنسا لم يكن على الخُطى نهائيًا، إذ بدى وكأنه ضل الطريق..




    • إعلان

  • لولا ياسين بونو

    في مرحلة المجموعات، أهم ميزة نال عليها بوعدي الإشادات هي قدرته على التحكم في الكرة والخروج من الضغط لحماية الدفاع المغربي وبدء هجمة على الخصم .. تلك الميزة انهارت تمامًا أمام فرنسا الليلة.

    كتيبة محمد وهبي بشكل عام اعتمد على الدفاع وسط احترام مبالغ به للمنتخب الفرنسي، الذي بالمناسبة انتصر في المباراة بأقل مجهود، عطفًا على حالة السوء التي تملكت من نجوم المغرب كافة.

    حالة الدفاع تلك كانت تتطلب من بوعدي العودة للخلف ليكون مدافع خامس، لكن سواء أكان قلب دفاع أو لاعب محور، فمصيره ما بين تمركز خاطئ وفشل في التحكم في الكرة، فبضغط بسيط من لاعبي فرنسا على الشاب، كان يرتد بهجمة مرتدة خطيرة على مرمى ياسين بونو.

    لقطات بوعدي أمام فرنسا على مدار 62 دقيقة لعب يمكن اختصارها في لقطة الدقيقة 35 من عمر الشوط الأول، حيث دوران بلا هدف عندما تكون الكرة في حوزته، ليقطعها منه ديزيري دوي وينطلق حتى داخل منطقة الجزاء المغربي ويسدد بقوة، لكن ياسين بونو؛ أفضل نجوم المغرب في المباراة، تألق في التصدي له، مصححًا خطأ زميله.



    حتى مهمة الضغط على الخصم عند خسارة الكرة، شيء لم يجده بوعدي أمام الديوك، فإما كان يمارس رياضة "المشي" بجوار حامل الكرة أو واقف مكانه في انتظار قيام أحد زملائه باستعادتها.. هذا الفيديو يظهر تمامًا إلى أي مدى قصّر اللاعب الشاب في عملية الضغط..



    الهيبة الفرنسية أثرت على لاعب شاب بلا خبرات؟ .. لا نظن فهو نفسه اللاعب الذي واجه نجوم البرازيل في الجولة الأولى ونال الإشادات على أدائه حينها، وإن كان هناك فارق بين الجيل الحالي للديوك وراقصي السامبا، لكن نحن نتحدث عن هيبة في الأخير.

    إذًا أين المشكلة؟ دعني أخبرك في السطور التالية..


  • رب نافعة ضارة

    عادة ما نقول "رب ضارة نافعة"، لكن في حالة أيوب بوعدي الأية معكوسة..

    الحديث هنا عن كم الأندية التي ارتبط اسم المغربي بها منذ انطلاق كأس العالم 2026، وخاصةً بعد مستواه أمام البرازيل في الجولة الأولى، حيث زعمت التقارير أن ريال مدريد، آرسنال وباريس سان جيرمان جميعهم يريد الظفر بخدماته ودفع الملايين لكسر عقده مع ليل الممتد حتى عام 2029.

    تلك العروض بجانب الإشادات التي رفعت اللاعب للسماء على مدار الأيام الماضية يبدو أنها كانت كفيلة لتصيب "الثقة الزائدة" بوعدي في مقتل، فالجمهور إن رفعك إلى السماء بالأمس، قادر على الهبوط بك لسابع أرض في اليوم التالي دون أي مشكلة.

    لكن في الوقت ذاته، حتى النجوم الكبار أحيانًا لا يقدرون على التعامل مع حالة الجدل حولهم في أسواق الانتقادات، بل أن تاريخ يشهد على أن منهم من اعتذر عن مهمة وطنية مقابل حسم مستقبله مع نادٍ ما.

    في الأخير تلك الحالة من الإشادات وصراع كبار أوروبا سلاح ذو حدين؛ فإما أن تكون عاملًا محفزًا للاعب أو تساهم في تشتيته، ويبدو أن الحد الثاني هو ما أصاب بوعدي.


    • هل استمتعت بهذا المقال؟

    أضف جول كمصدر مفضل على جوجل للاطلاع على المزيد من تقاريرنا

    تابع GOAL على جوجل

  • لا تضعوا بوعدي بين المطرقة والسندان

    الحالة الآن: فرنسا تحمد الله على اختيار أيوب بوعدي لتمثيل المغرب قبل كأس العالم 2026 بالنظر للمستوى الذي قدمه الليلة .. والجمهور المغربي ينهال بالانتقادات على اللاعب الشاب.

    أما نحن فبعد أن عرضنا الحالة التي يمر بها بوعدي خلال السطور السابقة، نطالب الجمهور أن يُهدئ قليلًا من نغمة "جلد" اللاعب بعد الوداع وكأنه هو السبب الأول والوحيد.



    وما بين تغريدات تتحدث عن كونه "انفضح مستواه" وأخرى ترى أنه يقدم آخر مباراة في مسيرته الدولية، علينا أن نضع في الحسبان عمره (18 سنة)، قوة الخصم (فرنسا)، عامل التشتيت (عروض كبار الأندية الأوروبية)، بجانب الإرهاق البدني الذي تملك من كافة اللاعبين في المونديال وليس بوعدي فقط، فحتى فرنسا لم تقدم الليلة الأداء المنتظر رغم انتصارها.


كأس العالم
فرنسا crest
فرنسا
فرنسا
team-logo
يتم تحديده لاحقًا
يتم تحديده لاحقًا