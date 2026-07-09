فرنسا تحمد الله الآن .. لكن لا تضعوا أيوب بوعدي بين المطرقة والسندان

من أعلى مرتبة إلى أقلها، شيء أشبه بهبوط الصواريخ .. هذا هو حال أيوب بوعدي؛ لاعب وسط المنتخب المغربي، خلال كأس العالم 2026!

صاحب الـ18 عامًا ساهم الليلة في وداع أسود الأطلس لكأس العالم 2026 بالهزيمة أمام المنتخب الفرنسي بثنائية نظيفة، ضمن دور ربع النهائي، ليفشلوا في تكرار إنجاز قطر 2022، حينما وصل للمربع الذهبي.

وبكل أسف، انتهى الحلم العربي في الحدث العالمي، إذ كانت كتيبة محمد وهبي الأمل الأخير لنا بعدما ودع المنتخب المصري المنافسات بهزيمة مثيرة للجدل أمام الأرجنتين (3-2) بدور الـ16.

لكن لنضع أحزاننا على ضياع الحلم العربي في المونديال جانبًا، ونناقش حالة أيوب بوعدي الفردية، فخلال مواجهة الليلة أمام المنتخب الفرنسي، الوسط الجماهيري لا ينتقد أي من اللاعبين بقدر انتقاده لصاحب الـ18 عامًا، وكأن أزمات أسود الأطلس كلها اقتصرت عليه.. دعونا في السطور التالية نناقش تلك الحالة..











