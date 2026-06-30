Goal.com
مباشر

لا تفوت أي لحظة من كأس العالم

بطاقتك الشاملة للوصول إلى النتائج والتحديثات المباشرة والتحليلات
استكشف
France ratings GFXGOAL
علي سمير

فرنسا والسويد | سئمنا من إبداع أوليسي .. "الفيراري" تدهس "تروماي برشلونة" وقد حان وقت الخضوع لديشان!

فقرات ومقالات
كأس العالم
فرنسا
فرنسا ضد السويد
السويد
مايكل أوليسي
ديدييه ديشامب
برادلي باركولا
أليكسندر إيساك
فكتور جيوكيريس

مستوى مذهل من فريق المدرب ديدييه ديشان

في البداية ستظن أن لديك فرصة لتحقيق شيئًا ما ضدهم، ستجد مساحات على الطرفين من أجل التسجيل، وفرص ضائعة من خط هجومهم، ولكن بعدها تأتي الصدمة لتهتز شباكك بهدف تلو الآخر!

هذا هو حال أي فريق يلعب مع فرنسا في كأس العالم 2026، الديوك يتعاملون بنسق تصاعدي غريب في المسابقة بشكل عام وخلال المباريات، في دليل آخر على أن فريق المدرب ديدييه ديشان يجب اعتباره المرشح الأول للفوز بالمونديال.

السويد هي آخر ضحايا صيحات الديوك، بعد الهزيمة بثلاثية نظيفة، بواقع هدفين من كيليان مبابي وهدف لبرادلي باركولا، ليصعد الفريق من أجل ملاقاة باراجواي في دور الـ16.

الثلاثية التي هزت السويد في دور الـ32 تعني الكثير لفرنسا وللجميع، مبابي الآن يتساوى مع ميسي في صدارة الهدافين بـ6 أهداف، والفريق يواصل رحلته بنجاح نحو المنافسة على اللقب بكل شراسة.

ربما تسبب المنتخب الألماني في حرماننا من مشاهدة قمة ممتعة مع نظيره الفرنسي، ولكن لا بأس .. رجال ديشان يمكنهم إمتاعنا وحدهم وأمام أي منافس!

  • FBL-WC-2026-MATCH77-FRA-SWEAFP

    عندما ظنت السويد أن لديها فرصة

    فرنسا ظهرت بصورة مماثلة اليوم، مثلما فعلت ضد السنغال في افتتاح منافساتها في دور المجموعات، وانتهت المباراة وقتها بانتصار الديوك 3/1 رغم البداية المُحبطة للقاء أمام أسود التيرانجا.

    السنغال هاجمت وكان يمكنها التسجيل، ولكن فرنسا أظهرت وجهها الحقيقي في الشوط الثاني من المباراة، وهذا ما تكرر اليوم، لتصبح الأمور أكثر سهولة مما يُفترض أن تكون عليه أمام خصم قوي مثل السويد مع مدربه جراهام بوتر.

    الصبر كان هو المفتاح من ديشان .. الاستمرار في خلق الكثير من الفرص، والهدف قادم لا محالة، الرهان على الجودة الهجومية الخارقة التي يمتلكها الفريق بخط هجومه مع كيليان مبابي وعثمان ديمبيلي وبرادلي باركولا ومايكل أوليسي.

    المنتخب السويدي عمل بجد في الشوط الأول ونجح في الصمود بقدر الإمكان، ولكن فور تلقيه الهدف الأول من مبابي انتهى كل شيء، وتحول الأمر إلى مسرح يتعرض فيه بوتر وفريقه لهجمة تلو الأخرى.

    لو أوقفت عثمان ديمبيلي ستجد أوليسي يظهر لك، ولو نجحت مع نجم بايرن ميونخ سيكون الصدام مع مبابي الذي لا يرحم ولا يتوقف عن التسجيل، حتى برادلي باركولا الذي كان من المفترض تهميشه في هذه البطولة لعب وسجل.

    وإن نجحت في النجاة من كل هؤلاء ستجد الدكة .. ديزيري دوي وغيره .. لذلك الجودة انتصرت في النهاية، ومؤشر فرنسا يسير في ارتفاع مستمر نحو حقيقة واحدة : هذا الفريق يمتلك الإمكانيات اللازمة للفوز بكأس العالم.

    • إعلان
  • France v Sweden: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    سئمنا من الحديث عن جودة أوليسي

    كم مرة نحتاج للتغني بمستويات مايكل أوليسي؟ نجم بايرن ميونخ فعل كل شيء مع النادي البافاري في موسم 2025/2026، وسجل 22 هدفًا وصنع 31 في كل البطولات.

    والآن، وفي كأس العالم، تزامنًا مع اهتمام ريال مدريد والعديد من الفرق بضمه، أوليسي مستمر في التألق على أعلى مستوى ممكن في كأس العالم، ومباراة اليوم تكتب فصلًا جديدًا في سلسلة إبداعه.

    الأمر لا يتعلق بالتسجيل أو صناعة الأهداف فقط، أوليسي يجعل كل شيء سهلًا على كل من حوله، يمر بسهولة ومرونة، يلعب بثقة غريبة ويخترق دفاعات الخصوم في لحظة ليفتح المساحات أمام باقي اللاعبين.

    التوليفة التي لعب بها ديشان الليلة كان لها مفعول السحر في إسقاط السويد وإضافتها لسلسلة ضحايا الديوك في المونديال، كيليان مبابي ومن خلفه أوليسي وعلى الجناحين برادلي باركولا وعثمان ديمبيلي.

    أوليسي كان على وشك التسجيل من مقصية رائعة في الشوط الأول، ولكنه واصل محاولات إحداث التأثير بصناعة هدفين أحدهما لمبابي والآخر لباركولا.



    وبالحديث عن باركولا، موقع "ذا أثلتيك" قال مؤخرًا إن باريس سان جيرمان قد يبيعه إذا لم يجدد، ولكن سعره سيصل إلى ما هو أكثر من 116 مليون جنيه استرليني، بحجة أنه ليس أقل من إليوت أندرسون المنتقل من نوتنجهام فورست إلى مانشستر سيتي.

    وهنا علينا التوقف قليلًا، لو كان هذا سعر باركولا وأندرسون، كم سيُكلف أوليسي؟ يبدو أن أحدهم سواء ريال مدريد أو غيره، بحاجة إلى كسر الرقم القياسي لأغلى صفقة في التاريخ "222 مليون يورو بانتقال نيمار لباريس سان جيرمان"، لأن الفرنسي يستحق هذا المبلغ لو اتبعنا هذه النظرية.

    وفي الحقيقة، لا يُمكن توجيه اللوم على بايرن بأي شكل من الأشكال، لو واصل تمسكه باللاعب، لأنه كيف سيعثر على موهبة مماثلة في عصر تندر فيه مثل هذه النوعية من اللاعبين؟

  • FBL-WC-2026-MATCH77-FRA-SWEAFP

    نهاية سعيدة للرقصة الأخيرة؟

    مجرد تذكير عزيزي القاريء .. فرنسا حققت هذا الانتصار العريض وكل هؤلاء على الدكة : ريان شرقي، ديزيري دوي، جان فيليب ماتيتا، ماركوس تورام، ماغنس أكليوش وغيرهم من النجوم، مما يعكس الجودة الهائلة التي يمتلكها هذا الفريق.

    ولكن في الحقيقة، الأمر لا يعتمد على الجودة فقط، لقد حان وقت الاعتراف بما يقدمه ديشان مع فرنسا في المونديال، المدرب الذي فاز بلقب 2018 في روسيا، وحصل على وصافة 2022 أمام الأرجنتين، وها هو الآن يأكل الأخضر واليابس في أمريكا الشمالية بمونديال 2026.

    قبل انطلاق البطولة ظهرت العديد من الأنباء حول خلافات بين كيليان مبابي نجم الفريق وديشان، وأن نجم ريال مدريد يعيش دور الديكتاتور ولا يحترم مدربه بالشكل الكافي، ولكن ما نراه على أرض الملعب عكس ذلك تمامًا.

    لو نظرنا إلى باقي المنتخبات الكبرى في البطولة "الأرجنتين، إسبانيا، ألمانيا التي ودعت المونديال والبرتغال والبرازيل وغيرها"، سنجد أن فرنسا هي الأكثر إقناعًا وتناغمًا في الوقت الحالي، ولا يجب أن ننسى دور ديشان الذي يبدو أنه يستحق تتويج رقصته الأخيرة مع المنتخب بتحقيق كأس العالم، قبل أن يأتي بدلًا منه زين الدين زيدان وفقًا للعديد من التقارير.


    نعم هو الأكثر حظًا بسبب الجودة التي يمتلكها، ولكن السيطرة على النجوم ليست بهذه السهولة، ولنا في ريال مدريد خير عبرة، والنسق التصاعدي الذي يمر به الفريق يؤكد أن الأمور ستصل إلى ذروتها في المراحل الحاسمة من البطولة.

    فرنسا لديها قدرة هائلة على خلق الفرص، حيث أتيحت لها 6 فرص كبيرة مقابل لاشيء للسويد، وسددت 25 مرة و8 فقط لصالح الفريق الخصم، وهذا يشرح كل شيء.

    ربما يمتلك الفريق مشكلة في الدفاع، جول كوندي كاد أن يُورط الفريق ومعه لوكاس دين على الجانب الآخر، ولكن لا بأس .. لو تلقت فرنسا أي أهداف يمكنها التسجيل بعدد أكبر!


  • Anthony Elanga Alexander Isak Sweden 2026 World CupGetty

    "الفيراري" تدهس "التروماي"

    في الميركاتو الصيفي الماضي، احتاج ليفربول لتدعيم خط هجومه بصفقة سوبر من العيار الثقيل، ليتعاقد مع ألكساندر إيزاك من نيوكاسل يونايتد مقابل 145 مليون يورو.

    الصفقة كانت مدوية وتسببت في ضجة هائلة بسبب قتال الريدز مع نيوكاسل لضم اللاعب، كل ذلك حتى يقضي السويدي أغلب الموسم الماضي مصابًا ويسجل 4 أهداف فقط في 22 مباراة.

    وعلى الجانب الآخر، تعاقد آرسنال بطل البريميرليج مع فيكتور جيوكيريس مقابل 66.90 مليون يورو من سبورتينج لشبونة، بعد دخول المدفعجية في جولات من الصراع مع النادي البرتغالي لإتمام الصفقة.

    جيوكيريس كان أفضل حالًا من إيزاك، بتسجيل 21 هدفًا في 55 مباراة، ولكن حتى لا ندع الأرقام تخدعنا .. فإن السويدي لم يكن مؤثرًا بالشكل المطلوب مع آرسنال، وحقيقة أن المدرب ميكيل أرتيتا يدرس فكرة ضم خوليان ألفاريز من أتلتيكو مدريد هذا الصيف تُلخص كل شيء.

    المصادفة أن هذا الثنائي اجتمع على تدمير السويد أمام فرنسا، ولم يقم بأي خطورة تذكر، إيزاك كان أحد أسوأ اللاعبين في المباراة على الإطلاق، وسدد كرة واحدة فقط على المرمى، ولا يمكن مقارنته بأي شكل من الأشكال مع عناصر الخط الهجومي لفرنسا.

    ولم تختلف الأمور كثيرًا عند جيوكيريس، ركض بلا هدف ولا فاعلية على المرمى، سدد كرة واحدة فقط على المرمى، واكتفى بتعنيف كل من حوله بدلًا من التركيز على مستواه.

    أداء الثنائي يعكس لنا حالة المبالغة في قدرات بعض اللاعبين في الدوري الإنجليزي مقارنة بأسعارهم، وكأن البعض يُصر على شراء "التروماي" بقيمة مرتفعة ويترك "الفيراري" لغيره حتى يدهسه!

    الغريب أن برشلونة ظهر مؤخرًا وفقًا لما قالته صحيفة "موندو ديبورتيفو" كأحد الخيارات المتاحة لإيزاك، مع إيمانهم بأن سعره قد انخفض بسبب مستواه المتواضع مع ليفربول.

    والسؤال الذي يطرح نفسه : هل يقع النادي الكتالوني في الفخ بانتظار عودة السويدي من المونديال وضمه ليفشل حتى يصبح مثل الذي "اشترى التروماي" كما حدث مع ليفربول؟

كأس العالم
باراجواي crest
باراجواي
باراجواي
فرنسا crest
فرنسا
فرنسا