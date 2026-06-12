"سيكون أمرًا مروعًا، سأمنعه!" ..مبابي يعلق على شائعات ديشان وإيطاليا

على الرغم من رحيله الوشيك عن المنتخب الفرنسي، ظل ديشان متحفظًا بشأن خططه على المدى الطويل. وقد أكد المدرب مرارًا وتكرارًا أنه لا يستبعد أي خيار، سواء كان ذلك العودة إلى تدريب الأندية أو تولي مسؤولية منتخب وطني آخر.

ومع ذلك، فإن احتمال رؤية معلمه في مقاعد البدلاء للفريق المنافس هو أمر يحاول مبابي جاهداً منعه. اعترف مبابي بأنه كان صريحاً داخل المعسكر بشأن الخطوات التالية للمدرب، معترفاً بأنه يريد التأثير على القرار.

وفي حديثه إلى قناة M6، قال مبابي: "أفضل طريقة لتكريمه هي الفوز لأنه يحب الفوز. سنحرص على أن يحقق أفضل نتائج في بطولات كأس العالم الأخيرة. آمل أن تكون هذه آخر بطولة له لأنني لا أريده أن يدرب فريقاً آخر".

ثم اعترف مبابي بأنه يحاول التأثير على خطط ديشان المستقبلية، قائلاً: "أنا أضغط عليه".