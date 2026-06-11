فرق بين العرض والطلب .. تعطل مفاوضات بايرن ميونخ وهاري كين

يواجه بايرن ميونيخ صيفًا مليئًا بالتوتر مع ظهور توترات داخلية بشأن مستقبل كين في ملعب أليانز أرينا. فقد تعثرت المفاوضات الأولية حول تمديد عقد قائد منتخب إنجلترا، الذي يستمر عقده الحالي حتى عام 2027.

ووفقًا لمجلة «كيكر»، توجد حاليًا «خلافات بشأن شروط ومدة العقد الجديد» بين المهاجم وإدارة النادي.

لم تمر هذه الحالة من عدم اليقين مرور الكرام. فالأندية ذات القوة المالية في جميع أنحاء أوروبا تراقب الوضع عن كثب، على أمل الاستفادة من أي انهيار في التواصل. إذا لم يوقع كين العقد قبل كأس العالم، فسيضع ذلك بايرن في موقف حرج قد يضطرهم إلى النظر في العروض.