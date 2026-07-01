فرصة لتحقيق حلمه .. يورجن كلوب يستعد للعودة إلى التدريب من خلال هذا الفريق

على الرغم من دخولها البطولة وتوقعات كبيرة معلقة عليها، تعرضت ألمانيا لصدمة هائلة بعد فشلها في التغلب على باراجواي، الفريق الذي يقل ترتيبه الدولي عنها بـ 31 مرتبة، قبل أن تخسر في ركلات الترجيح للمرة الأولى في تاريخ مشاركتها بكأس العالم.

ورغم أن عقد ناجلسمان ساري المفعول حتى عام 2028، إلا أن طبيعة الخروج من البطولة أثارت جدلاً وطنياً حاداً حول اتجاه الفريق.

ومنذ فوزها بكأس العالم عام 2014، فشلت ألمانيا في الفوز بأي مباراة من مباريات الأدوار الإقصائية في البطولات الثلاث التي تلت ذلك، مما أدى إلى دعوات لإجراء إصلاح شامل لقيادة الاتحاد الألماني لكرة القدم وهيكله الفني.



