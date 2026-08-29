فرانك كيسيه انتظر يوفنتوس طويلاً، لكن وفقاً لما ذكره جانلوكا دي مارزيو عبر قنواته الخاصة فإن الظروف غير مهيأة للمضي قدماً، هذا ما أبلغه لاعب خط الوسط ليوفنتوس.
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فرصة الاتحاد .. انهيار مفاوضات يوفنتوس مع كيسييه
صفقة متعثرة
كان على الطاولة عقد بقيمة 4.5 مليون يورو تقريبًا في الموسم، مع مكافآت، لمدة العامين المقبلين مع خيار التمديد لعام آخر.
وكان كارنيفالي وماسارا يشعران بالاطمئنان الكافي بفضل رغبة اللاعب الإيفواري القويةK لكن يبدو أن المشكلة المستعصية كانت متعلقة بالمكافآت (بدءًا من مكافآت التوقيع) المرتبطة بشروط معينة لم يكن اللاعب ليمنحها الضوء الأخضر.
النجم الإيفواري الحر بعد انتهاء عقده مع الأهلي أبلغ يوفنتوس برفض العرض وعدم استمراره في المفاوضات مع كبير تورينو في الساعات الأخيرة.
فرصة الاتحاد وروما
وفي الأيام الأخيرة، قيل إن روما قد دخل سباق التعاقد مع الإيفواري بناء على طلب من مدربه جيان بييرو جاسبيريني، ليصبح الصراع ثلاثيًا بوجود الاتحاد ويوفنتوس,
وذكرت مصادر سعودية أن عرض الاتحاد لضم كيسييه لا يزال قائمًا، وأنه يلبي طلبات اللاعب المادية، خصوصًا على صعيد الراتب الشخصي ومدة العقد.
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