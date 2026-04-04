فرايبورج وبايرن ميونخ | طوفان بافاريا يبشر كومباني بإنجاز مورينيو الإعجازي.. وجرس إنذار قبل مواجهة ريال مدريد!

في مباراة درامية ضمن منافسات الجولة 28 من الدوري الألماني، عزز بايرن ميونخ صدارته لجدول الترتيب برصيد 73 نقطة، بعد تحقيقه فوزاً ملحمياً خارج دياره على مضيفه فرايبورج بنتيجة 3-2.

شهدت المباراة سيناريو مجنون؛ فبعد شوط أول سلبي ومغلق، صدم فرايبورج الضيوف بهدفين مباغتين عن طريق يوهان مانزامبي (46') ولوكاس هولير (71').

وفي الوقت الذي ظن فيه الجميع سقوط المتصدر، انتفض العملاق البافاري ليقلب الطاولة في الدقائق الأخيرة؛ حيث قلص توم بيشوف الفارق ثم أدرك التعادل بهدفين في الدقيقتين 81 و90+2، قبل أن يسجل لينارت كارل هدف الفوز القاتل في الدقيقة 90+9، ليواصل البايرن التحليق وحيداً في القمة بفارق 12 نقطة عن بوروسيا دورتموند (الوصيف الذي خاض مباراة أقل)، ويتجمد رصيد فرايبورج عند 37 نقطة في المركز الثامن.

  FBL-GER-BUNDESLIGA-FREIBURG-BAYERN MUNICH

    من الخمول إلى قمة الجنون!

    تكتيكياً، جسدت المباراة تبايناً ملحوظاً في الفاعلية الهجومية والتعامل مع المساحات بين الشوطين. في النصف الأول، اصطدم استحواذ بايرن ميونخ المرتفع (68%) بكتلة دفاعية منخفضة ومحكمة من فرايبورج، ما أجبر الفريق البافاري على التدوير السلبي للكرة والاعتماد على التسديدات البعيدة، وهو ما انعكس في انخفاض جودة الفرص (1.04 xG) والغياب التام للركلات الركنية. في المقابل، اعتمد فرايبورج على غلق العمق واستغلال التحولات السريعة.

    مع انطلاق الشوط الثاني، نجح فرايبورج في استغلال أخطاء دفاعية بافارية وسجل هدفين بفاعلية وكفاءة. رداً على ذلك، غيّر بايرن ميونخ من شكل هجومه؛ حيث صعد من حدة الضغط العالي، ووسّع رقعة اللعب عبر الأطراف لخلخلة التنظيم الدفاعي لأصحاب الأرض، مما ضاعف من الفاعلية الهجومية ورفع معدل الأهداف المتوقعة للبايرن إلى (1.76 xG) مع الحصول على 8 ركلات ركنية.

    هذا الضغط المستمر، مدعوماً بكثافة التمريرات (340 تمريرة في الشوط الثاني)، استنزف لاعبي فرايبورج بدنياً (استحواذ 29% فقط)، مما منح لاعبي بايرن القدرة على الوصول إلى مناطق الخطورة، وهو ما استغله بيشوف الذي أطلق تسديدتين صاروخيتين من خارج حدود المنطقة، منحتا فريقه التعادل، قبل أن يتواصل الضغط وينجح لينارت كارل في إطلاق رصاصة الرحمة بهدف الفوز القاتل في الدقيقة 90+9.

  • ثلاثية في غياب كين وجاكسون

    تكتسب هذه الثلاثية البافارية في شباك فرايبورج قيمة مضاعفة بالنظر إلى الظروف المعقدة والغيابات المؤثرة التي ضربت الخط الأمامي للفريق. خاض المدرب فينسنت كومباني اللقاء مفتقداً لأهم أسلحته الهجومية، وعلى رأسهم الهداف الأول هاري كين، الذي استُبعد بداعي الإصابة إثر شعوره بآلام خلال معسكر منتخب إنجلترا، ليُحرم البايرن من جهود ماكينة أهداف سجلت 31 هدفاً في الدوري هذا الموسم. ولم تقتصر الغيابات على كين، بل امتدت لتشمل المهاجم السنغالي نيكولاس جاكسون، الذي غاب لتنفيذ عقوبة الإيقاف بقرار من المحكمة الرياضية إثر طرده بداعي اللعب العنيف خلال مواجهة باير ليفركوزن السابقة.

    ورغم الانتصار الدرامي، إلا أن الرهان المبدئي للمدرب فينسنت كومباني لتعويض هذا الغياب باء بالفشل الذريع؛ حيث عجز سيرج جنابري عن سد فراغ كين، مقدماً أداءً باهتاً بـ 3 تسديدات (ولا واحدة منها على المرمى) وفقدان الكرة 6 مرات قبل استبداله في الدقيقة 65. وبالمثل، فشل رافاييل جيريرو في تقديم الإضافة المطلوبة كصانع ألعاب (رقم 10)، إذ خرج في الدقيقة 56 برصيد صفري من التسديدات والتمريرات المفتاحية، وفشل في الفوز بأي التحام ثنائي.

    لكن نقطة التحول الجوهرية جاءت بتدخل كومباني من دكة البدلاء؛ فبعد سحب جنابري وجيريرو والدفع بأسماء مثل جمال موسيالا ومايكل أوليز، تغيرت ديناميكية الهجوم البافاري، وتحوّل عقم الشوط الأول إلى إعصار هجومي في الشوط الثاني، ليثبت البايرن أن قوته الحقيقية تكمن في عمق تشكيلته وقدرته على إيجاد الحلول.

    بيشوف.. فتى بايرن الخارق!

    نصب الشاب توم بيشوف نفسه بطلاً أوحد لـ "الريمونتادا" البافارية، مثبتاً أنه "الجوكر التكتيكي" الأهم في منظومة المدرب فينسنت كومباني. فرغم صغر سنه (20 عامًا)، يُظهر بيشوف نضجاً وتنوعاً استثنائياً؛ فبعدما اقتصرت مشاركاته طوال الموسم الماضي على خط الوسط والأجنحة دون أن يلعب مباراة واحدة كظهير أيسر، تحول هذا الموسم إلى أداة تكتيكية فائقة المرونة، بخوضه 17 مباراة كظهير أيسر، و12 في عمق الوسط، و3 كظهير أيمن.

    وفي مواجهة فرايبورج، بدأ اللقاء على الورق كظهير أيسر، لكن مع تراجع أصحاب الأرض والضغط الهجومي الكاسح للبايرن في الشوط الثاني، بادر بيشوف بذكاء لترك الرواق الأيسر واستغلال جيناته الأساسية كلاعب وسط. ضم بيشوف للعمق كـ "ظهير وهمي"، ليستغل المساحات النصفية ويتمركز بامتياز على مشارف منطقة الجزاء. هذا التحرك التكتيكي العبقري منحه الأفضلية المطلقة، ليطلق تسديدتين رائعتين سكنتا الشباك، مدوناً بهما أول أهدافه على الإطلاق في هذا الموسم من إجمالي 5 تسديدات، رغم أن معدل أهدافه المتوقعة كان (0.65 xG) فقط. ولم يكتفِ بيشوف بالنجاعة التهديفية، بل بصم على أداء شامل بـ 82 لمسة للكرة و8 استردادات دفاعية، ليؤكد أن عقليته التكتيكية وقدرته على الدمج بين مهام الظهير ولاعب الوسط ما يجعل منه موهبة استثنائية قادرة على القيام بدور بارز في حسم المباريات المعقدة.

  • كومباني.. والرقم الإعجازي

    بهذه الثلاثية الدرامية، لم يقتنص بايرن ميونخ نقاط المباراة فحسب، بل حقق إنجازاً هجومياً مرعباً بالوصول إلى الهدف رقم 100 في البوندسليجا هذا الموسم. بهذا الرقم المذهل، نجح المدرب فينسنت كومباني في معادلة إنجاز هانز فليك التاريخي (موسم 2019-2020)، وبات "البافاري" بحاجة لهدف واحد فقط لمعادلة الرقم القياسي الأكبر في تاريخ المسابقة (101 هدف) والمسجل في موسم 1971-1972.

    ومع تبقي 6 جولات كاملة على خط النهاية، تتجه الأنظار نحو إنجاز أعظم؛ فإذا واصل البايرن السير بنفس هذا المعدل التهديفي الكاسح، فإنه يهدد جدياً بتحطيم الرقم القياسي التاريخي في الدوريات الخمس الكبرى، والمسجل باسم ريال مدريد (121 هدفاً في موسم 2011-2012) تحت قيادة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو. هذا الإنجاز المحتمل سيكون إعجازياً بكل المقاييس، بالنظر إلى أن الدوري الألماني يُحسم في 34 مباراة فقط، مقابل 38 مباراة في الدوري الإسباني!

    خلاصة القول

    خرج بايرن ميونخ بمكاسب ثمينة قبل الموقعة المرتقبة أمام ريال مدريد في ربع نهائي دوري الأبطال، أبرزها إثبات قوته الهجومية بتسجيل ثلاثية رغم غياب هدافيه الأبرز هاري كين ونيكولاس جاكسون. كما استعاد البافاري أسلحته الفتاكة بتعافي جمال موسيالا ومشاركته في الدقيقة 65، وعودة ألفونسو ديفيز الذي دخل بديلاً في الدقيقة 87 ليصنع ببراعة هدف الفوز القاتل.

    لكن في المقابل، دقت المباراة جرس إنذار حقيقي للمدرب فينسنت كومباني؛ فالأخطاء الدفاعية المتكررة والهشاشة في التعامل مع التحولات والتي كلفت شباك الفريق هدفين، تمثل ثغرة بالغة الخطورة. وإذا لم تُعالج هذه الهفوات سريعاً، فإنها قد تعقد موقف البايرن وتكلفه غالياً أمام هجوم ريال مدريد في ليالي الأبطال.

