فرايبورج وبايرن ميونخ | طوفان بافاريا يبشر كومباني بإنجاز مورينيو الإعجازي.. وجرس إنذار قبل مواجهة ريال مدريد!

تكتيكياً، جسدت المباراة تبايناً ملحوظاً في الفاعلية الهجومية والتعامل مع المساحات بين الشوطين. في النصف الأول، اصطدم استحواذ بايرن ميونخ المرتفع (68%) بكتلة دفاعية منخفضة ومحكمة من فرايبورج، ما أجبر الفريق البافاري على التدوير السلبي للكرة والاعتماد على التسديدات البعيدة، وهو ما انعكس في انخفاض جودة الفرص (1.04 xG) والغياب التام للركلات الركنية. في المقابل، اعتمد فرايبورج على غلق العمق واستغلال التحولات السريعة.

مع انطلاق الشوط الثاني، نجح فرايبورج في استغلال أخطاء دفاعية بافارية وسجل هدفين بفاعلية وكفاءة. رداً على ذلك، غيّر بايرن ميونخ من شكل هجومه؛ حيث صعد من حدة الضغط العالي، ووسّع رقعة اللعب عبر الأطراف لخلخلة التنظيم الدفاعي لأصحاب الأرض، مما ضاعف من الفاعلية الهجومية ورفع معدل الأهداف المتوقعة للبايرن إلى (1.76 xG) مع الحصول على 8 ركلات ركنية.

هذا الضغط المستمر، مدعوماً بكثافة التمريرات (340 تمريرة في الشوط الثاني)، استنزف لاعبي فرايبورج بدنياً (استحواذ 29% فقط)، مما منح لاعبي بايرن القدرة على الوصول إلى مناطق الخطورة، وهو ما استغله بيشوف الذي أطلق تسديدتين صاروخيتين من خارج حدود المنطقة، منحتا فريقه التعادل، قبل أن يتواصل الضغط وينجح لينارت كارل في إطلاق رصاصة الرحمة بهدف الفوز القاتل في الدقيقة 90+9.