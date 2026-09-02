"الأمر يتعلق بالكرامة وليس المال" .. بيان رسمي من وكيل كيسييه للرد على اتهامات يوفنتوس

فصل جديد من قصة فرانك كيسييه ويوفنتوس. اختار لاعب الوسط الإيفواري، بعد رحيله عن الأهلي، فريق أتالانتا، رغم الاهتمام الكبير من يوفنتوس.

وبهذا الشأن، كان جوفاني كارنيفالي، المدير التنفيذي ليوفنتوس، قد تحدّث قائلاً قبل مباراة يوفنتوس وبارما: "كنا نظنّ أن هناك إمكانية لإتمام الصفقة".





وأضاف، "لكن ربما لم يكن اهتمامه بارتداء قميص يوفنتوس بهذا الحجم. أو ربما اعتنى وكيله بمصالحه...". تصريح أثار غضب وكيل لاعب ميلان السابق، جورج أتانجانا، الذي أصدر بياناً رسميًا للرد.



