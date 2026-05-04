مفارقة غريبة ولكن! .. إطلاق سراح فرانك كيسييه ليس خسارة كبيرة وبدلاؤه المحتملون بشرى خير للأهلي

على مدار العامين الأخيرين لفرانك كيسييه في الأهلي (2024-25، 2025-26)، لم يكن يسلم من الانتقادات، حيث تختلف وجهات النظر حول مدى تأثيره داخل الملعب، في ظل الصعود والهبوط في مستواه.

لكن هناك ثلاثة أمور لا يختلف عليهما اثنان: الأول أنه لا يخذل الجمهور في المباريات الكبرى، وهذا يظهر من أهدافه وتمريراته الحاسمة في الأوقات الصعبة، كما حدث في نهائي النخبة الآسيوية 2025-2026 على سبيل المثال. والثاني تأثيره كقائد سواء داخل الملعب أو خارجه؛ فهو من أوائل اللاعبين الذين يتحدثون مع الحكام دفاعًا عن حق فريقه، بخلاف تأثيره على اللاعبين من حوله.





بخلاف ذلك، فهو "الجوكر" الذي يوظفه المدرب الألماني ماتياس يايسله في أي مركز داخل الملعب، وينجح به أو على الأقل لنقل أنك لا تشعر كثيرًا بأنه يشارك بشكل طارئ في غير مركزه، سواء لعب كقلب دفاع أو كظهير أو حتى كمهاجم في بعض المرات.

تلك كلها مزايا دفعت الأهلي للتمسك به في صيف 2025 رافضًا رحيله رغم العروض الأوروبية التي تلقاها، لكن هل تدفعه لمحاولة تجديد عقده بنهاية الموسم الجاري؟

الإجابة ببساطة: لا! .. ليس لسوء كيسييه، بقدر ما لأن لكل شيء نهاية، وهذا التوقيت المناسب لرحيله على المستوى الفردي وحتى الجماعي بالنسبة للأهلي.

الراقي في صيف 2025، تعاقد بالفعل مع الفرنسي فالنتين أتانجانا؛ القادر على تعويض رحيل فرانك كيسييه، بل هو اللاعب الذي يصحح الأخطاء وراء الإيفواري في فترات تراجع مستواه. لا نقول إن أتانجانا هو البديل المناسب تمامًا للإيفواري، لكن الخسارة الفنية لن تكون فادحة، ناهيك عن إمكانية تدعيم الصفوف بخليفة أفضل بالتزامن مع إمكانية خصخصة النادي بالكامل وبيعه لإحدى الشركات الأجنبية، كما تزعم بعض التقارير.

أما عن القيادة فالحقيقة أن غالبية لاعبي الأهلي الأجانب "قادة دون شارة"؛ القائد الأساسي الحارس السنغالي إدوارد ميندي، لكن الثنائي روجر إيبانيز وميريح ديميرال لا يقصران في هذا الجانب أيضًا.

هذا بجانب أنه طالما تملكت رغبة الرحيل من كيسييه، فإن إطلاق سراحه أفضل للمجموعة ككل، فلن يمكنك الحصول على أفضل ما لدى لاعب تفكيره في المغادرة. صحيح أن الأهلي نجح في ذلك في موسم 2025-2026 رغم مساعي صاحب الـ29 عامًا، لكن حفاظًا على استقرار الفريق، فالرحيل حاليًا ربما يكون أفضل من المخاطرة والاضطرار لاتخاذ تلك الخطوة في ميركاتو 2027 مثلًا، إن لم يُحسن التركيز.

ضف على كل ذلك، حاجة الأهلي نفسه للتجديد في بعض المراكز، كي لا يدفع ثمن "الجمود"، المجموعة الحالية بالفعل قادته لتحقيق لقبي دوري أبطال آسيا للنخبة 2025 و2026، لكن السعي نحو الأفضل يتطلب التغيير من الميركاتو الصيفي المقبل.