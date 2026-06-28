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Ahli Franck Kessie Ivan ToneyGetty
محمود خالد

رغم مغازلته ليوفنتوس .. عملاق سعودي يدرس استغلال رحيل فرانك كيسييه عن الأهلي

انتقالات
فرانك كيسييه
الأهلي
الاتحاد
دوري روشن السعودي

صفقة الصيف بامتياز..

يبدو أن نادي الاتحاد، يخطط لصنع مفاجأة كبرى في سوق الميركاتو الصيفي، بضم أحد نجوم الأهلي، الذي لعب دورًا محوريًا في قيادته للقب دوري أبطال آسيا للنخبة.

ويتطلع الاتحاد لبداية جديدة، لموسم 2026-2027، رغم أنه - حتى الآن - لم يستقر على هوية المدير الفني القادم، من أجل خلافة البرتغالي سيرجيو كونسيساو، الذي تم إنهاء العلاقة التعاقدية معه.

  • فرانك كيسييه على طاولة الاتحاد

    وأفادت صحيفة "الرياضية"، بأن اللجنة الفنية بنادي الاتحاد، تدرس إمكانية التعاقد مع الدولي الإيفواري فرانك كيسييه، نجم الأهلي، من أجل الانتقال إلى صفوف العميد، بدلًا من البرازيلي فابينيو تفاريس الذي ينتهي عقده في يوليو المُقبل.

    وبدأت اللجنة الفنية منذ أسابيع، في دراسة التقارير المتعلقة بكيسييه، ومدى ملاءمته فنيًا، وانسجامه مع اسلوب لعب الفريق، ضمن خطة إعداد قائمة اللاعبين الأجانب للموسم الجديد.

    ورغم أن اللجنة الفنية لم تحسم بشكل نهائي، مصير فابينيو مع الاتحاد، إلا أن فرص بقائه قد تضاءلت، مع التوجه نحو عدم تجديد عقده.

    الجدير بالذكر أن القرار النهائي بشأن قائمة اللاعبين الأجانب، والصفقات الجديدة، سيترك للمدير الفني الجديد الذي تعمل الإدارة على التعاقد معه.

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  • كيسييه يستعد للرحيل عن الأهلي

    جاء ذلك بالتزامن مع التقارير التي تفيد باقتناع إدارة الأهلي بعدم استمرار الإيفواري فرانك كيسييه، الذي يشارك مع منتخب بلاده في نهائيات كأس العالم 2026.

    وفي مقابلة مع صحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت"، تطرق كيسييه للحديث عن اهتمام يوفنتوس بضمه، حيث أكد ذلك قائلاً: "يوفنتوس؟ نعم، نعم، هناك حديث عن ذلك، لقد رأيت الأخبار". وأوضح موقفه الحالي مبينًا: "أنا أفكر فقط في كأس العالم حاليًا، لكنني أضيف شيئًا واحدًا: أنا صفقة رائعة جدًا، فأنا في حالة بدنية جيدة، وأشارك في المونديال، والأهم من ذلك أنني لاعب حر، ومن الصعب أن تطلب أكثر من ذلك!". وبرر كثرة العروض المقدمة له بقوله: "لهذا السبب يريدني الكثيرون، وهم محقون في ذلك!".

    وختم كيسييه تصريحاته بتوضيح موقفه مع ناديه السعودي قائلاً: "لخمسة أيام أخرى ما زلت لاعبًا في النادي الأهلي، وبعد مباراة دور الـ32 سنلتقي وسأخبركم بشيء ما". وأشار إلى حراك مستقبله موضحًا: "وكيل أعمالي يعمل، والمكالمات كثيرة، وأكرر، هذا أمر طبيعي.. حتى أنا كنت لأتعاقد مع نفسي في ظل هذه الظروف البدنية والاقتصادية!".

  • FRANCK KESSIE IVORY COAST Getty Images

    ما ينتظر "الرئيس"

    ونجح فرانك كيسيه، في قيادة منتخب كوت ديفوار، للتأهل إلى الأدوار الإقصائية من مونديال الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، للمرة الأولى في تاريخه، فيما ترك بصمته، بإحراز هدف في شباك ألمانيا، خلال الجولة الثانية.

    وينتظر الأفيال اختبار صعب في دور الـ32 من كأس العالم 2026، حيث يواجه منتخب النرويج، في 30 يونيو، فيما يصعد الفائز إلى دور الـ16، ليواجه المتأهل من لقاء البرازيل واليابان.

  • Franck Kessie (Goal Only)Goal AR

    أفضل لاعب في نخبة آسيا

    ويملك فرانك كيسييه، صاحب الـ29 عامًا، مسيرة لا تنسى مع الأهلي، منذ انضمام إلى القلعة الجدّاوية في صيف 2023، حيث لعب دورًا كبيرًا مع كتيبة ماتياس يايسله، في كتابة التاريخ، بإحرازه لقبين متتاليين في دوري أبطال آسيا للنخبة، كما حقق جائزة أفضل لاعب في البطولة، خلال موسم 2025-2026، فضلًا عن تتويجه بكأس السوبر السعودي.

    وشارك كيسييه في 119 مباراة بقميص الأهلي، في جميع المسابقات، تمكن خلالها متوسط ميدان برشلونة وميلان السابق، من تسجيل 26 هدفًا وصناعة 15 تمريرة حاسمة.

    وفي حالة انتقاله إلى الاتحاد، فإن كيسييه سيخوض اختبارًا كبيرًا مع العميد، من أجل التأهل إلى مرحلة الدوري في دوري النخبة الآسيوية، حيث يواجه الجزيرة الإماراتي في مرحلة الملحق.

    الاتحاد عانى من سوء النتائج، تحت قيادة سيرجيو كونسيساو، حيث خرج خالي الوفاض من جميع البطولات، خلال موسم 2025-2026، بعد احتلاله المركز الخامس في دوري روشن، والخروج من نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، وكذلك وداعه لربع نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة.