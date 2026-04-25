Goal.com
مباشر
Franck Kessie (Goal Only)Goal AR
محمود خالد

اتهم بالتزوير وامرأة ادعت بأنها والدته: حكايات غريبة في رحلة "الرئيس" كيسييه "أفضل لاعب في نخبة آسيا"!

فقرات ومقالات
فرانك كيسييه
الأهلي
ماكيدا زيلفيا
دوري أبطال آسيا النخبة

كيسييه "الأفضل" في ليلة تتويج الأهلي بالنخبة الآسيوية..

انتقدوا كثيرًا، قالوا عنه تراجع مستواه، فكان الصمت لغته، والرد في الميدان، وها هو يتفوق على الجميع، ويصبح اللاعب الأفضل في النخبة الآسيوية، إنه الإيفواري فرانك كيسييه.

نجم وسط الأهلي، الملقب بـ"الرئيس"، استطاع أن يحصد جائزة أفضل لاعب في بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة، بموسم 2025-2026، بعدما لعب دورًا بارزًا في قيادة الراقي لحصد اللقب، للمرة الثانية في تاريخه.

لاعب برشلونة السابق، صاحب الـ29 عامًا، صنع تمريرة حاسمة، سجل منها فراس البريكان، الهدف الوحيد في مرمى ماتشيدا زيلفيا الياباني، في نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة، ليكلّل كيسييه رحلته مع الراقي، التي تراوحت بين الإشادة والانتقادات.

لنجيب عن بعض التساؤلات حول فرانك كيسييه، وأبرز النقاط التي كلّلت مسيرته، قبل ليلة التتويج مع الأهلي..

  • لماذا سمي فرانك كيسييه بـ"الرئيس"؟

    منذ أن كان في ميلان، ولقب "الرئيس" مرتبط به، استمر معه في برشلونة والأهلي، وكلّله مع منتخب كوت ديفوار، بلقب كأس أمم إفريقيا 2023.

    لماذا يلقب فرانك كيسييه؟ سؤال أجاب عنه الإيفواري، في مقابلة مع صحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت"، حيث قال "ذات مرة، أوقفت سيارتي في مكان إيفان جازيديس، الرئيس التنفيذي لميلان، قالوا لي إنه لا يمكنني فعل ذلك، فأجبت: ما المشكلة؟ أنا الرئيس الجديد لميلان".

    واعترف فرانك كيسييه، بأنه غرضه كان المزاح، وأنه يحب النكات، ويعرف بالطبع أنه ليس الرئيس، إلا أن ذلك لم يمنع من التصاق اللقب به في بقية مسيرته الكروية.

  • cm grafica kessie inter

    سر آداء التحية العسكرية

    ولعل احتفال فرانك كيسييه بالطريقة العسكرية، كان مثار سؤال، حول سبب أداء النجم الإيفواري لهذا الاحتفال الأيقوني عند تسجيله الأهداف.

    وقال كيسييه، إنه والده كان يمارس كرة القدم، وتم استدعاؤه للخدمة في الجيش الإيفواري، وقد توفي عندما كان فرانك في عمر 11 عامًا، أثناء الحرب الأهلية في كوت ديفوار، الأمر الذي دفعه للاحتفاء به في يوم الأب، خلال مباراة الكلاسيكو، بحسب ما ذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو".

    وأضاف كيسييه أن والده كان يلعب أيضًا في خط الوسط، وكان يتوق للسير على خطى أبيه، رغم أنه ذهب لأبعد من ذلك، لأن والده لم يسبق له أن لعب في أوروبا.

  • المغرب اتهمه بـ"تزوير" عمره

    أيضًا من ضمن القصص الغريبة التي تتعلق بحياة فرانك كيسييه، أنه لاقى اتهامًا من قِبل الاتحاد المغربي لكرة القدم، بأنه قام بتزوير سنه الحقيقي.

    وبعدما شارك كيسييه في فوز كوت ديفوار على المغرب في دور الـ16 من كأس العالم تحت 17 عامًا، في 2013، عزم الاتحاد المغربي على تقديم احتجاج رسمي، مدعيًا بأن كيسييه يبلغ من العمر 22 عامًا، وليس 16، واستند إلى أن تاريخ ميلاده المعلن عبر موقع الاتحاد المحلي، كان في 1 يناير 1991، بينما التاريخ الذي أبلغ به الفيفا، هو 19 ديسمبر 1996.

    وتم دحض هذا الاتهام لاحقًا، من قِبل الاتحاد الدولي "فيفا"، علمًا بأن كيسييه شارك في تلك المباراة، كقلب دفاع، وكان يرتدي شارة القيادة لمنتخب بلاده، كما أحرز هدفًا في شباك المغرب.

  • امرأة ادعت بأنها الأم البيولوجية لكيسييه

    واستمرارًا لمسلسل الجدل في حياة كيسييه، ظهرت امرأة ليبيرية عام 2023، تدعى "نانسي باين"، كانت تدعي بأنها الأم البيولوجية للاعب فرانك، وكذلك شقيقه كايتيكو، كما طالبت بإجراء تحليل الحمض النووي لإثبات روايتها.

    وادعت باين في حوار لإذاعة ليبيريا، بأنها التقت برجل يدعى برونو يانيك، مواطن من كوت ديفوار، وعرض أن يكون الأب البيولوجي للاعب فرانك كيسي، حيث أدت علاقاتهما الغرامية إلى إنجاب ولدين، كايتيكو وكيسي.

    ورد عم فرانك كيسييه، ومدير أعماله، جوستاف بايلي، برفض هذه الادعاءات، مؤكدًا عدم وجود أي علاقة تجمع بين المرأة واللاعب الإيفواري، وأن والده المتوفى كان ضابط شرطة إيفواري سابق، يدعى أليكسيس كيسي، وكان يعمل في شركة الأمن الجمهورية، كما كان متزوجًا من السيدة ناتالي دجيدجي عام 1996، حيث ولد كيسي في واراجاهيو ونشأ على يد والديه.

  • Franck Kessie Milan 2022Getty Images

    من الإشادة إلى الاستهجان

    وبعدما كان يعد بمثابة "أيقونة" لجماهير ميلان، بات عشاق الروسونيري يحملون مشاعر عدائية للوسط الإيفواري، والذي كان يؤكد في كل مناسبة بأنه متواجد مع النادي الذي يشجعه منذ أن كان طفلًا، وأنه حلم صار حقيقة، ويريد البقاء فيه لسنوات عديدة، كما سيبذل قصارى جهده دائمًا للدفاع عن هذه الألوان.

    رحيل كيسييه عن ميلان بعد ذلك، أدى لوجود مشاعر متناقضة بين الجماهير، فبعد الإشادة بالنجم الذي ساعد عودة فريقهم إلى القمة في إيطاليا، بات الاستهجان يحاصره، خاصة عندما قال "سينتهي عقدي خلال شهر، ومن المستحيل تمديده"، لينتقل بعد ذلك إلى برشلونة، في 2022.

  • كلمة أخيرة..

    قصص فرانك كيسييه مرت بالكثير من المنعطفات الغريبة، قبل انتقاله إلى الأهلي، ورغم أن الجدل لم يتوقف بشأنه، بين إشادة بمستواه ومطالبات برحيله خلال فترات من الموسم، خاصة مع وجود اهتمام إيطالي، مثلما أفادت الأنباء حول رغبة يوفنتوس في التعاقد معه، إلا أن "الرئيس" الإيفواري أثبت بأنه رجل المواعيد الحاسمة، الذي لن يكون رحيله سهلًا، بعدما ترك إرثًا كبيرًا لعشاق الراقي.



الدوري الياباني الممتاز
ميتو هوليهوك crest
ميتو هوليهوك
MIH
ماكيدا زيلفيا crest
ماكيدا زيلفيا
ماتشيدا زيلفيا
دوري روشن السعودي
النصر crest
النصر
النصر
الأهلي crest
الأهلي
الأهلي