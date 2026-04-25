اتهم بالتزوير وامرأة ادعت بأنها والدته: حكايات غريبة في رحلة "الرئيس" كيسييه "أفضل لاعب في نخبة آسيا"!

انتقدوا كثيرًا، قالوا عنه تراجع مستواه، فكان الصمت لغته، والرد في الميدان، وها هو يتفوق على الجميع، ويصبح اللاعب الأفضل في النخبة الآسيوية، إنه الإيفواري فرانك كيسييه.

نجم وسط الأهلي، الملقب بـ"الرئيس"، استطاع أن يحصد جائزة أفضل لاعب في بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة، بموسم 2025-2026، بعدما لعب دورًا بارزًا في قيادة الراقي لحصد اللقب، للمرة الثانية في تاريخه.

لاعب برشلونة السابق، صاحب الـ29 عامًا، صنع تمريرة حاسمة، سجل منها فراس البريكان، الهدف الوحيد في مرمى ماتشيدا زيلفيا الياباني، في نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة، ليكلّل كيسييه رحلته مع الراقي، التي تراوحت بين الإشادة والانتقادات.

لنجيب عن بعض التساؤلات حول فرانك كيسييه، وأبرز النقاط التي كلّلت مسيرته، قبل ليلة التتويج مع الأهلي..