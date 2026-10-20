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Salem Al-Dawsari Firas Al-Buraikansocial gfx/ Getty Images
أحمد فرهود

بعد صراع فراس البريكان وسالم الدوسري مع حارس إيران.. تسريب الفائز بجائزة "أفضل لاعب في آسيا" بالنقاط

فراس البريكان
سالم الدوسري
علي رضا بيرانفاند
الهلال
الأهلي
دوري روشن السعودي
دوري أبطال آسيا النخبة

كواليس وأسرار جديدة..

يترقب الشارع الرياضي السعودي بفارغ الصبر، حفل جوائز الاتحاد الآسيوي لكرة القدم؛ المقرر إقامته يوم 19 نوفمبر 2026، في العاصمة التايلاندية بانكوك.

سبب هذا الترقب الكبير؛ هو تنافس ثنائي سعودي على جائزة "أفضل لاعب آسيوي" داخل القارة، لعام 2026.

  • Al Hilal v Al Sadd: AFC Champions EliteGetty Images Sport

    المرشحون الثلاثة للفوز بجائزة "الأفضل في آسيا"

    الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أعلن في الأيام القليلة الماضية، عن المرشحين الثلاثة للفوز بجائزة "أفضل لاعب آسيوي" داخل القارة.

    المرشحون الثلاثة للفوز بالجائزة، خلال العام الحالي 2026؛ هم:

    * أولًا: السعودي سالم الدوسري؛ جناح عملاق الرياض الهلال.

    * ثانيًا: السعودي فراس البريكان؛ مهاجم عملاق جدة الأهلي.

    * ثالثًا: الإيراني علي رضا بيرانفاند؛ حارس مرمى نادي تراكتور الإيراني.

    ومن المقرر أن يتم الإعلان عن الفائز بشكلٍ رسمي، يوم 19 نوفمبر 2026؛ وذلك في حفل جوائز الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، الذي تستضيفه العاصمة التايلاندية بانكوك.


  • Al Ahli v FC Machida Zelvia: AFC Champions Elite FinalGetty Images Sport

    الكشف عن هوية الفائز بجائزة "الأفضل في آسيا"

    وفي هذا السياق.. كشف برنامج "شوط" مساء اليوم الثلاثاء، عن هوية الفائز بجائزة "أفضل لاعب آسيوي" داخل القارة، للعام الحالي 2026.

    برنامج "شوط" نقل عبر مصادره الخاصة، أن النجم الدولي السعودي فراس البريكان، مهاجم عملاق جدة الأهلي؛ سيكون هو الفائز بجائزة "أفضل لاعب آسيوي" داخل القارة، في حفل يوم 19 نوفمبر القادم.

  • نقاط فراس البريكان في سباق "الأفضل آسيويًا"

    لم ينتهِ الأمر هنا.. برنامج "شوط" تحدث مساء اليوم الثلاثاء، عن النقاط التي حصل عليها النجم الدولي السعودي فراس البريكان، مهاجم عملاق جدة الأهلي؛ وذلك في سباق الفوز بجائزة "أفضل لاعب آسيوي" داخل القارة، للعام الحالي 2026.

    وأشار البرنامج إلى أن البريكان حصل على 145 نقطة؛ بفارق 20 نقطة كاملة عن الإيراني علي رضا بيرانفاند، حارس مرمى نادي تراكتور الإيراني.

    وبالتالي.. فإن الترتيب النهائي للأفضل في آسيا، وفقًا لما ذكره البرنامج؛ سيكون على النحو التالي:

    * 1/ فراس البريكان.

    * 2/ علي رضا بيرانفاند.

    * 3/ سالم الدوسري.

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  • Saudi Arabia v Uruguay: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    مسيرة فراس البريكان منذ بداية موسم 2025-2026

    النجم الدولي السعودي فراس البريكان تألق مع عملاق جدة الأهلي، في الموسم الرياضي الماضي 2025-2026.

    نعم.. البريكان قاد الأهلي للتتويج بلقبي كأس السوبر السعودي ودوري أبطال آسيا للنخبة؛ مع تحقيق الأرقام التالية:

    * مباريات: 51.

    * دقائق: 2.576.

    * مساهمات تهديفية: 9.

    * أهداف: 8.

    * تمريرات حاسمة: 1.

    كما سجل البريكان 3 أهداف وصنع تمريرتين حاسمتين، خلال 14 مباراة رسمية في الموسم الرياضي الحالي 2026-2027، مع فريق الأهلي الأول لكرة القدم.

    ودوليًا.. قاد البريكان منتخب السعودية الأول لكرة القدم للتأهل إلى بطولة كأس العالم 2026، والتتويج بلقب كأس الخليج العربي.

    المنتخب السعودي توج بلقب كأس الخليج العربي 2026، بعد الفوز على نظيره الإماراتي في المباراة النهائية؛ بينما توج البريكان هدافًا للبطولة، برصيد 3 أهداف.

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