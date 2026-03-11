"فخور" هاري كين يرسل رسالة مؤثرة إلى كايل ووكر بعد اعتزال زميله في منتخب إنجلترا اللعب الدولي

على الرغم من أن سرعة ووكر وقدرته على التعافي لا تزالان مثيرتين للإعجاب حتى في منتصف الثلاثينيات من عمره، إلا أن استبعاده من تشكيلات توماس توخيل الأخيرة لمنتخب إنجلترا يشير إلى أن المدرب الألماني يتطلع إلى المستقبل. مع اقتراب كأس العالم 2026، يبدو أن توخيل عازم على وضع ثقته في خيارات أصغر سناً، مثل ريس جيمس من تشيلسي. وقد أقر ووكر، الذي لطالما كان محترفًا، بواقع الوضع، مشيرًا إلى أن "الصفحة قد أُغلقت" على رحلة أخذته من أول مباراة له ضد إسبانيا في 2011 إلى آخر مباراة له ضد السنغال في سيتي جراوند في يونيو 2025. على الرغم من أنه لم يصل إلى الرقم المرموق المتمثل في 100 مباراة دولية إلا بأربع مباريات، إلا أن ووكر يترك وراءه إرثًا يتميز بالثبات والاحترام من كل المدربين الذين لعب تحت قيادتهم، من فابيو كابيلو إلى غاريث ساوثجيت.