فايكينج يسقي بايرن ميونخ من كأس برشلونة المر .. لاحق هاري كين بذكرى 2012 وأسقط إسماعيل صيباري "ضحية" لمايكل أوليسي!

في ليلة تاريخية لأبناء النرويج، حقق فايكينج المفاجأة محققًا نتيجة التعادل الإيجابي (3-3)، أمام بايرن ميونخ، ضمن الجولة الثانية من مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا 2026-27.

الفريق النرويجي فاجأ البافاري بهدفين في الشوط الأول، تحديدًا في الدقيقتين 2 و38 عن طريق جياني ستينسنس وبيتر كريستيانسن.

لكن القائد الإنجليزي هاري كين نجح في قيادة ريمونتادا الفريق الألماني في الشوط الثاني، محرزًا هدفي التعادل في الدقيقتين 54 و60، قبل أن يسجل لويس دياز الهدف الثالث في الدقيقة 71 من عمر المباراة.

إلا أن فايكينج أبى إلا أن يخرج بنقطة على الأقل من اللقاء، ونجح في إحراز هدفه الثالث مدركًا التعادل في الدقيقة 90 عن طريق هيرمان يوهان هاوجن.

بهذه النتيجة، يحتل بايرن ميونخ المركز الرابع في جدول الترتيب برصيد أربع نقاط، فيما يحل فايكينج في المركز الـ26 بنقطة وحيدة.

وللتعمق أكثر في أبرز ملامح مواجهة بايرن ميونخ وفايكينج، دعونا نستطرد الحديث في السطور التالية..



