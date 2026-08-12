فانتازي الدوري الإنجليزي الممتاز 2026-27: نصائح FPL وأفضل اللاعبين والميزات الجديدة وطريقة التسجيل

ينطلق موسم فانتازي الدوري الإنجليزي الممتاز 2026-27 بالتزامن مع بداية موسم الدوري الإنجليزي الممتاز الجديد يوم الجمعة 21 أغسطس 2026.

يستقبل آرسنال فريق كوفنتري سيتي الصاعد حديثاً في مباراة افتتاح الموسم، على أن يحين الموعد النهائي للجولة الأولى قبل انطلاق تلك المباراة.

وهذا يعطي مدربي FPL وقتاً كافياً لتقييم مستوى ما قبل الموسم، ومتابعة الإصابات والانتقالات، ودراسة المباريات الافتتاحية، وتحديد اللاعبين الذين يستحقون الاستثمار فيهم.

الأهم هو عدم التسرع في اختيارك الأول. مع توفر عدد غير محدود من التبديلات قبل الموعد النهائي الأول، لا يزال هناك وقت لإجراء تغييرات مع ظهور المزيد من المعلومات.