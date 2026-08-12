فانتازي الدوري الإنجليزي الممتاز 2026-27: نصائح FPL وأفضل اللاعبين والميزات الجديدة وطريقة التسجيل

لا توجد معادلة مضمونة للنجاح في FPL، لكن تحديد اللاعبين الذين يجمعون بين الفورمة الجيدة، والمباريات المناسبة، ودقائق اللعب، والقدرة الهجومية هو نقطة انطلاق جيدة.
يُعد كل من إرلينغ هالاند وبرونو فرنانديز من أبرز الخيارات المميزة، بينما هناك أيضاً العديد من اللاعبين الأرخص الذين يمكنهم تقديم القيمة اللازمة لبناء تشكيلة متوازنة.
هذه بعض الأسماء الرئيسية التي يجب مراعاتها قبل الجولة الأولى.
إرلينغ هالاند – 15.5 مليون جنيه إسترليني
أغلى لاعب في تاريخ فانتازي الدوري الإنجليزي الممتاز هو أيضاً واحد من أصعب اللاعبين الذين يمكن تجاهلهم.
سُعِّر هالاند بـ 15.5 مليون جنيه إسترليني لموسم 2026-27 بعد موسم آخر مثمر للغاية.
سجّل مهاجم مانشستر سيتي 27 هدفاً في الدوري الإنجليزي الممتاز وقدّم ثماني تمريرات حاسمة الموسم الماضي، لينهي الموسم بـ 239 نقطة في FPL – أكثر من أي لاعب آخر.
سعره يعني أن اختيار هالاند سيتطلب تضحيات في مناطق أخرى من التشكيلة، لكن ثباته يجعله واحداً من أفضل خيارات القيادة (Captaincy) في الجولات الأولى.
برونو فرنانديز – 12.0 مليون جنيه إسترليني
أنهى فرنانديز الموسم الماضي في المركز الثاني بين جميع لاعبي FPL بعد تسجيله 235 نقطة.
سجّل لاعب وسط مانشستر يونايتد تسعة أهداف وقدّم 24 تمريرة حاسمة، ما يجعله واحداً من أكثر لاعبي الوسط الهجوميين ثباتاً في اللعبة.
سعره البالغ 12 مليون جنيه إسترليني مرتفع، لكن مباريات يونايتد المبكرة قد تجعل من فرنانديز خياراً جذاباً للمدربين الباحثين عن لاعب وسط مميز.
غابرييل – 8.0 مليون جنيه إسترليني
مدافع آرسنال غابرييل هو خيار مميز آخر يستحق الاهتمام.
أنهى الموسم الماضي بأكثر من 200 نقطة في FPL، ويجمع بين الصلابة الدفاعية لآرسنال وتهديد حقيقي من الكرات الثابتة.
لكن بسعر 8 ملايين جنيه إسترليني، فهو يمثل استثماراً كبيراً في الدفاع، لذا يجب على المدربين أن يقرروا ما إذا كانت نقاطه المحتملة تستحق سحب الأموال من خطوط الوسط والهجوم.