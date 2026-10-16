هل عمرك 24 أو أكبر؟

ساعدنا في التحقق من عمرك من خلال تقديم إجابة صادقة. يحتوي هذا الموقع على إعلانات للمقامرة لـ 24+.

محتوى مخصص للبالغين فقط

عمرك لا يسمح لك بمشاهدة محتوى المراهنات. سيتم إعادة توجيهك إلى الصفحة الرئيسية.

alt
مباشرالتذاكر
GOAL ONLY Real Madrid GFXGoal AR, Gemini
أحمد فرهود

معركة مباراة فالنسيا تشتعل: ريال مدريد "لا يبالغ" في غضبه من خافيير تيباس.. وقمة برشلونة وأتلتيكو ليست مبررًا مقنعًا!

فقرات ومقالات
ريال مدريد
برشلونة
أتلتيكو مدريد
فالنسيا
جوزيه مورينيو
أي إي ك أثينا
الدوري الإسباني
دوري أبطال أوروبا

حلقة جديدة من الجدل الكبير في الملاعب الإسبانية..

يومًا بعد آخر، تتصاعد "الحرب" بين العملاق العاصمي ريال مدريد والرابطة الإسبانية المحترفة؛ حيث وصلت العلاقة بينهما إلى مرحلة صعبة للغاية، في الفترة الأخيرة.

ريال مدريد أصبح يتهم الرابطة الإسبانية، برئاسة خافيير تيباس، بـ"مجاملة" الغريم التاريخي برشلونة؛ سواء تحكيميًا أو في ملف تسجيل اللاعبين، وحتى في مواعيد المباريات.

نعم.. آخر مظاهر الحرب بين "الميرينجي" والرابطة؛ كانت بسبب "موعد" مباراة الفريق الأبيض ضد نادي فالنسيا، في الجولة 12 من مسابقة الدوري الإسباني 2026-2027.

ومن الآن وحتى "موعد" هذه المباراة؛ سيتقابل ريال مدريد مع كل من إشبيلية وبرشلونة وراسينج سانتاندير، في الجولات من 9 إلى 11 في الدوري تواليًا.

ونحن سنحاول أن نستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة من تقريرنا؛ سبب الغضب المدريدي من "موعد" مباراة فالنسيا؛ وهل هو على حق في ذلك أم لا.

  • SPORTEL Monaco 2025 - Global Sports Media & Technology Convention - Day TwoGetty Images Entertainment

    مباراة فالنسيا.. سبب أزمة ريال مدريد مع خافيير تيباس

    مباراة العملاق العاصمي ريال مدريد ضد مضيفه نادي فالنسيا، في الجولة 12 من مسابقة الدوري الإسباني 2026-2027؛ من المقرر إقامتها في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وذلك يوم السبت 7 نوفمبر القادم.

    وقبل هذه المباراة مباشرة؛ سيلعب ريال مدريد مواجهة في اليونان ضد النادي المحلي أيك أثينا، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مسابقة دوري أبطال أوروبا 2026-2027.

    مواجهة "الميرينجي" ضد أيك أثينا؛ ستكون يوم الأربعاء الموافق 4 نوفمبر 2026، في تمام الساعة التاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

    هُنا.. رأت الإدارة المدريدية، بالإضافة إلى اعتقاد الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جوزيه مورينيو نفسه، حسب ما نقلته تقارير صحفية إسبانية، أن الفريق الأبيض يتعرض لضرر كبير للغاية من الرابطة الإسبانية برئاسة خافيير تيباس؛ للآتي:

    * أولًا: لعب مباراتين خلال أربعة أيام تقويمية فقط.

    * ثانيًا: المباراتان ستكونان خارج ميدانه.

  • AS Roma v Real Madrid C.F. - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2Getty Images Sport

    سر الغضب.. "رحلة سفر شاقة" تتعب ريال مدريد

    الآن.. لنحلل غضب العملاق العاصمي ريال مدريد من الرابطة الإسبانية المحترفة، بسبب "موعد" مباراته ضد نادي فالنسيا، في الجولة 12 من مسابقة الدوري؛ لنعرف هل هو على حق في ذلك، أم يبالغ في الأمر.

    وبداية تحليلنا ستكون بـ"حسبة بسيطة"، عن المسافة التي سيقطعها فريق ريال مدريد الأول لكرة القدم؛ لخوض مباراته الأوروبية ضد نادي أيك أثينا اليوناني، ثم العودة لمواجهة فالنسيا دوريًا.

    هذه المسافة تتمثّل في رحلة "الميرينجي" من مدريد إلى أثينا والعكس، ثم من العاصمة الإسبانية إلى فالنسيا؛ وذلك على النحو التالي:

    * 1/ من مدريد إلى أثينا: نحو 2.375 كم.

    * 2/ من أثينا إلى مدريد: نحو 2.375 كم.

    * 3/ من مدريد إلى فالنسيا: نحو 300 كم جوًا.

    أي أن ريال مدريد سيقطع مسافة 5.050 كيلومترًا تقريبًا؛ وذلك لمواجهة أيك أثينا وفالنسيا، خلال أربعة أيام تقويمية فقط.

    وبالطبع.. قد يؤثر ذلك على استعدادات الفريق البدنية والفنية؛ حيث لن يكون أمام ريال مدريد سوى فترة زمنية محدودة للتدريب، مع ضرورة تخصيص جزء من الوقت للاستشفاء والتعافي بعد السفر والمباراة الأوروبية.

  • FBL-EUR-C1-GALATASARAY-BARCELONAAFP

    برشلونة عانى من نفس موقف ريال مدريد.. ولكن!

    واستكمالًا للنقطة سالفة الذكر؛ قد يتساءل البعض قائلًا: "هل العملاق الإسباني ريال مدريد الوحيد الذي تعرض لهذا الضغط؟!".

    هُنا إجابتنا ستكون "لا" عزيزي القارئ؛ فكثير من الأندية الإسبانية تلعب مباراتين خلال فترة زمنية قصيرة، سواء محليًا وقاريًا أو في مسابقة الدوري فقط.

    مثلًا.. العملاق الكتالوني برشلونة، تعرض لموقف مشابه للريال، خلال الموسم الرياضي الحالي 2026-2027 تحديدًا؛ على النحو التالي:

    * 6 سبتمبر 2026: مواجهة فالنسيا في الجولة الرابعة من مسابقة الدوري الإسباني.

    * 9 سبتمبر 2026: مواجهة فينورد الهولندي في الجولة الأولى من مرحلة الدوري بمسابقة دوري أبطال أوروبا.

    أي أن برشلونة خاض مباراتين خلال أربعة أيام تقويمية، مثل ما سيحدث مع الفريق المدريدي؛ وذلك ما بين مسابقتي الدوري المحلي ودوري أبطال أوروبا.

    لكن رغم ذلك؛ يأتي اختلاف جوهري كبير، وهو أن برشلونة خاض مباراتي فالنسيا وفينورد داخل نفس الدولة - إسبانيا -.

    نعم.. برشلونة واجه فالنسيا على أرض الأخير؛ قبل أن يستضيف فينورد أوروبيًا، بملعب "سبوتيفاي كامب نو" في إقليم كتالونيا.

    أما في حالة ريال مدريد، فهو سيقوم برحلة شاقة إلى اليونان لمواجهة أيك أثينا أوروبيًا يوم 4 نوفمبر؛ قبل أن يعود إلى إسبانيا لخوض مباراة فالنسيا على أرض الأخير يوم 7 من الشهر نفسه، في مسابقة الدوري المحلي.

    كما أن الإشكالية الأخرى؛ هي أنه لا توجد مباراة أخرى لريال مدريد في منتصف الأسبوع التالي مباشرة، ما يعني أنه كان من الممكن تأجيل المواجهة ضد فالنسيا لمدة يوم واحد فقط.

    بمعنى.. لو كان هناك لقاء آخر مجدول للريال يوم الثلاثاء مثلًا، وقتها لم يكن هناك مفر من خوض مباراة فالنسيا يوم السبت.

    • هل استمتعت بهذا المقال؟

    أضف جول كمصدر مفضل على جوجل للاطلاع على المزيد من تقاريرنا

    تابع GOAL على جوجل
  • Vinicius Junior Real Madrid Valencia 2025Getty Images

    لماذا لم تؤجل الرابطة لقاء ريال مدريد وفالنسيا يومًا؟!

    بعد كل ما استعرضناه في السطور الماضية؛ يبقى السؤال الأبرز الآن، هو: "لماذا لم تقبل الرابطة الإسبانية تأجيل مباراة العملاق العاصمي ريال مدريد ضد فالنسيا من السبت إلى الأحد؟!".

    نحن لا نستطيع أن نقدم إجابة حاسمة، أو نجزم بسبب عدم جدولة مباراة ريال مدريد وفالنسيا، في الجولة 12 من مسابقة الدوري الإسباني 2026-2027، يوم الأحد بدلًا من السبت؛ ولكن قد يكون هناك مبرر تسويقي، على النحو التالي:

    * أولًا: في نفس الجولة 12؛ ستكون هناك قمة كبيرة في الدوري الإسباني، تجمع بين العملاق الكتالوني برشلونة ونادي أتلتيكو مدريد.

    * ثانيًا: قمة برشلونة وأتلتيكو مدريد؛ ستقام في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، يوم الأحد 8 نوفمبر 2026، على ملعب "رياض ميتروبوليتانو" في العاصمة الإسبانية.

    لذا.. يبدو أن الرابطة الإسبانية أرادت فصل قمة برشلونة وأتلتيكو مدريد؛ لتُلعب في مباراة منفردة لأسباب تسويقية، بعيدًا عن مواجهة "الميرينجي" ضد فالنسيا.

    والجميع يعلم أن هناك حسابات مالية وتسويقية، تقف وراء مواعيد وجدولة بعض المباريات؛ حيث يتم اختيار ساعة ويوم محددين لبعض القمم، للحصول على أكبر عائد ممكن.

    لكن حتى هذا الأمر قد يغضب ريال مدريد؛ لأن برشلونة وأتلتيكو مدريد سيلعبان أوروبيًا، يوم الثلاثاء 3 نوفمبر 2026.

    بمعنى.. كان من الممكن عكس الأمر، بحيث تكون قمة برشلونة وأتلتيكو يوم السبت 7 نوفمبر، ومواجهة ريال مدريد وفالنسيا يوم الأحد 8 من الشهر نفسه.

    وهذا ما لم يحدث؛ حيث كان للرابطة رأي آخر، وأرادت أن يكون ختام الجولة مسكًا بقمة برشلونة وأتلتيكو في الجولة 12 من المسابقة المحلية.