فالنسيا السبب .. سيلفا يكشف أسباب فشل انتقاله إلى برشلونة

بدأت تحركات مسؤولي كامب نو بعد عروضه اللافتة في كأس أمم أوروبا 2008، حيث تواصل معه المدير الرياضي في ذلك الوقت تشيكي بيجيريستاين شخصيًا لضمه إلى كتالونيا. لكن إدارة النادي رفضت التفاوض في البداية لأنها كانت ترغب في بناء الفريق حول نجومها الأبرز، قبل أن تدفعها الضغوط المالية الحادة إلى بيع لاعبين بعد عامين.

وفي حديثه عن تفاصيل ما جرى بشأن ذلك الانتقال المحتمل خلال بودكاست El Camino de Mario الذي يقدمه لاعب كرة القدم السابق ماريو سواريز، قال سيلفا، وفقًا لما نقلته ماركا: "في عام 2008، اتصل بي تشيكي بعد أن فزنا بكأس أمم أوروبا مع المنتخب الوطني. كان في ذلك الوقت في برشلونة. لكن فالنسيا لم يكن يريد البيع حينها. وفي وقت لاحق، واجه النادي مشاكل مالية فباعني وباع 'إل جواخي' فيا أيضًا".

وفي معرض حديثه عن انتقاله بعد ذلك إلى إنجلترا، حيث حقق أربعة ألقاب في الدوري الإنجليزي الممتاز قبل رحيله في عام 2020، أضاف اللاعب المنحدر من جزر الكناري: "كان الانتقال إلى سيتي أفضل قرار، فقد عشت عشر سنوات رائعة، وتعامل معي الجماهير بشكل مذهل".