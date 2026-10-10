"التعافي المعجزة" .. أتلتيكو يصدر بيانًا رسميًا للسخرية من ريال مدريد

تعرض فيديريكو فالفيردي لإصابة في الكاحل الأيسر خلال ديربي مدريد يوم 20 سبتمبر/أيلول عقب تدخل عنيف من النجم الكوري الجنوبي لي كانج-إن. وشخّص ريال مدريد في نهاية المطاف إصابة اللاعب الأوروجواياني على أنها التواء من الدرجة الثالثة، وهي إصابة تُبعد اللاعبين عادةً عن الملاعب لمدة تصل إلى 12 أسبوعًا.

وعلى الرغم من اضطراره للانسحاب من قائمة الأوروجواي خلال فترة التوقف الدولي، عاد لاعب خط الوسط إلى التدريبات الكاملة في فالديبيباس بعد 17 يومًا فقط من التشخيص الأولي. وأدرجه المدرب جوزيه مورينيو بعد ذلك في قائمة المباراة لمواجهة فياريال، وهو قرار أثار غضب غريم ريال مدريد في المدينة.



