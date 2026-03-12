واحد، اثنان، ثلاثة. ثلاثية. ووقوف الجماهير في ملعب سانتياغو برنابيو. مبابي؟ لا، هو لم يلعب تلك المباراة. ولا هالاند، ولا سيمينو، ولا لاعبو غوارديولا الآخرون. من سجل ثلاثة أهداف في مباراة الذهاب من دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا بين ريال مدريد ومانشستر سيتي هو فيديريكو فالفيردي، الذي أثبت مرة أخرى أنه أحد أقوى لاعبي الوسط في العالم. لاعب وسط من منطقة إلى منطقة، ولكنه يلعب أيضاً كظهير أيمن عند الحاجة؛ مع أرقام لاعب وسط هجومي: سجل 18 هدفاً مع ريال مدريد هذا الموسم، وسجل 6 أهداف وقدم 12 تمريرة حاسمة. أرقام رائعة.
(C)Getty Images
فالفيردي، السر وراء الثلاثية: الخطوة التكتيكية لأربيلوا
فالفيردي يشرح الخطوة التكتيكية لأربيلوا
بعد المباراة، تحدث فالفيردي إلى Movistar وكشف عن سر ثلاثيته: "كان الأمر مذهلاً، أي شخص يحلم بأمسية كهذه. أود أن أشكر زملائي في الفريق الذين يدعمونني. لا أعرف إن كانت هذه أفضل مباراة لي على الإطلاق، لكنها بالتأكيد أفضل من حيث الأهداف.طلب مني المدرب أن ألعب في مركز متقدم،وقال لي أن أتقدم للأمام وأهاجم وأكون حاضراً في المواقف الخطرة". وعن مباراة الإياب، قال فالفيردي: "مانشستر سيتي يضغط عالياً ويلعب برقابة رجل لرجل، وهذا يعني أننا قد نجد مساحات خلفهم يمكننا استغلالها".
